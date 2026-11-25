GĐXH - Hàng loạt các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm đang tung các chương trình giảm giá sâu dịp Black Friday năm 2026.
Black Friday hay còn gọi là "Thứ Sáu đen tối", là ngày hội mua sắm có nguồn gốc từ Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn. Theo thời gian, sự kiện này lan rộng ra nhiều quốc gia, trở thành dịp các nhà bán lẻ tung ra chương trình giảm giá, ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng trước mùa mua sắm Giáng sinh và năm mới.
Năm nay Black Friday rơi vào thứ 6, ngày 27/11. Đây là thời điểm mà các cửa hàng và các trang thương mại điện tử tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu với hàng nghìn sản phẩm từ thời trang, đồ điện tử, đến đồ gia dụng.
Nhiều năm trở lại đây, Black Friday trở thành một trong những dịp mua sắm được nhiều người tiêu dùng mong đợi, nhất là với các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện tử và sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.
Ghi nhận tại một số cửa hàng thời trang, giày dép và đồ thể thao tại Hà Nội, hàng loạt chương trình ưu đãi được triển khai với mức giảm giá hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của khách hàng. Các biển quảng cáo Black Friday với mức giảm từ 30% - 50%, thậm chí lên tới 80% được đặt ở vị trí dễ quan sát, ngay lối ra vào để thu hút khách hàng. Nhiều thương hiệu thời trang, giày dép đồng loạt áp dụng chương trình khuyến mại đối với nhiều dòng sản phẩm.
Một số mặt hàng giảm giá sâu dịp Black Friday 2026:
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