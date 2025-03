Điểm tên những dự án sử dụng ngân sách Nhà nước sẽ bị thanh tra

Theo kế hoạch được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, trong năm 2025, Thanh tra tỉnh này sẽ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 1 số sở, ngành.

UBND huyện Cẩm Thủy nằm trong danh sách thanh tra năm 2025.

Cùng với đó, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong quản lý ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia của 6 UBND huyện, thị xã gồm thị xã Nghi Sơn, huyện Mường Lát, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Như Xuân, Như Thanh.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của 7 đơn vị gồm: Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ Sản, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Công viên Hội An, 1 trong những dự án bị thanh tra.

Thanh tra 7 dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, gồm Dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; Dự án đường nối Quốc lộ 47 với Quốc lộ 47C huyện Thọ Xuân làm chủ đầu tư; Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Hội An do UBND TP Thanh Hóa làm chủ đầu tư; Dự án đường giao thông từ bản Thủy Thành đi bản Khà - bàn Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn làm chủ đầu tư; Tiểu dự án Đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa, thuộc Dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; Dự án duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2024 tỉnh Thanh Hóa do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư và Dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân làm chủ đầu tư.