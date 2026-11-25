Niềm vinh dự từ sự quan tâm dành cho văn hóa Trà Việt

Diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11/2026 tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 là không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực đa sắc màu, quy tụ đại diện nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ cùng các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Trong không gian ấy, Điểm Trà 37 giới thiệu nghệ thuật thưởng trà truyền thống thông qua những phẩm trà đặc sắc, mang đậm dấu ấn vùng nguyên liệu và bản sắc Việt Nam. Gian trà trở thành điểm gặp gỡ để khách tham quan tìm hiểu về nguồn gốc, đặc trưng của từng phẩm trà, khám phá cách pha và thưởng thức trà theo phong cách truyền thống.

Không gian thưởng trà trở thành điểm kết nối văn hóa tại sự kiện. (Nguồn ảnh: Thương hiệu Điểm Trà 37)

Sự quan tâm, trải nghiệm và đón nhận của đông đảo khách tham quan, đặc biệt là bạn bè quốc tế, là nguồn động viên để những người làm trà tiếp tục nỗ lực gìn giữ và giới thiệu văn hóa trà truyền thống. Qua đó, những giá trị vốn thân thuộc trong đời sống người Việt có thêm cơ hội được chia sẻ, kết nối và lan tỏa trong không gian giao lưu quốc tế.

Với Điểm Trà 37, mỗi dịp giới thiệu trà Việt không đơn thuần là cơ hội quảng bá sản phẩm, mà còn là dịp kể câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Đằng sau mỗi chén trà là câu chuyện của những người giữ nghề

Văn hóa trà Việt được tạo nên không chỉ bởi hương vị của những phẩm trà, mà còn bởi bàn tay, tri thức và tâm huyết của biết bao thế hệ. Đó là những người nông dân cần mẫn trên những nương trà, những nghệ nhân dành nhiều năm tích lũy kinh nghiệm chế biến và những người am hiểu, trân trọng nghệ thuật thưởng trà.

Khách tham quan trải nghiệm thưởng trà trong không gian văn hóa Trà Việt. (Nguồn ảnh: Thương hiệu Điểm Trà 37)

Tinh thần ấy được Điểm Trà 37 gửi gắm qua ba phẩm trà Shan Tuyết tiêu biểu. Một phẩm mang tinh túy từ những búp trà cổ thụ vùng núi rừng Tây Bắc; một phẩm là sự kết hợp giữa trà Shan Tuyết và Gạo Sen Bách Diệp, gợi nhắc nghệ thuật ướp trà truyền thống của Hà Nội. Trong khi đó, phẩm cuối là dòng trà Phổ Nhĩ từ Shan Tuyết cổ thụ, còn thể hiện sự giao hòa giữa tinh hoa trà Việt và nghệ thuật sơn mài truyền thống qua thiết kế bánh trà tròn, hộp đựng sơn mài vuông.

Điểm Trà 37 giới thiệu đặc trưng từng phẩm trà, chia sẻ cách pha và thưởng thức trà đến khách tham quan. (Nguồn ảnh: Thương hiệu Điểm Trà 37)

Ba phẩm trà với ba sắc thái riêng, cùng kể câu chuyện về sự phong phú của nguyên liệu bản địa, kỹ nghệ chế biến và chiều sâu văn hóa Việt Nam. Đằng sau đó là sự đóng góp của những con người đã và đang âm thầm gìn giữ những giá trị quý báu ấy.

Bởi vậy, với Điểm Trà 37, gìn giữ văn hóa trà cũng chính là trân trọng những người làm trà, bảo tồn tri thức truyền thống và tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Từ giá trị bản địa đến khát vọng vươn ra thế giới

Trong bối cảnh giao lưu văn hóa ngày càng mở rộng, Trà Việt đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa thế giới. Tuy nhiên, hành trình ấy không chỉ nằm ở việc đưa sản phẩm đến nhiều thị trường, mà còn ở khả năng truyền tải trọn vẹn những giá trị văn hóa làm nên bản sắc riêng.

Từ những cánh rừng Shan Tuyết cổ thụ nơi Tây Bắc, hương sen Bách Diệp thanh tao của Hà Nội đến dòng Phổ Nhĩ được kết tinh từ những cây trà hàng trăm năm tuổi, mỗi phẩm trà đều mang theo một câu chuyện về thiên nhiên, con người và di sản Việt Nam. Đó cũng là cách để văn hóa trà vượt ra ngoài phạm vi thưởng thức, trở thành cầu nối đưa những giá trị bản địa đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Khách quốc tế tham quan, tìm hiểu những phẩm trà đặc sắc của Việt Nam. (Nguồn ảnh: Thương hiệu Điểm Trà 37)

Với Điểm Trà 37 (thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Hùng Vương Group), sự hiện diện tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 tiếp tục củng cố niềm tin và trách nhiệm trên hành trình đã lựa chọn. Thương hiệu mong muốn không chỉ là một địa chỉ giới thiệu, thưởng thức trà, mà còn trở thành cầu nối góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa trà truyền thống.

Điểm Trà 37 trao gửi món quà trà Việt đến bạn bè quốc tế, lan tỏa nét đẹp văn hóa thưởng trà. (Nguồn ảnh: Thương hiệu Điểm Trà 37)

Bằng sự trân trọng quá khứ, trách nhiệm với hiện tại và khát vọng hướng tới tương lai, Điểm Trà 37 cam kết tiếp tục đồng hành trong hành trình bảo tồn, phát huy di sản trà Việt; để mỗi chén trà không chỉ lưu giữ hương vị quê hương, mà còn trở thành một đại diện văn hóa, góp phần đưa hình ảnh và tinh hoa Trà Việt vươn xa, được trân trọng và đón nhận trên trường quốc tế.

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