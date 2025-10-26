Mới nhất
Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương

Chủ nhật, 10:26 26/10/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương ở tuổi trung niên nhưng lại giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp khiến khán giả ngỡ ngàng. Trong phim, họ là bà ngoại, ở đời thực cặp đôi lại hợp nhau ở điểm chung cùng có con gái.

Người đàn ông luôn hỗ trợ mọi việc cho nghệ sĩ Việt Hương có được thành công như hôm nayNgười đàn ông luôn hỗ trợ mọi việc cho nghệ sĩ Việt Hương có được thành công như hôm nay

GĐXH - Nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ chính chồng là người đứng sau những thành công trong nghề, luôn sắp xếp, lo chu toàn mọi việc cho chị.

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương - Ảnh 2.

Hồng Đào và Việt Hương mới đây đã có bộ ảnh ngập tràn độ tươi trẻ nhưng không kém phần sang trọng của hai “bà ngoại” Việt Hương – Hồng Đào. Cả hai liên tục nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ trên tất cả các nền tảng xã hội.

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương - Ảnh 3.

Sự ngọt ngào, đằm thắm trong từng khung hình cho thấy mối duyên nghệ thuật bền bỉ giữa hai người nghệ sĩ không ngừng cống hiến cho điện ảnh Việt. Nếu Hồng Đào mang đến nét diễn tinh tế, sâu sắc thì Việt Hương lại đại diện cho năng lượng sáng tạo, linh hoạt và không ngừng làm mới bản thân.

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương - Ảnh 4.

Sau thành công của Chị Dâu, hai nghệ sĩ gạo cội Việt Hương – Hồng Đào tiếp tục khẳng định sức hút của mình khi tái hợp trong dự án điện ảnh mới "Cục vàng của ngoại". Không chỉ được xem là “cặp đôi trăm tỉ” của màn ảnh Việt, họ còn là biểu tượng cho thế hệ nghệ sĩ lao động nghệ thuật nghiêm túc, chinh phục khán giả bằng năng lực và cảm xúc thật.

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương - Ảnh 5.

Sự kết hợp của hai “bà ngoại” được xem là điểm sáng hiếm hoi của thị trường phim hiện nay, nơi nhiều dự án vẫn đang áp dụng công thức “đẹp - trẻ - nổi”, đáp ứng theo thị hiếu của khán giả.

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương - Ảnh 6.

Và "Cục vàng của ngoại" được xem như là “phát pháo” mở đường, chọn hướng đi khác: Kể một câu chuyện gần gũi, nhân văn bằng diễn xuất chân thật và cảm xúc được chắt lọc qua năm tháng của hai nghệ sĩ kỳ cựu khi đang ở độ tuổi luôn sẵn sàng làm “dàn bao” để hỗ trợ cho những người trẻ phát triển.

Với Hồng Đào, ở tuổi 63 trên phim là bà ngoại, ngoài đời là mẹ của 2 con gái đã trưởng thành, chị gây sốc với diện mạo quá trẻ trung. Trong phim "Cục vàng của ngoại", khán giả tìm thấy sự chín mùi trong từng ánh mắt, lời thoại, thể hiện trải nghiệm của người nghệ sĩ sống trọn với nghề. Sự hòa quyện giữa hai cá tính nghệ thuật khác biệt tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, vừa khiến người xem xúc động, vừa khơi gợi niềm tin vào giá trị thật của diễn xuất mà thị trường phim nội địa đôi khi có những bước thiếu hụt.

Ở Việt Hương, chị đã vượt qua hình ảnh quen thuộc của một danh hài để khẳng định vị thế diễn viên điện ảnh thực lực có thể biến hóa nhiều dạng vai, nhân vật cảm xúc khác nhau. Thậm chí không ngần ngại “va chạm”, “bầm dập”, lăn xả hết mình với vai diễn để mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thật nhất.

Hồng Đào sau ly hôn ở tuổi trung niên: Lao động chăm chỉ, không thúc giục 2 con gái lập gia đìnhHồng Đào sau ly hôn ở tuổi trung niên: Lao động chăm chỉ, không thúc giục 2 con gái lập gia đình

GĐXH - Hồng Đào ở tuổi U70, chị vẫn lao động chăm chỉ, cống hiến cho nghệ thuật và không thúc giục con gái lấy chồng.


Đỗ Quyên
