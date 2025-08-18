Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc gia
GĐXH - Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiên được Hoà Minzy biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, đã mang đến không khí sâu lắng và xúc động cho hàng vạn khán giả trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam".
Tối qua 17/8, tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện.
Đây là một trong những hoạt động cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Trước chương trình, bầu trời Hà Nội nổi cơn dông kèm gió lốc, mưa lớn. Nhưng cơn mưa chỉ kéo dài độ 1 giờ đồng hồ, sau đó trời quang mây tạnh, mang đến không khí mát mẻ cho khán giả thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc. Theo thống kê của BTC, "Tự hào là người Việt Nam" vượt xa con số 30.000 khán giả như số lượng vé phát ra ban đầu. Sau đó, vì sức hút của chương trình quá lớn, nhiều khán giả xếp hàng chờ đợi bên ngoài sân khấu nên BTC đã quyết định mở cửa để khán giả được vào sân thưởng thức.
"Tự hào là người Việt Nam" được dàn dựng theo 3 chương: Chương 1: Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam; Chương 2: Một Việt Nam – Triệu trái tim; Chương 3: Tự hào là người Việt Nam.
Thiết kế sân khấu của chương trình nghệ thuật "Tự hào là người Việt Nam" lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất. Chương trình được dàn dựng công phu, nơi âm nhạc, âm thanh và ánh sáng hòa quyện thành một bản giao hưởng của nguồn cội và khát vọng.
Ban nhạc Bức Tường, Tùng Dương, Hoà Minzy, Dương Trần Nghĩa, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Đinh Thành Lê, Anh Tú "Voi Bản Đôn", Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Oplus, RamC… và 500 nghệ sĩ, diễn viên múa đã mang đến những tiết mục âm nhạc lúc hùng tráng, khi thiết tha ngợi ca quê hương đất nước và sự hi sinh của cha ông.
Trong đó, Tùng Dương tiếp tục bùng nổ với tác phẩm "Tiến quân ca" mở đầu chương trình, mang đến không khí hào hùng, tự hào và xúc động cho hơn 30.000 khán giả cùng hoà giọng hát theo.
Chân dung đất nước, niềm tự hào là người Việt Nam dần hiện lên qua các ca khúc Việt Nam trong tôi là, Ca ngợi Tổ quốc, Người chiến sĩ ấy, Dáng đứng Việt Nam, Lá quốc kỳ, Hello Việt Nam, Tình ca Tây Bắc, Hồ trên núi, Ngọn lửa cao nguyên, Bài ca đất Phương Nam, Em trong mắt tôi, Bắc Trung Nam một nhà (dân ca)...
Một ca khúc lần đầu xuất hiện trên sân khấu trực tiếp đã được Hoà Minzy mang tới khán giả. Ca khúc "Nỗi đau giữa hoà bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được dàn dựng với phần diễn xuất của các diễn viên khiến hàng vạn khán giả xúc động. Đây cũng là nhạc phim của bộ phim Mưa Đỏ vừa được phát hành mới đây.
Màn kết chương trình cũng là phần cao trào khi Tùng Dương, Anh Tú, Hòa Minzy và các nghệ sĩ cùng hát Nối vòng tay lớn, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, trong ánh sáng và thanh âm của pháo hoa, và tiếng hát của hàng vạn khán giả, tạo nên cái kết đầy cảm xúc cho một chương trình nghệ thuật đặc biệt.
Không khí rực sắc đỏ của sân khấu Tự hào là người Việt Nam (Video: V.H).
