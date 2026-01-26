Những mặt hàng trang trí Tết 2026 nào đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn?
GĐXH - Các mặt hàng trang trí Tết 2026 bắt đầu xuất hiện tràn ngập thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Vậy, năm nay sản phẩm nào nhận được nhiều sự quan tâm của người dân?
Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Phân khúc hàng hóa cũng được phân cấp rõ rệt, đa dạng mặt hàng từ bình dân đến cao cấp.
Theo các tiểu thương, nhiều năm trở lại đây, bên cạnh các sản phẩm nhập từ Trung Quốc, những mặt hàng thủ công của Việt Nam được nhiều khách hàng lựa chọn, tìm mua do có mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, giá cả phải chăng và đậm nét dân gian, phù hợp với truyền thống của dân tộc.
Năm nay là tết Bính Ngọ, các sản phẩm hàng Việt với thiết kế mang đậm nét dân gian, đặc biệt là linh vật Bính Ngọ, đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Bên cạnh đó, các mặt hàng như: Câu đối, đèn lồng, quạt, mẹt trang trí sẵn, phụ kiện nhỏ để treo trên cây, hoa cảnh, đèn led… vẫn giữ phong độ ổn định.
"Đối với đồ trang trí treo cây dạng handmade, sử dụng vật liệu vải, gỗ, giấy mỹ thuật hoặc kết hợp thêu tay, giá bán dao động từ 120.000 - 250.000 đồng/bộ (thường gồm 4 - 6 món). Dòng sản phẩm này được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tính thẩm mỹ và khả năng tái sử dụng cho nhiều mùa Tết.
Các sản phẩm thủ công truyền thống như hình quạt, hình mẹt, khung treo trang trí bằng tre, nứa, mây đan cũng rất được ưa chuộng. Các mẫu quạt giấy trang trí Tết có giá từ 150.000 - 400.000 đồng/chiếc; quạt tre vẽ tay, phối chữ thư pháp hoặc họa tiết dân gian khoảng 500.000 - 700.000 đồng/chiếc. Mẹt tre trang trí, gắn câu đối, hoa khô, phụ kiện Tết có giá dao động 200.000 - 500.000 đồng/sản phẩm, tùy kích thước và độ cầu kỳ", chị Hà Anh (chủ một cửa hàng bán đồ trang trí tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
Xu hướng sống xanh ngày càng phát triển nên các sản phẩm thân thiện với môi trường rất được quan tâm. Ngoài ra, dòng hàng thủ công tiêu thụ tốt hơn nhờ phù hợp với xu hướng trang trí mang bản sắc truyền thống, đồng thời tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi.
"Khách hàng nhiều năm gần đây ưu tiên lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường như tre, mây đan, giấy…các mặt hàng này chơi cũng khá bền và mẫu mã đa dạng. Nhiều người tiêu dùng có tiêu chí mua hàng ít nhưng chất lượng, có thể tái sử dụng, không lỗi mốt. Ví dụ như đèn lồng, câu đối hay quạt, mẹt trang trí biểu tượng Tết, các món phụ kiện nhỏ bánh chưng, bánh tét, đồng tiền vàng… vẫn luôn là mặt hàng được ưu tiên", anh Thanh Tùng (nhân viên bán hàng tại một siêu thị ở Hà Nội) cho hay.
Thị trường trang trí tết 2026
