Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới 'chống cô đơn' cho người cao tuổi
Khi mô hình dưỡng lão truyền thống dần lỗi thời trước nhu cầu sống chủ động, năng động của thế hệ cao tuổi mới, mô hình dưỡng lão bán trú (daycare) trở thành xu hướng toàn cầu. Tại Việt Nam, Vin New Horizon là nơi tiên phong kiến tạo hệ sinh thái hưu trí hiện đại, đánh thức “bình minh thứ hai” rực rỡ và giàu trải nghiệm cho thế hệ tuổi vàng.
Dưỡng lão bán trú - Nhu cầu cấp quốc gia
Mỗi buổi sáng, những chuyến xe lăn bánh đều đặn qua các tuyến phố Bắc Kinh (Trung Quốc), đưa đón hàng nghìn người cao tuổi đến khu dưỡng lão Taikang. Những cụ ông, cụ bà bước xuống xe với nụ cười rạng rỡ, bắt đầu một ngày mới bằng những lớp học đàn, buổi thiền chuông, vẽ tranh… hay đơn giản là trò chuyện bên tách trà nóng. Đến chiều tối, họ lại trở về nhà, mang theo năng lượng và cảm hứng sống vừa được nạp đầy.
Đó chính là mô hình daycare - dịch vụ dưỡng lão bán trú - đã góp phần định hình một chuẩn sống hoàn toàn mới cho người cao tuổi tại nhiều quốc gia phát triển.
Tại Việt Nam, đường cong dân số cũng đang uốn theo quỹ đạo già hóa. Đến năm 2036, nhóm người trên 60 tuổi sẽ chiếm hơn 20% dân số. Song song với sự lớn mạnh của tầng lớp trung lưu và thượng lưu, một thế hệ người cao tuổi mới đang dần hình thành. Họ là những người năng động, độc lập và khát khao một cuộc sống tuổi vàng trọn vẹn thay vì sống lặng lẽ khi con cháu bận rộn với guồng quay riêng.
Nhu cầu về các mô hình chăm sóc ban ngày nhằm "chống cô đơn" cho người cao tuổi đã được đặt ra ở cấp quốc gia. Đây không chỉ là câu chuyện an sinh mà còn là lời giải để kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Trong bối cảnh đó, Vin New Horizon tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) với dịch vụ bán trú (daycare) được ví như một bước ngoặt về an sinh xã hội. Điểm độc đáo của Vin New Horizon nằm ở khả năng giúp người cao tuổi sống năng động mỗi ngày mà vẫn giữ được nếp sinh hoạt quen thuộc và sự gắn kết cùng con cháu.
Hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ toàn diện - Bản sắc riêng của Vin New Horizon
Vin New Horizon Cần Giờ được vận hành trong hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, kiến tạo một "thành phố tuổi vàng" tràn sinh khí, nơi trị liệu, học tập, văn hóa và giải trí hòa quyện trong hành trình sống đầy cảm hứng.
Buổi sáng ở Vin New Horizon, những cụ ông, cụ bà gặp nhau bên vườn thiền, tập hít thở cùng nắng sớm, rồi cùng nhau học đàn, vẽ tranh, hay tham gia lớp "đại học tuổi vàng" của Học viện Minh Triết. Nơi đây sẽ mở ra thế giới học tập và sáng tạo phong phú cho người cao tuổi với các lớp nghệ thuật, ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng sống như phòng chống lừa đảo, rèn luyện trí nhớ chống Alzheimer… Chiều tối, họ trở lại tổ ấm cùng con cháu, mang theo niềm vui, tiếng cười và năng lượng tích cực.
Quan trọng hơn, thế hệ tuổi vàng không chỉ được chăm sóc, mà còn được truyền cảm hứng để trao đi. Một cựu giáo viên có thể đứng lớp giảng tiếng Anh cho thế hệ trẻ, một doanh nhân về hưu có thể chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, một nghệ sĩ lớn tuổi có thể tổ chức workshop nghệ thuật... Chính tinh thần "sống chủ động" này tạo nên bản sắc khác biệt của cộng đồng hưu trí Vin New Horizon: tuổi già không bị đóng khung mà được tỏa sáng.
Song song với hoạt động cộng đồng là hệ thống y tế 24/7. Bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao tại đây quy tụ các trung tâm nghiên cứu và điều trị lão khoa chuyên sâu. Mỗi người cao tuổi đều có hồ sơ sức khỏe được kết nối trực tuyến, được theo dõi hơn 20 chỉ số sinh lý theo thời gian thực và sử dụng công nghệ chăm sóc bằng robot AI.
Bên cạnh dịch vụ bán trú, người cao tuổi cũng có thể lựa chọn nghỉ dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn tại hệ thống khách sạn an dưỡng 5 sao của Vin New Horizon. Mỗi phòng lưu trú được tích hợp hệ thống cảm biến sức khỏe, call center 24/7, ánh sáng sinh học giúp điều chỉnh giấc ngủ. Các dịch vụ trị liệu như oxy cao áp, thủy trị liệu, onsen, xông muối Himalaya… biến tuổi già thành một hành trình tận hưởng, không phải là cuộc chiến với thời gian.
Không gian tại Vin New Horizon cũng được thiết kế như một "lá phổi xanh" với công viên dưỡng sinh, công viên tái tạo và mạng lưới tiện ích giải trí đồng bộ trong bán kính 5 phút di chuyển. Mọi dịch vụ vận hành được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn 5 sao, tạo ra một môi trường sống an toàn, tiện nghi nhưng vẫn đầy sinh khí.
Đặc biệt, mô hình này còn kết nối với các chương trình bảo hiểm và quỹ hưu trí, giúp cư dân lớn tuổi yên tâm về nền tảng tài chính ổn định, từ đó tận hưởng cuộc sống không vướng bận lo toan.
Từ thể chất, tinh thần, kết nối xã hội đến bảo đảm tài chính, Vin New Horizon kiến tạo một vòng tròn sống trọn vẹn cho thế hệ tuổi vàng. Khi bốn mùa cuộc đời đã đi qua, "mùa thứ năm" tại Vin New Horizon chính là chương mới rực rỡ, tự do và đầy cảm hứng - nơi tuổi già không phải là sự khép lại, mà khởi đầu cho một hành trình sống mới.
