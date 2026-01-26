Yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sữa công thức Aptamil vì nguy cơ mất an toàn
GĐXH - Ngày 26/1, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website bán hàng ngừng kinh doanh ngay sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn…
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ( Bộ Công Thương) đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử, liên quan đến sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn.
Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, Cục ATTP đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng kinh doanh thực phẩm phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sản phẩm sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam;
Cùng đó, gỡ bỏ các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm không bảo đảm chất lượng liên quan đến các lô sản phẩm bị cảnh báo; thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm.
Cục ATTP nhấn mạnh, việc phối hợp quản lý nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên môi trường thương mại điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Trước đó, theo thông tin cảnh báo ngày 24/1 của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) và thông báo tự nguyện thu hồi của Công ty Danone (Pháp), một lô sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800g đã được thu hồi tại thị trường Vương quốc Anh do nhiễm độc tố cereulide – độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho sức khỏe trẻ nhỏ.
Lô sản phẩm bị thu hồi có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026.
Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn đối với sức khỏe trẻ nhỏ.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Công ty Danone sản xuất (nếu có);
Làm việc với các tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm tại Việt Nam (nếu có), yêu cầu thông báo tới các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời thực hiện thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất;
Yêu cầu báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã lưu thông, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm liên quan;
Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula nêu trên;
Cục cũng khuyến cáo đối với người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, cần theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước; Không sử dụng sản phẩm sữa Aptamil Infant Formula 800g thuộc các lô bị cảnh báo;
Chủ động liên hệ với đơn vị phân phối hoặc cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn khi phát hiện sản phẩm liên quan.
Thay đổi mới về thu và kê khai lệ phí môn bài từ 1/1/2026, người kinh doanh hưởng lợi lớnBảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước
GĐXH - Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không còn phải nộp và kê khai lệ phí môn bài. Quy định này được thực hiện thống nhất theo các văn bản pháp luật mới của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
98 'chợ cóc' được sắp xếp, Hà Nội tiếp tục xử lý 133 điểm kinh doanh tự phát giai đoạn tới như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước
GĐXH - Theo báo cáo tổng hợp từ UBND các xã, phường, đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố đã tiến hành sắp xếp, xử lý được 98 trong tổng số 231 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát. 133 điểm còn lại đang được đưa vào kế hoạch xử lý theo lộ trình cụ thể trong giai đoạn 2026 – 2027, bảo đảm triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.
Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều đường bay sắp kín tải, ngành hàng không tăng chuyến bay đêmBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
Thực hư thông tin Ngân hàng Nhà nước loại bỏ tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và đề nghị người dân không chia sẻ các nội dung sai sự thật.
Mua vàng từ ngày 9/2/2026: Người mua phải tuyệt đối tuân thủ điều này để không bị phạt nặngBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Những người mua vàng sau ngày 9/2/2026 cần lưu ý, nếu vi phạm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.
Đồ hộp Hạ Long giải trình như thế nào vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho nguyên liệuBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu cùng các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và được tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Thông báo khẩn từ cơ quan công an tới người dân có nhu cầu về vàng: Người mua đặc biệt lưu ý kẻo mất tiền tỷ trong chốc látBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Cơ quan công an cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến mua bán vàng trên không gian mạng, người dân có nhu cầu mua bán, tích trữ vàng cần chú ý thông báo khẩn này.
Hàng Tết Nguyên đán ở siêu thị đã lên kệ, sẵn sàng phục vụ người mua với mức giảm giá đến 40%Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường bán lẻ bước vào cao điểm mua sắm với không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp các siêu thị.
Động thái mới của MM Mega Market sau phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán công khai ở siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Đại diện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam khẳng định đã khắc phục những tồn tại liên quan đến 119 khay thực phẩm tại Siêu thị MM Mega Market Thanh Xuân.
Phát hiện và ngăn chặn hơn 3.000 mặt hàng không rõ nguồn gốc trước Tết Bính NgọBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi và thực phẩm không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị tung ra thị trường dịp Tết Bính Ngọ.
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, 650 công nhân lao động có được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 16/1, thông tin từ Công đoàn Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho hay, doanh nghiệp vẫn bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.