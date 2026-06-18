Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Nguyên, có trường chỉ 8 điểm học sinh đỗ nguyện vọng 1
GĐXH - Dưới đây là mức điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên các trường THPT tại Thái Nguyên.
Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định Số: 938/QĐ-SGDĐT về việc duyệt điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.
Theo Quyết định, danh sách các trường công lập không chuyên tại Thái Nguyên có mức điểm chuẩn vào lớp 10 như sau:
Theo danh sách điểm vào lớp 10 các trường không chuyên tại Thái Nguyên được công bố, trường THPT Lương Ngọc Quyến lấy điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm, tiếp đến trường THPT Chu Văn An 23,75 điểm. Trong khi đó các trường THCS&THPT Yên Hân, THPT Võ Nhai và THPT Bộc Bố thí sinh chỉ cần đạt 8; 8,5 và 8,75 là đỗ nguyện vọng 1.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có 22.843 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 510 thí sinh so với năm 2025.
Năm học 2026 - 2027, Thái Nguyên tuyển trên 19.400 học sinh vào lớp 10, trong khi số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển tiếp tục duy trì ở mức cao trên toàn tỉnh.
Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên hoàn thành 3 môn gồm Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh trong 2 ngày 27 và 28/5.
Đối với những học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên, các môn thi chuyên được tổ chức trong ngày 29/5 theo kế hoạch tuyển sinh của tỉnh Thái Nguyên.
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