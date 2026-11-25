Black Friday hay còn gọi là "Thứ Sáu đen tối", là ngày hội mua sắm có nguồn gốc từ Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn. Theo thời gian, sự kiện này lan rộng ra nhiều quốc gia, trở thành dịp các nhà bán lẻ tung ra chương trình giảm giá, ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng trước mùa mua sắm Giáng sinh và năm mới.

Năm nay Black Friday rơi vào thứ 6, ngày 27/11. Đây là thời điểm mà các cửa hàng và các trang thương mại điện tử tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu với hàng nghìn sản phẩm từ thời trang, đồ điện tử, đến đồ gia dụng.

Nhiều năm trở lại đây, Black Friday trở thành một trong những dịp mua sắm được nhiều người tiêu dùng mong đợi, nhất là với các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện tử và sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

Ghi nhận tại một số cửa hàng thời trang, giày dép và đồ thể thao tại Hà Nội, hàng loạt chương trình ưu đãi được triển khai với mức giảm giá hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của khách hàng. Các biển quảng cáo Black Friday với mức giảm từ 30% - 50%, thậm chí lên tới 80% được đặt ở vị trí dễ quan sát, ngay lối ra vào để thu hút khách hàng. Nhiều thương hiệu thời trang, giày dép đồng loạt áp dụng chương trình khuyến mại đối với nhiều dòng sản phẩm.

Một số mặt hàng giảm giá sâu dịp Black Friday 2026:

Hàng loạt thương hiệu, cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng… tại Hà Nội đang đồng loạt treo biển giảm giá từ 50- 80% dịp Black Friday 2026.

Không chỉ treo biển giảm giá từ 50 - 80% các mặt hàng bắt mắt, nhiều nơi còn áp dụng chính sách tặng quà, giảm thêm tiền trên tổng số sản phẩm mua trên hóa đơn.

Theo chia sẻ của một số nhân viên bán hàng, từ giữa tháng 11, nhiều thương hiệu đã bắt đầu áp dụng chương trình giảm giá dịp Black Friday đối với hầu hết các sản phẩm.

Nhiều năm trở lại đây, mùa hội giảm giá Black Friday đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, đây cũng là dịp mua sắm được nhiều người mong đợi.

Những ngày gần đây, nhiều thương hiệu, cửa hàng đang tung các chương trình giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng.

Nhiều cửa hàng luôn trong tình trạng chật kín khách mua hàng, thanh toán.

Thậm chí có những nơi treo biển giảm giá sản phẩm đến 80%.

Tại Việt Nam, Black Friday trở thành một trong những dịp mua sắm được người tiêu dùng quan tâm, nhất là với các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện tử và sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

Black Friday không chỉ là một đợt giảm giá thông thường, mà từ lâu đã mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với các tín đồ mua sắm

Black Friday cũng là một trong những đợt kích cầu quan trọng trước khi thị trường bước vào cao điểm mua sắm Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Với các doanh nghiệp bán lẻ, cuộc đua giảm giá cuối tháng 11 không chỉ nhằm giải phóng hàng tồn kho mà còn là cơ hội tăng doanh thu, thu hút khách hàng mới và tạo đà kinh doanh cho những tháng cao điểm tiếp theo.

Nếu trước đây Black Friday chủ yếu tập trung vào ngày thứ Sáu cuối tháng 11, nay nhiều doanh nghiệp đã biến sự kiện này thành một mùa mua sắm kéo dài.

Việc khởi động sớm giúp các nhà bán lẻ có thêm thời gian tiếp cận khách hàng, đồng thời tránh dồn áp lực bán hàng, giao nhận vào một ngày.