Chính thức từ ngày 1/7/2027, Luật Đất đai sửa đổi đã được Quốc hội thông qua (ngày 20 và 21-11) sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng với việc Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật thuế là thu nhập doanh nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp, thu nhập cá nhân đã giúp sáng tỏ nội dung được dư luận quan tâm về việc đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang. Cụ thể, theo các quy định mới, sẽ có 2 nhóm hành vi bỏ hoang đất sẽ chịu thuế:

1. Hành vi không sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê

Quy định đã chốt việc áp dụng mức thuế suất 0,2% (không tính hạn mức) đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Đồng thời Luật thuế sửa đổi cũng dẫn chiếu trực tiếp vào Luật Đất đai để xác định tiêu chí đất bỏ hoang.

2. Những hành vi chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư

Theo Luật Đất đai sửa đổi, đất bỏ hoang được định nghĩa là "đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không đưa đất vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định hoặc đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Từ 2 nhóm hành vi trên, có thể xác định một số nhóm đối tượng "ôm" đất sẽ bị đánh thuế, cụ thể:

Nhóm chủ đầu tư dự án để hoang đất phi nông nghiệp: Theo quy định diện tích đất dự án chậm tiến độ phải chịu thuế ở mức 0,2% trên toàn bộ diện tích (không áp dụng hạn mức).

Đối với đất sử dụng không đúng mục đích, luật quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%. Riêng đất thuộc dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Nhóm các doanh nghiệp bỏ không đất sản xuất, kinh doanh.

Nhóm cá nhân, tổ chức giữ đất nền, đất ở bỏ trống sẽ chịu thuế với toàn bộ diện tích các thửa đất thuộc diện tính thuế.

Việc đánh thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang mở ra công cụ tài chính mạnh mẽ để chống đầu cơ, lãng phí tài nguyên.

Tuy nhiên, theo quy định Luật Đất đai sửa đổi, hành vi không sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê thì mốc tính là thời điểm Nhà nước cấp sổ hồng cho đất ở (đối với hộ gia đình, cá nhân); thời điểm Nhà nước có quyết định giao đất, cho thuê đất sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Còn hành vi chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư có mốc tính từ ngày Nhà nước có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trên thực tế hiện nay còn không ít các dự án, khu đất đã tồn lưu hàng chục năm do các vướng mắc từ phía cơ quan quản lý nhà nước hoặc yếu tố khách quan như chậm bàn giao mặt bằng, vướng quy hoạch điều chỉnh, vướng thủ tục hành chính, thiên tai, dịch bệnh...Hoặc trường hợp người dân có nhu cầu thực sự ví dụ gia đình tích cóp mua một lô đất ở nhưng chưa đủ điều kiện tài chính để xây nhà ngay nếu áp thêm thuế dễ thiệt thòi cho người dân. Những trường hợp này cần xem xét, tránh bị đánh thuế sai.

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