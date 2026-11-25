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Mặt bằng linh hoạt cho nhiều quy mô sản xuất

Khi tìm địa điểm đặt nhà xưởng, doanh nghiệp phải tính toán diện tích cho dây chuyền, kho hàng và khả năng mở rộng. Mặt bằng quá lớn làm tăng vốn đầu tư, trong khi diện tích hạn chế khiến doanh nghiệp khó bổ sung thiết bị hoặc công đoạn sản xuất.

Tại Cụm công nghiệp Phượng Dực 2 (HANIP 1), quy mô 71,3ha, phương án được giới thiệu hướng tới các lô đất tham chiếu khoảng 2.000m2, có khả năng ghép lô tùy nhu cầu. Một lô có thể phù hợp với xưởng nhỏ hoặc kho hàng; hai lô liền kề tạo diện tích khoảng 4.000m2 để kết hợp sản xuất với lưu trữ.

Với doanh nghiệp cần quy mô lớn hơn, ba lô tương đương khoảng 6.000m2; bốn đến năm lô tạo diện tích 8.000 - 10.000m2. Phương án ghép trên năm lô có thể đáp ứng nhu cầu mặt bằng vượt 1ha, tùy điều kiện thiết kế và các chỉ tiêu được phê duyệt.

Tại HANIP 1, công trình dự kiến có thể được xây dựng tối đa 4 tầng, tùy thuộc các chỉ tiêu quy hoạch và xây dựng áp dụng. Doanh nghiệp nhờ vậy có thêm lựa chọn đầu tư.

Khả năng khai thác nhà xưởng nhiều tầng cũng được nghiên cứu để sử dụng đất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, diện tích sàn thực tế, chiều cao công trình và phương án xây dựng phải tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật cùng các thủ tục phê duyệt liên quan. Dự án cũng chú trọng cây xanh và không gian phục vụ người lao động.

Phối cảnh dự án Cụm công nghiệp Phượng Dực 2 (tên thương mại là HANIP 1).

Dịch vụ dùng chung giúp doanh nghiệp chủ động chi phí

Ngoài mặt bằng, chi phí kho bãi và thiết bị phụ trợ tạo áp lực với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một cơ sở cần thêm kho mùa cao điểm nhưng không sử dụng hết vào thời gian còn lại. Xe nâng cũng chỉ phát huy công suất vào những đợt nhập nguyên liệu, xuất hàng.

Từ nhu cầu này, HANIP 1 định hướng tổ chức các dịch vụ dùng chung gồm bãi đỗ xe tải, khu tập kết hàng hóa, kho lạnh, phương tiện nâng hạ và bốc xếp.

Doanh nghiệp có thể cân nhắc duy trì diện tích riêng phục vụ hoạt động thường xuyên, đồng thời sử dụng dịch vụ bổ sung khi phát sinh đơn hàng hoặc nhu cầu lưu trữ tăng.

Hệ thống hỗ trợ được giới thiệu còn bao gồm thiết kế, thi công nhà xưởng, tư vấn phòng cháy chữa cháy, môi trường, kiểm định, bảo trì thiết bị, logistics và tuyển dụng lao động. Doanh nghiệp có thể tiếp cận đầu mối dịch vụ tại cụm khi tiện ích được triển khai.

Dù vậy, hiệu quả tiết kiệm phụ thuộc vào giá dịch vụ, năng lực cung ứng và khả năng điều phối trong những thời điểm cao điểm. Với doanh nghiệp sản xuất theo đơn hàng, việc có xe nâng đúng giờ hoặc kho trống đúng thời điểm đôi khi quan trọng không kém mức phí thuê.

Về hạ tầng, dự án hướng tới hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước và thu gom chất thải đồng bộ. Dự án có phương án xử lý nước thải tập trung dự kiến công suất 2.600m³/ngày đêm, kết hợp quan trắc tự động. Các giải pháp nghiên cứu khác gồm tái sử dụng nước sau xử lý cho tưới cây, vệ sinh đường và khuyến khích khai thác điện mặt trời mái nhà.

Các giải pháp hướng tới giảm tác động môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả. Thông số kỹ thuật cần đối chiếu hồ sơ pháp lý và thiết kế được phê duyệt.

HANIP 1 định hướng phát triển hạ tầng và các tiện ích phục vụ doanh nghiệp sản xuất.

Kết nối chuỗi cung ứng tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội

HANIP 1 có vị trí tiếp giáp tuyến ĐT429 và đường Phượng Dực - Văn Hoàng, từ đó kết nối với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 21B, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và trục Cienco 5. Các tuyến giao thông này tạo điều kiện vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa giữa Hà Nội với khu vực sản xuất lân cận.

Dự án hướng tới thu hút doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, thiết bị điện, bao bì, in ấn, đóng gói, nội thất và các lĩnh vực phù hợp yêu cầu môi trường. Khi những đơn vị có hoạt động bổ trợ cùng hiện diện, cơ hội cung ứng linh kiện, bao bì, dịch vụ kỹ thuật và hợp tác đơn hàng có thể được mở rộng.

Đối với doanh nghiệp đang tìm địa điểm mở rộng hoặc tổ chức lại sản xuất, sự kết hợp giữa vị trí kết nối, mặt bằng có thể ghép lô và tiện ích dùng chung là yếu tố cân nhắc. Tuy nhiên, quyết định đầu tư vẫn cần dựa trên tiến độ triển khai thực tế, điều kiện pháp lý, chi phí sử dụng và chất lượng vận hành khi các dịch vụ đi vào hoạt động.

Với định hướng đa tiện ích, HANIP 1 kỳ vọng bổ sung lựa chọn mặt bằng sản xuất tại phía Nam Thủ đô, đồng thời góp phần thúc đẩy liên kết doanh nghiệp và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp tự giới thiệu