Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 26/1/2026

Thứ hai, 15:29 26/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 26/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 25/1/2026Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 25/1/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 25/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 26/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 26/1/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 26/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 26/1/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 26/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 26/1/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 26/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 26/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

Chọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng VietlottChọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 21 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Bất ngờ số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Bất ngờ số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Từ 14/2 người có thu nhập từ 2 nơi trở lên phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân như nào?

Từ 14/2 người có thu nhập từ 2 nơi trở lên phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân như nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với những người có nhiều nguồn thu nhập sẽ có những thay đổi từ 14/2, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/1 – 1/2/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt hộ sử dụng điện để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/1 – 1/2/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt hộ sử dụng điện để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26/1 – 1/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện 10 tiếng/ngày tăng cao

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26/1 – 1/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện 10 tiếng/ngày tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sữa công thức Aptamil vì nguy cơ mất an toàn

Yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sữa công thức Aptamil vì nguy cơ mất an toàn

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/1, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website bán hàng ngừng kinh doanh ngay sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn…

Hà Nội: Giá cho thuê biệt thự trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đang biến động như nào đầu năm 2026

Hà Nội: Giá cho thuê biệt thự trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đang biến động như nào đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn huyện Thanh Trì cũ không quá rầm rộ, tập trung chủ yếu tại xã Tân Triều và Thanh Liệt cũ.

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

SUV hạng B giá 327 triệu đồng đẹp sang trọng, nội thất cao cấp, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến dân tình xôn xao

SUV hạng B giá 327 triệu đồng đẹp sang trọng, nội thất cao cấp, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến dân tình xôn xao

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao với mức giá siêu rẻ chỉ 327 triệu đồng, đè bẹp Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Giá bạc hôm nay (26/1): Mở phiên tiếp đà tăng từ quốc tế, giá giao dịch trong nước bật lên 112 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (26/1): Mở phiên tiếp đà tăng từ quốc tế, giá giao dịch trong nước bật lên 112 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng từ cuối tuần, từ 106 triệu đồng/kg bật lên vùng 112 triệu đồng/kg.

