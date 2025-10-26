Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương

Với Hồng Đào, ở tuổi 63 trên phim là bà ngoại, ngoài đời là mẹ của 2 con gái đã trưởng thành, chị gây sốc với diện mạo quá trẻ trung. Trong phim "Cục vàng của ngoại", khán giả tìm thấy sự chín mùi trong từng ánh mắt, lời thoại, thể hiện trải nghiệm của người nghệ sĩ sống trọn với nghề. Sự hòa quyện giữa hai cá tính nghệ thuật khác biệt tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, vừa khiến người xem xúc động, vừa khơi gợi niềm tin vào giá trị thật của diễn xuất mà thị trường phim nội địa đôi khi có những bước thiếu hụt.