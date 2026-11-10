Uống ít nước khi trời lạnh: Vì sao người trung niên và cao tuổi dễ bỏ qua tình trạng thiếu nước?

Vì sao người cao tuổi dễ bị mất nước trong mùa lạnh?

Theo SKĐS, khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều người có xu hướng uống ít nước hơn vì không còn cảm giác khát như mùa hè. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, cảm giác khát không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác nhu cầu nước của cơ thể.

Vào mùa lạnh, nhiệt độ thấp làm giảm cảm giác khát, khiến nhiều người quên uống nước dù cơ thể vẫn liên tục mất nước qua hơi thở, mồ hôi và bài tiết.

Nếu không chú ý bổ sung nước đúng cách, tình trạng mất nước âm thầm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là ở người trung niên và cao tuổi.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, không khí lạnh và khô, đặc biệt trong phòng điều hòa hoặc phòng sử dụng máy sưởi, khiến nước bốc hơi qua đường hô hấp và da. Khi thở, cơ thể phải làm ấm và làm ẩm không khí lạnh trước khi đưa vào phổi, dẫn đến tình trạng mất nước mà nhiều người không nhận ra.

Mùa lạnh cũng thường đi kèm các bệnh hô hấp như cảm cúm, viêm họng, làm tăng nguy cơ mất nước do sốt, ho, sổ mũi hoặc đổ mồ hôi ban đêm.

Vì vậy, duy trì thói quen uống đủ nước là việc đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe, nhất là ở người trung niên và cao tuổi. Đừng đợi đến khi xuất hiện cảm giác khát hay những biểu hiện bất thường mới chú ý bổ sung nước,

Thiếu nước âm thầm ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe người cao tuổi?

Theo các chuyên gia y tế, không giống như cảm giác đói, tình trạng thiếu nước thường không biểu hiện rõ ràng, đặc biệt ở người cao tuổi. Tuy nhiên, nếu kéo dài, ngay cả tình trạng thiếu nước nhẹ cũng có thể làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề sức khỏe vốn thường gặp ở nhóm đối tượng này.

Người cao tuổi thiếu nước có thể bị táo bón kéo dài, đầy bụng, khó tiêu sau ăn. Nhiều người xuất hiện tình trạng chóng mặt, tụt huyết áp tư thế khi đứng lên đột ngột, làm tăng nguy cơ té ngã.

Tình trạng tiểu ít, nước tiểu sẫm màu cũng có thể xuất hiện khi cơ thể thiếu nước. Một số người cảm thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân, kém tập trung, thậm chí lú lẫn nhẹ nhưng không nghĩ đến nguyên nhân là thiếu nước.

Bên cạnh đó, da khô, sức đề kháng suy giảm và vết thương lâu lành cũng là những biểu hiện cần lưu ý.

Ngoài ra, khả năng điều hòa thân nhiệt có thể bị ảnh hưởng khi cơ thể thiếu nước. Tình trạng này đặc biệt đáng lưu ý ở người cao tuổi trong những ngày nắng nóng hoặc khi bị sốt, tiêu chảy, sử dụng thuốc lợi tiểu hay thuốc hạ huyết áp kéo dài.

Người cao tuổi nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày trong mùa lạnh?

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng quốc gia, người cao tuổi nên bổ sung khoảng 1,6-2 lít nước mỗi ngày và chia đều trong ngày.

Lượng nước này không chỉ đến từ nước lọc mà còn bao gồm nước canh, súp, nước hoa quả... Sữa cũng là nguồn cung cấp nước cho cơ thể. Đặc biệt, với người cao tuổi, sữa còn cung cấp đạm, canxi, vitamin và một số chất khoáng cần thiết, góp phần phòng ngừa loãng xương.

Vì vậy, với những người không quen uống nhiều nước lọc, có thể linh hoạt kết hợp các loại nước trong khẩu phần ăn hằng ngày để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Một số loại nước nên ưu tiên gồm nước lọc, nước ấm, canh rau, nước luộc củ quả. Ngược lại, trà đặc, cà phê, nước có gas và rượu bia cần được hạn chế vì có thể gây lợi tiểu, mất ngủ hoặc ảnh hưởng đến huyết áp và hệ thần kinh.

5 cách hình thành thói quen uống đủ nước khi trời lạnh

Ảnh minh họa.

Để tránh tình trạng thiếu nước âm thầm, người trung niên và cao tuổi nên duy trì thói quen uống nước ngay cả khi không cảm thấy khát.

Theo đó, nên uống nước từng ngụm nhỏ, đều đặn khoảng 150-200ml (tương đương một cốc nước) mỗi 2-3 giờ, thay vì chờ đến khi khát mới uống. Nên ưu tiên bổ sung nước vào ban ngày và hạn chế uống quá nhiều vào buổi tối muộn để tránh tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ.

Một số thói quen đơn giản có thể áp dụng gồm:

Uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy: Giúp bổ sung nước sau một đêm dài, khi cơ thể không được cung cấp nước.

Uống nước đều đặn trong ngày: Không đợi đến khi khát mới uống, đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh.

Kết hợp nhiều nguồn cung cấp nước: Bổ sung nước từ canh, súp, nước luộc rau củ, trái cây và sữa phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng.

Chú ý bổ sung nước khi cơ thể có nguy cơ mất nước: Đặc biệt khi sốt, tiêu chảy, vận động hoặc đổ mồ hôi nhiều.

Đặt bình nước ở nơi dễ nhìn, dễ lấy: Cách này giúp nhắc nhở bản thân và người thân trong gia đình duy trì thói quen uống nước.

Ngoài ra, uống một cốc nước trước khi đi tắm cũng là thói quen được khuyến nghị trong tư liệu nhằm giúp người cao tuổi chủ động bổ sung nước trong ngày.