Hồng Đào sau ly hôn ở tuổi trung niên: Lao động chăm chỉ, không thúc giục 2 con gái lập gia đình

Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thực GĐXH - Hồng Đào sau 6 năm ly hôn chồng, chị chọn tập trung cho công việc và hưởng bình yên bên 2 con gái. Mới đây, Hồng Đào lại tiết lộ chị coi Việt Hương như "đôi tình nhân".

Nghệ sĩ Hồng Đào vừa vui, vừa áp lực khi đóng bà ngoại

Chưa làm bà ngoại ở đời thực nhưng chị lại được ê-kíp ngỏ ý mời tham gia phim "Cục vàng của ngoại", chị có cảm xúc ra sao?

- Có hai cảm xúc khiến tôi quyết định nhận lời mời từ ê-kíp sản xuất vào vai bà Khanh trong "Cục vàng của ngoại". Thứ nhất, tuy là ê-kip đã cùng làm việc với nhau gần đây ở phim "Chị dâu" nhưng với bộ phim mới này vai diễn của tôi có thể được xem là mới mẻ hơn nên không mang đến sự nhàm chán. Bên cạnh đó, nội dung bộ phim cũng lại nói về những hỉ, nộ, ái, ố của gia đình nên quả thực tôi vừa vui, vừa áp lực.

Nghệ sĩ Hồng Đào vào vai bà ngoại Khánh trong "Cục vàng của ngoại".

Chị có áp lực khi mình sẽ lặp lại hình ảnh cũ ở phim khác?

- Tôi nghĩ rằng không chỉ là áp lực của riêng tôi mà có lẽ tất cả các diễn viên đều sẽ có cảm giác này nhất là cùng một đề tài gia đình, cùng đạo diễn và ê-kíp y chang như vậy. Tuy nhiên, khi trao đổi với ê-kíp sản xuất cũng như tìm hiểu kịch bản tôi định hình được rõ nhân vật trong "Cục vàng của ngoại" và "Chị dâu" là hai hình tượng, cá tính có nhiều điểm khác biệt nên tôi cũng phần nào gỡ bỏ được những băn khoăn và quyết định nhận lời. Hơn nữa, tôi nghĩ mình là một diễn viên thì việc chủ động tự biến hóa để không lặp lại những vai diễn trước cũng là điều cần thiết.

Vậy ở phim"Cục vàng của ngoại", chị có thể chia sẻ thêm về sự khác biệt của hình tượng trong vai bà Khanh?

- Sau khi đọc kịch bản và định hình rõ nét hơn về nhân vật tôi thấy mình hoàn toàn có thể làm khác đi so với các vai diễn trước đây. Có một điều nếu khán giả để ý sẽ thấy, nhà sản xuất hay đạo diễn hầu như đều đặt tôi vào những vai phụ nữ giàu có nhưng giàu thì có muôn hình vạn trạng: giàu thật, giàu giả, giàu ngầm, giàu nổi… nhưng thú thật tôi không có kinh nghiệm thực tế đó là trải qua sự giàu có ngoài đời thật nên với mỗi vai diễn tôi đều cố gắng để nghĩ cách thể hiện sao cho có sự khác biệt rồi phải đi tìm hiểu về người giàu họ ra sao (cười lớn).

Nghệ sĩ Hồng Đào cho biết chị không có trải nghiệm người giàu trong cuộc sống.

Ngoài nội dung nhân vật, về phục trang của vai diễn lần này chị có thấy phù hợp với bản thân mình không?

- Trước kia mỗi lần nhận vai thấy cái gì không phù hợp tôi cãi bằng được nhưng giờ các bạn trẻ rất giỏi, họ có ê-kíp bài bản thực hiện cũng như mỗi một hình ảnh từ phục trang đến trang điểm đều có thông điệp nhất định họ muốn gửi gắm vào "thay lời muốn nói", lột tả cá tính mỗi nhân vật nên tôi tôn trọng họ cũng như quyết định của nhà sản xuất. Trừ khi có những gì vô lý thì mình mới có ý kiến. Đối với "Cục vàng của ngoại", tôi nghĩ trang phục có phần hơi nhu mì so với nhân vật mình thể hiện. Nếu như sặc sỡ hơn thì có lẽ sẽ khắc họa được rõ nét thêm phần nào vai diễn ấy.

Không quan tâm đến doanh thu của phim

Hồng Đào không qua quan tâm đến doanh thu của phim.

Chị từng chia sẻ mỗi một tác phẩm trước khi nhận lời tham gia sẽ đều có sự lựa chọn kĩ càng hoặc mang đến cho chị một trải nghiệm mới mẻ, "Cục vàng của ngoại" có phải một tác phẩm như vậy?

- Theo tôi, mỗi nghệ sĩ khi được chinh phục những gì mới đều sẽ cảm thấy phấn khích bởi nó không chỉ là trải nghiệm của bản thân mà còn thể hiện sự tin cậy mà nhà sản xuất dành cho năng lực của mình. Tuy vậy, dù đã nhiều năm đóng phim nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vai diễn nào nằm sẵn trong khả năng của mình mà mỗi nhân vật sẽ đều cố gắng thể hiện sao cho cảm xúc nhất.

Như tôi chia sẻ ở trên, vai bà Khanh vừa giàu có lại vừa thay con nuôi cháu – cả hai cái đó tôi đều chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng hình tượng nhân vật này trước đây tôi cũng đã từng đảm nhiệm một vài lần trong các vở diễn nên lần này tôi chọn lọc từ những vai diễn trước đó và khiến nó trở nên mới mẻ hơn với một tâm lý khác.

