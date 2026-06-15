Thời điểm Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026, sử dụng cách này, phụ huynh và thí sinh tra cứu dễ dàng điểm thi chính xác nhất

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Khi nào Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10?

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ ngày 19-22/6, thí sinh sẽ có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Thời gian này, Sở cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập, giúp học sinh xác định kết quả trúng tuyển ngay sau khi biết điểm thi.

Theo Sở GD&ĐT, công tác chấm thi đã được triển khai từ đầu tháng 6. Hội đồng chấm thi thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm từ ngày 1-10/6, trong khi các bài thi tự luận được chấm từ ngày 2-10/6.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Số lượng đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 122 trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn thành phố là 79.533 học sinh, khiến cuộc cạnh tranh vào lớp 10 tiếp tục ở mức cao.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ ngày 19-22/6, thí sinh sẽ có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh minh họa: Trang Linh

Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm 2026

Để tra cứu kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào các trang web chính thức sau:

Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội: https://hanoi.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Thí sinh, phụ huynh truy cập website chính thức trên đây, chọn mục Tra cứu điểm thi (hoặc mục Tuyển sinh đầu cấp), nhập "số báo danh" và "mã xác nhận", sau đó nhấn "tra cứu" để xem kết quả.

Ngoài ra, học sinh có thể xem điểm thi qua trường THPT nơi học sinh theo học lớp 9. Phiếu báo điểm sẽ được chuyển về trường.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 trường THPT tại Hà Nội được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).

Về nguyên tắc xét tuyển, tất cả các môn đều được tính theo thang điểm 10. Thí sinh chỉ được xét tuyển nếu không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả và không có bài thi nào bị điểm 0.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo.

Nếu không trúng tuyển NV1, thí sinh được xét NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm, tương tự mức chênh lệch này của NV3 là 1 điểm.

Đối với hệ chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm các bài thi không chuyên cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Thí sinh phải dự thi đầy đủ các môn theo quy định và tất cả các bài thi đều đạt trên 2 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển.

Thời gian phúc khảo và xác nhận nhập học vào lớp 10

Từ ngày 19-25/6, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu kiểm tra lại kết quả bài thi.

Chậm nhất ngày 25/6, các trường sẽ trả hồ sơ và phiếu báo kết quả tuyển sinh cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Riêng các trường THPT công lập chất lượng cao thực hiện xác nhận nhập học trực tiếp trong cùng khoảng thời gian.