Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Nguyên, có trường chỉ 8 điểm học sinh đỗ nguyện vọng 1

Thứ năm, 15:58 18/06/2026 | Giáo dục
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là mức điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên các trường THPT tại Thái Nguyên.

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định Số: 938/QĐ-SGDĐT về việc duyệt điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Nguyên, có trường chỉ 8 điểm học sinh đỗ nguyện vọng 1 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo Quyết định, danh sách các trường công lập không chuyên tại Thái Nguyên có mức điểm chuẩn vào lớp 10 như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Nguyên, có trường chỉ 8 điểm học sinh đỗ nguyện vọng 1 - Ảnh 2.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Nguyên, có trường chỉ 8 điểm học sinh đỗ nguyện vọng 1 - Ảnh 3.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Nguyên, có trường chỉ 8 điểm học sinh đỗ nguyện vọng 1 - Ảnh 4.

Theo danh sách điểm vào lớp 10 các trường không chuyên tại Thái Nguyên được công bố, trường THPT Lương Ngọc Quyến lấy điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm, tiếp đến trường THPT Chu Văn An 23,75 điểm. Trong khi đó các trường THCS&THPT Yên Hân, THPT Võ Nhai và THPT Bộc Bố thí sinh chỉ cần đạt 8; 8,5 và 8,75 là đỗ nguyện vọng 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có 22.843 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 510 thí sinh so với năm 2025.

Năm học 2026 - 2027, Thái Nguyên tuyển trên 19.400 học sinh vào lớp 10, trong khi số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển tiếp tục duy trì ở mức cao trên toàn tỉnh.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên hoàn thành 3 môn gồm Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh trong 2 ngày 27 và 28/5.

Đối với những học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên, các môn thi chuyên được tổ chức trong ngày 29/5 theo kế hoạch tuyển sinh của tỉnh Thái Nguyên.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thời điểm nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026?

Thời điểm nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026?

Cha mẹ, học sinh cần nắm rõ thông tin quan trọng này để tránh bị lừa đảo khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT

Cha mẹ, học sinh cần nắm rõ thông tin quan trọng này để tránh bị lừa đảo khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT

Cập nhật lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 mới nhất

Cập nhật lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 mới nhất

Hơn 600 thí sinh vắng mặt buổi thi Văn vào lớp 10 tại TP.HCM

Hơn 600 thí sinh vắng mặt buổi thi Văn vào lớp 10 tại TP.HCM

Sáng nay (29/5), gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 THPT công lập

Sáng nay (29/5), gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 THPT công lập

Cùng chuyên mục

Hà Nội chốt 'giờ G' công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10

Hà Nội chốt 'giờ G' công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10

Giáo dục - 18 phút trước

Hơn 124.000 thí sinh Hà Nội sẽ biết kết quả thi và điểm chuẩn lớp 10 trong ngày mai 19/6, trước khi bước vào các đợt phúc khảo, nhập học.

Biến động điểm thi vào lớp 10 năm nay tại TPHCM

Biến động điểm thi vào lớp 10 năm nay tại TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Đây là kỳ thi vào lớp 10 đầu tiên tại TPHCM sau sáp nhập. Kỳ thi có sự tham gia của hơn 151.000 thí sinh và đề thi được ra cân đối để phù hợp với thực tế của 3 địa phương trước đây. Dự báo, phổ điểm năm nay sẽ có nhiều khác biệt và biến động với những năm trước.

Điều ít biết về profile của nữ sinh trường Quốc học Huế là đại biểu trẻ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Điều ít biết về profile của nữ sinh trường Quốc học Huế là đại biểu trẻ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Trương Nguyễn An Nhiên – nữ sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế (TP Huế) là đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Nữ sinh không chỉ học giỏi, còn là cán bộ Đoàn năng động.

Đã có đề thi minh họa kỳ thi văn bằng 2 Công an trên máy tính

Đã có đề thi minh họa kỳ thi văn bằng 2 Công an trên máy tính

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Công an vừa công bố cấu trúc định dạng đề thi, đề minh họa kỳ thi đánh giá trên máy tính năm 2026 đối với công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an (kỳ thi văn bằng 2 Công an).

Điểm chuẩn lớp 10 trường top đầu chạm đáy 9,38: Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh nói gì?

Điểm chuẩn lớp 10 trường top đầu chạm đáy 9,38: Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh nói gì?

Giáo dục - 1 ngày trước

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh khẳng định mức điểm chuẩn 9,38 vào trường THPT Ngô Sĩ Liên chỉ là hiệu ứng kỹ thuật, không phản ánh chất lượng giáo dục đi xuống.

Hà Nội chấm xong toàn bộ bài thi lớp 10, dự kiến công bố điểm ngày 19/6

Hà Nội chấm xong toàn bộ bài thi lớp 10, dự kiến công bố điểm ngày 19/6

Giáo dục - 2 ngày trước

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã hoàn tất công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, dự kiến ngày 19/6, thành phố sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập.

Thời điểm nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026?

Thời điểm nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026?

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 19-22/6, thí sinh sẽ có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Mỗi môn thi đạt bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp THPT 2026?

Mỗi môn thi đạt bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp THPT 2026?

Giáo dục - 3 ngày trước

Khi các hội đồng bắt đầu bước vào giai đoạn chấm thi, mỗi môn cần bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp THPT 2026 và cách tính điểm xét tốt nghiệp theo quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT được áp dụng thế nào?

Vì sao đáp án thi tốt nghiệp THPT không được công bố ngay?

Vì sao đáp án thi tốt nghiệp THPT không được công bố ngay?

Xã hội - 5 ngày trước

Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT khép lại, điều hàng triệu thí sinh và giáo viên quan tâm lúc này là thời điểm Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức để đối chiếu, tự tính điểm số bài làm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 74 thí sinh bị đình chỉ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 74 thí sinh bị đình chỉ

Giáo dục - 6 ngày trước

Tại cuộc họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chiều 12/6, Bộ GD&ĐT cho biết, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm Quy chế.

Xem nhiều

Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

Giáo dục

Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề, quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo.

Thời điểm nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026?

Thời điểm nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026?

Giáo dục
Thí sinh nói gì sau bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay?

Thí sinh nói gì sau bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay?

Giáo dục
Nếu thí sinh không biết Steve Jobs là ai, đề Văn tốt nghiệp THPT có đảm bảo công bằng?

Nếu thí sinh không biết Steve Jobs là ai, đề Văn tốt nghiệp THPT có đảm bảo công bằng?

Giáo dục
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 tất cả mã đề

Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 tất cả mã đề

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top