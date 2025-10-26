Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương
GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương ở tuổi trung niên nhưng lại giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp khiến khán giả ngỡ ngàng. Trong phim, họ là bà ngoại, ở đời thực cặp đôi lại hợp nhau ở điểm chung cùng có con gái.
Với Hồng Đào, ở tuổi 63 trên phim là bà ngoại, ngoài đời là mẹ của 2 con gái đã trưởng thành, chị gây sốc với diện mạo quá trẻ trung. Trong phim "Cục vàng của ngoại", khán giả tìm thấy sự chín mùi trong từng ánh mắt, lời thoại, thể hiện trải nghiệm của người nghệ sĩ sống trọn với nghề. Sự hòa quyện giữa hai cá tính nghệ thuật khác biệt tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, vừa khiến người xem xúc động, vừa khơi gợi niềm tin vào giá trị thật của diễn xuất mà thị trường phim nội địa đôi khi có những bước thiếu hụt.
Ở Việt Hương, chị đã vượt qua hình ảnh quen thuộc của một danh hài để khẳng định vị thế diễn viên điện ảnh thực lực có thể biến hóa nhiều dạng vai, nhân vật cảm xúc khác nhau. Thậm chí không ngần ngại “va chạm”, “bầm dập”, lăn xả hết mình với vai diễn để mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thật nhất.
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quyThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.
Cận cảnh rạp cưới lung linh của hoa hậu Đỗ Thị Hà bên dòng Nhật LệThế giới showbiz - 4 ngày trước
GĐXH - Rạp cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng doanh nhân dựng sát bờ sông Nhật Lệ, được thiết kế, trang trí đặc biệt bằng hoa, đèn LED, các mô hình... Đội ngũ thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi diễn ra lễ cưới.
Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'Thế giới showbiz - 6 ngày trước
Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm truyền thông châu Á khi báo quốc tế hết lời khen ngợi diễn xuất tinh tế, ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”.
Những khoảnh khắc 'đốn tim' của mẹ con Khánh Huyền - bé SamThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Những khoảnh khắc đáng yêu như "đôi bạn thân" của hai mẹ con Lê Thị Khánh Huyền - bé Sam đã "đốn tim" hàng loạt người hâm mộ.
Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17Thế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Diễn viên nhí Cherry An Nhiên phim "Đừng làm mẹ cáu" đã khiến khán giả bất ngờ khi tặng iPhone 17 cho mẹ.
Nam vương 1m8 đóng cả vai công an lẫn giang hồ, vợ xoay từng đồng lúc tay trắngThế giới showbiz - 2 tuần trước
Xuân Phúc - cơ trưởng trong "Tử chiến trên không" - chia sẻ hành trình 10 năm từ Nam vương sinh viên đến diễn viên đa vai. Bà xã đồng hành, xoay sở tài chính lúc chồng Nam tiến khó khăn.
Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’Thế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.
'Hoa hậu làng hài' đi diễn cát-xê 10 nghìn đồng, giờ làm bà chủ, giàu 'nứt vách'Thế giới showbiz - 2 tuần trước
Là một trong những nữ danh hài Việt được săn đón nhất hiện nay, ít ai biết, người nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian rất khó khăn.
Nữ yêu quái mạnh nhất 'Tây du ký 1986' giờ ra sao?Thế giới showbiz - 2 tuần trước
Bọ Cạp Tinh là nhân vật xuất hiện trong "Tây du ký" 1986. Dù thời lượng lên hình ngắn, khán giả vẫn ấn tượng với sức mạnh của vai diễn này.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.