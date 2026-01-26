Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/1 – 1/2/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt hộ sử dụng điện để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Long sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 26/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/1 – 1/2/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Khóm 6 - Phường 5 thuộc tổ 17, 18, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 6, phường Thanh Đức, Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Nguyễn Huệ 5A, tổ 15, 16, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh, Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc trạm Nước Đá Minh Hà, tổ 11, đường Trần Phú, phường Phước Hậu., Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu làm việc của Thiềng Viện Sơn Thắng, tổ 7, đường 14/9, phường Thanh Đức, Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hẻm 240, hẻm 250, đường 14/9, phường Thanh Đức, Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thuộc tổ 22, 23, 24, hẻm 240, hẻm 250, đường 14/9, phường Thanh Đức, Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chợ Cái Đôi, tổ 16, 17, 18, khóm Tân Hòa, phường Tân Ngãi. Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 9, 10, 11, 21, 21A, ấp Tân Hiệp, phường Tân Hạnh, Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phía tay phải hướng từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long. - Các ấp Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh. - Các ấp: Phước Bình, Phước Hiệp, An Hiệp, KDC An Hiệp, Chợ An Hiệp, Phước yên, Phú Long, Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các ấp: Phước yên, Phú Long, Phú Lợi, Phú Thạnh, Phước Lợi, Hòa Thạnh, Cả Chinh, Vườn Xoài, Cườm Nga, Xẻo Mít, Bầu Gốc, xã Phú Quới Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu làm việc của Đảng Ủy phường Thanh Đức và trạm Y Tế phường Thanh Đức, tổ 17, 18, đường 14/9, phường Thanh Đức, Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần thuộc ấp Phú Xuân, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần thuộc ấp Mỹ Phó, ấp Mỹ Hưng, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thiện Mỹ 1 + trạm Mỹ Trung, một phần tổ 11+12, ấp Mỹ Trung, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Lợi 2+2A, một phần tổ 14,15, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Nước Đá An Thới 2; ấp An Thới, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Lau Gạo Thành Tiền; ấp Hồi Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/01/2026 đến 14:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Lương Thực Xuân Hiệp; ấp Hồi Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khu phố Hựu Thành, ấp Vĩnh Thành B, Vĩnh Hựu, Vĩnh Hòa, Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân; Ấp Phạm Thị Mến, Trà Ngoa, Bầy Dầy, Thôn Rôn, Ngãi Lộ B, xã Trà Côn; Ấp Ninh Hòa, Ninh Thuận, Tường Hưng, Tường Thọ, Tường Tín, xã Hòa Bình; Một phần thuộc ấp Hiếu Hạnh, Hiếu Trung, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Vĩnh Khánh 1, Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, ấp Cây Gòn, Tích Khánh B, Tích Lộc, Tích Phú, Tích Qưới, Tích Phước, Tích Khánh A, một phần ấp Đục Dong, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Mỹ Lợi, Tích Phước, Tích Khánh A, một phần ấp 4, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 13:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ ấp 3 Phú Lộc thuộc một phần ấp 3A, 3B, Phú Tân, xã Cái Ngang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Cong, Cây Điều, ấp 4, ấp 5, ấp 6A, ấp 11, xã Cái Ngang; ấp Phú Ninh, Phú Hữu Yên, Phú Điền, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tại trạm Ba Tháng Hai - 1 thuộc một phần tổ 4, 9, 10 ấp Mỹ Khánh 1: Một phần tổ 5 ấp Mỹ Khánh 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tại trạm Thị Trấn 1 thuộc một phần tổ 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 khóm 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/01/2026 đến 16:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tại trạm