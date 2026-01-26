Từ 14/2 người có thu nhập từ 2 nơi trở lên phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân như nào?

Chính thức từ ngày 14/2, Nghị định 373/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020 về quản lý thuế, có hiệu lực. Căn cứ theo nghị định này, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với những người có thu nhập từ hai nơi có nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó, cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ 2 nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất trên.

Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định nêu trên thì cơ quan thuế nơi đã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân đó căn cứ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

Trước đó, Nghị định 126 đã quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú, tùy từng trường hợp cụ thể.

