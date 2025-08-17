Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Trong Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" cuộc thi Tháng 1 Quý 4 năm thứ 25 phát sóng ngày 17/8, BTC đã đính chính về một quyết định không chính xác. Quyết định không chính xác này là ghi nhận đúng cho câu trả lời của một thí sinh trong chương trình. Cụ thể, trong phần thi Về đích của thí sinh Lê Đức Minh (THPT Chuyên Ngoại Ngữ - ĐHNN - ĐHQG Hà Nội), chương trình đã hỏi: "Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?"



Thí sinh Lê Đức Minh đưa ra câu trả lời là "Tự dưỡng", đây là một đáp án không chính xác. Thí sinh Nguyễn Bách Hiệp (THPT Chuyên Sơn Tây, Hà Nội) đã giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là "Hóa tự dưỡng". Đáp án của chương trình đưa ra là "Hóa dị dưỡng", và BTC đã tham khảo ý kiến của cố vấn về hai đáp án của hai bạn thí sinh.

Tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm câu trả lời của thí sinh Bách Hiệp. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, cố vấn chương trình nhận thấy đây là một quyết định không chính xác. Đáp án hai học sinh đưa ra đều không đúng. Đáp án đúng phải là "Hóa dị dưỡng" như phương án ban đầu chương trình công bố.

Phần câu hỏi và trả lời của các thí sinh và sai sót từ Ban cố vấn khi cho điểm thí sinh trả lời sai. Ảnh VTV

Ban tổ chức và cố vấn chương trình xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến các thí sinh, gia đình, nhà trường và quý vị khán giả truyền hình. Quyết định của cố vấn tại thời điểm ghi hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội bước vào cuộc thi Quý của thí sinh Đức Minh.

Theo "Quy chế tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia", sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ, và điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi. Để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, BTC và Ban cố vấn quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham gia cuộc thi Quý 4 – "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này.

Đây không phải lần đầu BTC Chương trình Đường lên đỉnh Olympia gửi lời xin lỗi tới thí sinh và khán giả. Trước đó, trưa ngày 29/8/2021, "Đường lên đỉnh Olympia" phát sóng trận tuần 2 tháng 3 quý IV có bốn thí sinh tham dự: Bùi Đức Đăng, Lê Thanh Quý Hải, Hoàng Văn Thái và Lê Đức Toàn. Cuộc thi khép lại với kết quả chung cuộc: Lê Thanh Quý Hải giành vòng nguyệt quế với 345 điểm. Bùi Đức Đăng về nhì 290 điểm. Cùng xếp thứ ba Hoàng Văn Thái 130 điểm và Lê Đức Toàn 70 điểm.

Ảnh chụp lại màn hình nội dung BTC xin lỗi về sai sót trong lượt thi của Đức Đăng.

Tối cùng ngày, trên fanpage Đường lên đỉnh Olympia đăng tải thông tin: Ban Tổ chức Đường lên đỉnh Olympia xin lỗi về sai sót trong trận đấu tuần 2 tháng 3 quý IV này. Cụ thể: Trong cuộc thi này, ở phần thi khởi động của thí sinh Bùi Đức Đăng, chương trình có hỏi: "Nước chứa hàm lượng cao của hai ion kim loại nào thì được gọi là nước cứng?". Đáp án chính xác của câu hỏi là Canxi và Magie. Học sinh đã trả lời là Kali và Magie.

Vào thời điểm ghi hình, trong điều kiện diễn biến hỏi – đáp nhanh 60 giây, toàn bộ ê-kíp chương trình và cả bốn thí sinh đều không nhận ra thí sinh trả lời sai đáp án “can-xi” thành “ka-li”, chỉ đúng nửa sau “ma-giê” nên đã cho điểm thí sinh ở câu này. Bốn thí sinh không có thắc mắc về câu trả lời và về việc cho điểm này trong khoảng thời gian cuộc thi diễn ra. Vì vậy, tổng điểm chung cuộc của thí sinh Bùi Đức Đăng (sau khi kết thúc cả bốn vòng chơi) là 290 điểm.

Với kết quả này, Bùi Đức Đăng trở thành thí sinh có điểm nhì tuần cao nhất ở thời điểm này. Sau khi chương trình phát sóng, khán giả gửi thắc mắc, chương trình cho kiểm tra lại mới phát hiện ra sai sót ở câu trả lời.

BTC Đường lên đỉnh Olympia lý giải việc tổng điểm chung cuộc của thí sinh Bùi Đức Đăng (sau khi kết thúc cả bốn vòng chơi) là 290 điểm và mọi quyền lợi liên quan của thí sinh này vẫn được giữ nguyên...

Kết thúc chia sẻ, đại diện BTC Đường lên đỉnh Olympia cho biết toàn bộ ê-kíp cảm thấy vô cùng đáng tiếc về sai sót này: "Chúng tôi xin chân thành xin lỗi khán giả truyền hình, các thí sinh, các thầy cô giáo đã gắn bó với chương trình nhiều năm qua".



