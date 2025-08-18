Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu
GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.
Tối qua, 17/8, dưới chân núi Yên Tử (Quảng Ninh) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời" trong khuôn khổ Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Chương trình do tỉnh Quảng Ninh phối hợp TP Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh cùng các bộ, ngành tổ chức.
Tham gia biểu diễn trong chương trình cùng các nghệ sĩ NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Đông Hùng, Soobin Hoàng Sơn…., Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian 2015 Nguyễn Thu Hằng trình diễn 2 ca khúc "Trên đỉnh phù vân" và "Cõi thiêng", đồng thời hòa giọng với Nguyễn Ngọc Anh, Đông Hùng và dàn hợp xướng trong liên khúc "Hào khí Việt Nam" và "Một vòng Việt Nam".
Trong không khí trang trọng, đậm sắc màu lịch sử vọng về, nữ ca sĩ đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn.
Thiết kế đầu tiên là tà áo dài trắng kết hợp với mấn đội, lấy cảm hứng từ những giá trị đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam do do NTK Cao Minh Tiến thực hiện. Bộ trang phục gợi nhớ hình ảnh sang trọng, uy quyền của người phụ nữ quyền quý xưa, với từng đường nét, hoa văn đều toát lên vẻ quý phái, đậm bản sắc Việt.
Thiết kế thứ hai là áo dài hồng pastel điểm xuyết hoa sen, mang đến cho Nguyễn Thu Hằng vẻ đẹp thanh tao, thoát tục, giúp cô tỏa sáng trong từng khoảnh khắc trình diễn. Cả hai thiết kế đã trở thành điểm nhấn, song hành cùng giọng hát đầy cảm xúc của cô để truyền tải trọn vẹn tinh thần và thông điệp của các ca khúc.
Nguyễn Thu Hằng chia sẻ, tại sân khấu "Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời", cô có cơ hội được cất giọng với hai ca khúc yêu thích là "Trên đỉnh phù vân" và "Cõi thiêng". Với cô, từng giai điệu vang lên như được tiếp thêm sức mạnh bởi không gian linh thiêng của Yên Tử, khiến mỗi phần trình diễn đều trở nên thăng hoa. Đặc biệt, nữ ca sĩ tiết lộ có một khoảnh khắc khiến cô "gai người": khi đang thể hiện "Cõi thiêng", bất ngờ một con bướm lớn, vô cùng đẹp, bay lượn ngay trước mặt. Khoảnh khắc ấy khiến cô vô cùng xúc động.
Thời gian gần đây, Sao Mai Nguyễn Thu Hằng liên tục góp mặt trên nhiều sân khấu lớn, tham gia các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, đặc biệt là chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nữ ca sĩ chia sẻ, đó là niềm vinh dự và tự hào của một nghệ sĩ khi được cất tiếng hát trong những chương trình mang ý nghĩa thiêng liêng, chào mừng những dấu mốc trọng đại của dân tộc.
Một số hình ảnh đẹp của Sao Mai Nguyễn Thu Hằng. Ảnh: NVCC
