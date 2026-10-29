Diễn biến giá chung cư phường Từ Liêm sau khi có quy định về niên hạn sử dụng

Diễn biến giá chung cư phường Từ Liêm tháng 10/2026

Phường Từ Liêm hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm.

Tại thời điểm tháng 10/2026, khảo sát giá chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm dù chững giá, tuy nhiên giá vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động từ 50-150 triệu đồng/m2. Lượng thông tin chung cư rao bán vẫn khá rầm rộ.

Chị Oanh - môi giới bất động sản cho biết căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 105m2, tại dự án Capital Elite, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, hiện đang được rao bán với giá 10,5 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đồng/m2.

Tại dự án Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Từ Liêm, môi giới bất động sản Trần Nguyện cho biết căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 86,8m2, hiện đang được rao bán với giá 7,36 tỷ đồng, tương đương 84,79 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư The Zei Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, một căn hộ thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 84m2 hiện đang được rao bán với giá 8 tỷ đồng, tương đương 95,24 triệu đồng/m2, chị Nguyễn Thị Thuận - môi giới bất động sản cho biết.

"Thị trường bất động sản Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2026 khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ của thị trường. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng, khi thị trường bước vào quá trình tái cân bằng rõ nét hơn", bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam đánh giá. Nằm trong xu hướng đó, tại thời điểm tháng 10/2026, giá chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm cũng đã chững lại về giá, tuy vậy giá vẫn duy trì ở mức cao.

Quy định niên hạn sử dụng có ảnh hưởng đến giá chung cư?

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và nhà đầu tư, quy định về niên hạn sử dụng chung cư theo định hướng tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đang trở thành vấn đề được thị trường bất động sản quan tâm trong giai đoạn cuối năm 2026. Không chỉ tác động đến tâm lý người mua, vấn đề này còn đặt ra yêu cầu nhìn nhận lại giá trị căn hộ, khả năng khai thác và tính thanh khoản của phân khúc chung cư.

Trên thực tế, niên hạn thiết kế của chung cư thường dao động từ 50 đến 100 năm, tùy cấp công trình và hồ sơ thiết kế. Đây là căn cứ quan trọng để kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ an toàn và xác định khả năng tiếp tục sử dụng tòa nhà. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa tuổi thọ công trình và quyền sở hữu căn hộ. Việc hết niên hạn thiết kế không đồng nghĩa chủ sở hữu đương nhiên mất quyền sở hữu nhà ở; quyền sử dụng đất và quyền lợi của người dân được xem xét theo hồ sơ pháp lý và quy định hiện hành.

Đáng chú ý, nếu kết quả kiểm định xác định công trình vẫn bảo đảm an toàn, cư dân có thể tiếp tục sinh sống mà không phải đóng thêm tiền chỉ vì tòa nhà đã hết niên hạn thiết kế. Ngược lại, với những chung cư xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn hoặc hư hỏng nặng, việc phá dỡ, xây dựng lại sẽ được thực hiện theo quy định. Khi đó, phương án bố trí chỗ ở, bồi thường và đóng góp kinh phí xây dựng lại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cũng như bài toán tài chính của chủ sở hữu.

Những định hướng mới về niên hạn chung cư đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trên thị trường. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn vào con số 50 hay 100 năm để quyết định mua hoặc bán, người mua cần đánh giá đồng thời chất lượng công trình, vị trí, hồ sơ pháp lý, chi phí bảo trì và phương án xử lý khi tòa nhà xuống cấp. Về dài hạn, việc làm rõ vòng đời công trình và quyền sở hữu được kỳ vọng góp phần minh bạch hóa thị trường, giúp người mua định giá căn hộ sát với giá trị thực, thay vì chạy theo tâm lý đám đông.

Chi tiết giá chung cư phường Hai Bà Trưng sau khi có quy định về niên hạn sử dụng GĐXH - Hiện nay, sau có quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư, giá căn hộ khu vực phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang dao động phổ biến từ 70-250 triệu động/m2.