Hoá Thành A thuộc một phần tổ 1, 2, 3, 4 ấp Hoá Thành 1: Một phần tổ 2 ấp Hoá Thành 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tại trạm Phú Điền 1 và trạm Phú Điền 1B thuộc một phần ấp Phú Ninh, ấp Phú Điền, ấp Phú Lợi, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tại trạm Đông Thạnh 6 thuộc một phần tổ 4, 5, 6, 8 ấp Thạnh An; Một phần tổ 7, 9 ấp Đông Thạnh A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tại trạm Đông Thạnh 6B thuộc một phần tổ 6, 7, 8 ấp Đông Thạnh A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tại trạm Mương Ranh thuộc một phần tổ 8, 10, 15 ấp Thạnh Lý, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tại trạm Lung Bà Hy thuộc một phần tổ 10, 20, 21 ấp Phù ly 1 và một phần tổ 20 ấp Phù Ly 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sứ dụng điện thuộc toàn bộ ấp Mỹ An, ấp Mỹ Phước 1, ấp Mỹ Phước 2, một phần tổ 2, 7, 9, 10, 11 ấp Mỹ Hưng 2, một phần tổ 3, 5, 8, 9, 10, 13, 19 ấp Mỹ Lợi, một phần tổ 4, 5 ấp Mỹ Thới 1, một phần tổ 2, 4 ấp Mỹ Thới 2, phường Cái Vồn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Kinh Bờ Đai thuộc một phần tổ 22, 23, 24, 25 ấp Đông Lợi; Một phần tổ 10 ấp Đông Hậu, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện phía bên phải tuyến đường 3/2 đoạn từ quán ăn Thanh Trà đến cầu Từ Tải 2 (Hướng từ Khu hành chính vào) và tuyến đường Phan Văn Năm đoạn từ ngã tư giao giữa đường 3/2 đến điểm giao với đường Nguyễn Văn Thảnh (Cua cây me) thuộc một phần khóm 2, 3, 4 phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trong khu dân cư khóm 8 & 9 (dân cư Thu Loan) trên tuyến đường Phan Văn Quân và Huỳnh Văn Đạt thuộc một phần các tổ 12 khóm 1; Một phần các tổ 1, 5 khóm 2; Một phần các tổ 1, 2, 3, 4, 7 khóm 4, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng DNTN Nguyễn Khiêm, thuộc Ấp 8, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 12:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Hộ chăn nuôi Quyền Trang, thuộc Ấp 3, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Trung 2A, thuộc Tổ 13, ấp An Trung, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp 3-1 Trung Nghĩa, thuộc Tổ 8, ấp 3, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 473 Vũng Liêm, từ Cầu Bưng Trường dọc phía tay phải QL53 về đến cầu Mây Tức, thuộc các ấp: An Thành, Bình Thành, An Lạc Đông, An Lạc Tây, Trung Điền, An Điền 1, An Điền 2, Xuân Minh 1, Xuân Lộc, Phước Lộc, xã Trung Thành; các ấp: Hiếu Minh A, Hiếu Minh B, Hiếu Liên, Hiếu Bình, Hiếu Hậu, Hiếu Nhân, Hiếu Tín, Hiếu Trung A, xã Hiếu Thành; các ấp: An Lạc 1, An Lạc 2, An Phước, Trung Hòa, An Hậu, Hiếu Hiệp, Tân Khánh, Tân Quang, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 475 Vũng Liêm, từ sau Nhà Thờ Bưng Trường dọc đường Tỉnh 906 đến cầu Trà Ngoa, thuộc một phần xã Hiếu Phụng, toàn xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/1 – 1/2/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Khu vực từ cầu Cái Cạn đến cầu Cái Lóc thuộc các ấp: Cái Cạn + Ấp Chợ + Hòa Mỹ + Hòa Long + An Hưng - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ cầu Cái Cạn đến công ty Bê Tông Hùng Vương thuộc các ấp: Cái Cạn + Ấp Chợ + Hòa Mỹ + Hòa Long + An Hưng + An Hương - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 16:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mỹ Thạnh B, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Khánh, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Khánh, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Thới, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Thới, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Lợi, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Quới, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Nhân, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Nhân, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Công, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Trí, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Khương, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Thới, Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Biên, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.