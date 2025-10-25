Người đàn ông luôn hỗ trợ mọi việc cho nghệ sĩ Việt Hương có được thành công như hôm nay

Khác xa với đời thực, trên phim Việt Hương xấu hổ vì không thể dạy dỗ được 'con gái' GĐXH - Việt Hương đời thực cũng có một con gái nhưng may mắn chị không gặp cảnh bất đắc dĩ như trong phim. Trong "Cục vàng của ngoại", đóng vai một người mẹ, Việt Hương gặp những tình huống xấu hổ vì con gái.

Việt Hương làm bà ngoại

Sau thành công của "Chị Dâu" – bộ phim đã mang về cho Việt Hương cũng như ê-kíp giải thưởng tại liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, Việt Hương một lần nữa hợp tác với Khương Ngọc trong phim "Cục vàng của ngoại".

Trong phim, bà Hậu (Việt Hương) là trục cảm xúc chính — người phụ nữ đơn thân, buộc lòng cất sổ sách kế toán vào góc tủ, lái xe bán cà phê bình dân để vừa trang trải cuộc sống, vừa dành thời gian chăm cháu ngoại từ khi mới lọt lòng. Bà Hậu thương cháu bằng tất cả những gì bà có: đó là sự chăm sóc tỉ mỉ, sự lo lắng; khô cứng quá mức dường như bị ảnh hưởng nghề nghiệp bà từng theo đuổi. Nhưng chính tình thương ấy, khi đi quá giới hạn, lại trở thành một chiếc "lồng mềm" khiến đứa cháu gái tuổi teen cảm thấy ngột ngạt và muốn vùng thoát.

Trong clip hậu trường, nghệ sĩ Việt Hương còn chia sẻ rất thật về ký ức tuổi thơ với bà ngoại, đặc biệt là cảm giác bị "bà ngoại thiên vị": "Bà ngoại không thương Hương mà thương chị Hai. Hồi Tết, hai chị em nằm ngủ, bà gõ gõ rồi kêu: 'Hà ơi, dậy đi, bà ngoại mua cho con khúc vải đẹp lắm để may đồ Tết!' Hương nằm kế bên mà bà không kêu. Hương biết là bà nghĩ Hương mạnh mẽ hơn, không cần lo như chị Hai".

Việt Hương đóng vai bà Hậu trong phim "Cục vàng của ngoại".

Việt Hương kể thêm, bà ngoại thương chị vì chị nhìn yếu ớt, hiền lành. Còn Hương, từ nhỏ đã học giỏi, biết bảo vệ mình nên… bị "cho ra rìa". Những câu chuyện như thế không hiếm trong các gia đình Việt, và đó chính là chất liệu rất đời giúp "Cục Vàng Của Ngoại" chạm đến cảm xúc khán giả.

"Chị của Hương hồi nhỏ được đi học võ vì chị yếu ớt, mình đi học múa. Mà khi chị tập võ về, có khi chị đánh mình cái ngay bụng, bà ngoại hỏi chị Hai có sao không chứ không phải hỏi Hương", nữ diễn viên chia sẻ.

Việt Hương đã dùng những trải nghiệm cuộc sống để đóng vai người bà ngoại tội nghiệp.

Qua những trải nghiệm với bà ngoại của mình, bằng kinh nghiệm sống sâu sắc của một thế hệ đi trước, Việt Hương có cách thể hiện yêu thương rất riêng: âm thầm, vụng về nhưng đầy chân thành trong phim. Việt Hương chia sẻ: "Người lớn có cách xin lỗi rất riêng. La mắng xong sẽ hỏi: 'Rồi giờ nằm đó hoài, không xuống ăn cơm hả?'. Vậy là xin lỗi rồi đó. Vậy là thương đó. Đừng bỏ qua những lời xin lỗi hay cảm ơn, dù nhỏ. Nó thấm đậm lắm".

Và có lẽ chính từ những điều tưởng chừng nhỏ bé như vậy, ta mới hiểu: yêu thương không cần đợi đến khi hoàn hảo mới nói ra. Nói khi còn có thể vì sẽ đến lúc ta chỉ ước mình đã nói sớm hơn.

Chồng luôn đồng hành, chăm lo chu toàn cho Việt Hương

Không chỉ có một sự nghiệp bền vững, Việt Hương còn có một gia đình ấm áp hạnh phúc. Chị và nhạc sĩ Hoài Phương kết hôn vào năm 2006. Trải qua gần 19 năm, cặp đôi đã có tổ ấm viên mãn với con gái ngoan, học hành giỏi giang.

Nghệ sĩ Việt Hương trong hình ảnh đời thật.

Để có được điều đó, Việt Hương đã nhờ sự hậu thuẫn của chồng. Chia sẻ với Gia đình và Xã hội, chị tâm sự: "Ông bà ta nói: 'Đồng vợ đồng chồng tát cạn biển Đông' rất đúng. Người ta nói câu: 'Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' cũng rất đúng. Không có chuyện mà được con vợ, mất chồng. Đồng vợ, đồng chồng mới có ngày hôm nay. Tôi làm cái gì, ở phía sau đều có chồng tôi lo hết. Tôi đi đóng phim cả tháng trời, ảnh ở nhà lo hết tất cả mọi thứ. Chứ làm sao tôi có thể làm được nhiều việc cũng một lúc. Tất cả đều có bàn tay chồng tôi sắp xếp. Ngay cả việc nghỉ ngơi sau khi đóng xong phim, anh ấy cũng lo chu toàn, lên hết kế hoạch, ngày giờ đầy đủ. Hai vợ chồng cùng con vừa đi tìm trường, đi chơi cùng nhau cả tháng trời. Rất vui vẻ".

Tuy nhiên, nói về cuộc sống gia đình, nữ nghệ sĩ cũng cho biết: "Không ai nắm tay qua ngày tới sáng, khen nhiều cũng không ổn nhưng Việt Hương biết tính chồng và cảm nhận được sự trân trọng từ anh. Tuổi tôi nhỏ hơn chồng của mình nhưng nhiều người nói "Việt Hương già lấy chồng trẻ, lái máy bay" nhưng anh ấy đều nói với tôi rằng: "Em đừng có buồn nha. Ở ngoài em đẹp, em trẻ trung lắm vì em lên hình nó vậy". Dẫu có gặp những điều không hay, tôi đều mạnh mẽ để đương đầu với nó và ảnh cũng rất bảo vệ cảm xúc của vợ mình'".

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương chụp cùng diễn viên Lợi Trần.

Nói về chuyện tuổi già có nuôi cháu cho con như trong phim, Việt Hương cho biết, không có chuyện đó vì "con ai nấy nuôi nha". Chị tiết lộ khi lớn tuổi, hai vợ chồng sẽ đi du lịch chứ không thể nào tã, sữa, áp lực của người mẹ chuyển qua áp lực người bà. "Cháu là ẵm nựng thôi nha," chị hài hước bổ sung.

Ảnh: ĐLP cung cấp