Yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sữa công thức Aptamil vì nguy cơ mất an toàn

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ( Bộ Công Thương) đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử, liên quan đến sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn.

Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, Cục ATTP đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng kinh doanh thực phẩm phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sản phẩm sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam;

Cùng đó, gỡ bỏ các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm không bảo đảm chất lượng liên quan đến các lô sản phẩm bị cảnh báo; thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm.

Cục ATTP nhấn mạnh, việc phối hợp quản lý nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên môi trường thương mại điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó, theo thông tin cảnh báo ngày 24/1 của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) và thông báo tự nguyện thu hồi của Công ty Danone (Pháp), một lô sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800g đã được thu hồi tại thị trường Vương quốc Anh do nhiễm độc tố cereulide – độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho sức khỏe trẻ nhỏ.

Lô sản phẩm bị thu hồi có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn đối với sức khỏe trẻ nhỏ. Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Công ty Danone sản xuất (nếu có); Làm việc với các tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm tại Việt Nam (nếu có), yêu cầu thông báo tới các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời thực hiện thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; Yêu cầu báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã lưu thông, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm liên quan; Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula nêu trên; Cục cũng khuyến cáo đối với người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, cần theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước; Không sử dụng sản phẩm sữa Aptamil Infant Formula 800g thuộc các lô bị cảnh báo; Chủ động liên hệ với đơn vị phân phối hoặc cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn khi phát hiện sản phẩm liên quan.