Ở thế hệ diễn viên trung niên, nói tới Việt Hương – Hồng Đào khán giả sẽ nghĩ đến ngay "cặp bài trùng trăm tỷ". Hồng Đào có suy nghĩ thế nào khi hai chị lại cùng xuất hiện trong "Cục vàng của ngoại" và bộ phim sau này cá nhân chị có muốn hợp tác với một tên tuổi nào khác để khán giả không thấy bị nhàm chán không?

- Tôi đã từng tham gia casting ở Hollywood và với kinh nghiệm làm nghề thì quan trọng nhất của diễn viên đó là hợp vai. Nên có mong muốn thế nào, thay đổi bạn diễn ra sao mà vai không hợp thì cũng không thể đóng cùng được. Bên cạnh đó, việc ăn ý, hiểu và tung hứng được với nhau cũng là yếu tố quyết định sự thành công của một bộ phim khi khán giả cảm nhận các nhân vật không bị rời rạc.

Hồng Đào - Việt Hương là cặp bài trùng thân thiết.

Tôi và Việt Hương đã có nhiều năm gắn bó, diễn chung với nhau từ các sân khấu lớn nhỏ ở hải ngoại, rồi thành công của "Chị dâu" cũng đã phần nào cho thấy sự yêu mến mà khán giả dành cho chúng tôi khi hóa thân vào các nhân vật. Còn tôi không quan tâm đến doanh thu trăm tỷ hay không vì đó là việc của nhà sản xuất. Tôi chỉ biết rằng khi đã nhận lời thì mỗi chúng tôi đều dành sự tâm huyết vào vai diễn sao cho tác phẩm trở nên thành công nhất có thể.

Nghệ sĩ Hồng Đào không ép con lấy chồng

Cũng là một bà ngoại tương lai, chị có nghĩ đến một lúc nào đó thay con mình chăm sóc cháu?

- Thường người ta vẫn nói là khi có cháu những người phụ nữ sẽ thương cháu hơn thương con nhưng vì tôi cũng chưa có kinh nghiệm làm bà ngoại tuy nhiên quan điểm của tôi không biết có giống với nhiều người cùng thế hệ hay không. Tôi sinh con cách đây hơn 20 năm rồi và cách nuôi của thời điểm đó khác hoàn toàn với cách nuôi con những năm 60 của mẹ tôi.

Vì thế, nếu sau này có cháu tôi sẽ để con mình giáo dục, chăm sóc còn mình không tham gia bởi mỗi giai đoạn một khác mà! Chẳng hạn thời của tôi, khi con sốt là cởi áo ra chườm nước lạnh, nhưng thời mẹ tôi nuôi tôi cứ sốt là chùm thêm chăn lên. Cho nên mỗi suy nghĩ, cách thức giáo dục… ở mỗi thời đều có sự khác biệt, tốt nhất vẫn là để trực tiếp bố mẹ nuôi dạy con của mình. Còn những khi con cần tôi hỗ trợ, giúp đỡ việc này việc kia tôi vẫn luôn sẵn sàng.

Hồng Đào yên bình ở tuổi U70.

Chị cảm nhận thế nào về nhân vật bà Khanh trong "Cục vàng của ngoại" và thấy có điểm gì giống hay khác với Hồng Đào?

Nhân vật bà Khanh là từ đầu bà đã thấy con mình không có khả năng chăm sóc cho cháu ngoại, gần như bà đóng vai trò người mẹ đến 95% và bản thân bà ấy cũng không đồng tình với sự vô trách nhiệm của con gái mình. Vì chưa có cháu ngoại và mỗi hoàn cảnh khác nhau nên để nói điểm giống và khác thì cũng rất khó. Có thể bây giờ tôi nói mình không nuôi cháu nhưng khi có cháu rồi vì quá thương yêu mà tôi lại "xắn tay" vào và làm những điều mình vốn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm thì sao. Không ai nói trước được điều gì cả!

Chị có mong sớm có cháu ngoại không khi 2 cô con gái đều cũng đã lớn?

- Tôi không có suy nghĩ vì muốn có cháu mà ép buộc hay thúc giục các con về chuyện lập gia đình. Không ít người than vãn với tôi rằng sao vô phước quá khi con còn độc thân rồi không biết đến bao giờ có cháu. Còn tôi chỉ mong con mình được hạnh phúc và tôn trọng quyết định của các con. Nếu bị ép buộc theo lời phụ huynh mà sau này các con không hạnh phúc thì sao?

Các con chị có chia sẻ với chị về chuyện tình cảm riêng tư và xin tư vấn gì từ mẹ bao giờ chưa?

- Con tôi 18 tuổi thi đậu Đại học là đã ra ở riêng rồi. Khi có bạn trai các con cũng thông tin cho tôi biết và cũng đi ăn cơm hai gia đình với nhau để biết bạn của con mình như vậy thôi chứ tôi không can thiệp vào các mối quan hệ của chúng bao giờ. Con tôi còn giao hẹn trước: "Khi con đám cưới mẹ chỉ được mời 15 người thân thiết và có ý nghĩa nhất với con vì đây là đám cưới của con (cười lớn).

Hồng Đào và con gái út.

Nội dung tác phẩm này xây nên mối quan hệ có khoảng cách rất lớn giữa bà Khanh và con gái khi họ không chia sẻ hay thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ với nhau, Còn Hồng Đào và các con thì sao?

- Người châu Á mình tôi thấy rất hiếm có bố mẹ nào có thể trò chuyện được với con cái nhất là thể hiện tình cảm khi các con bắt đầu lớn dần lên mà tôi thấy đó là điều không nên. Tôi nghĩ có rất nhiều cách cùng các con tạo ra những khoảnh khắc, những buổi trò chuyện thân tình để cùng nhau chia sẻ. Những gì ấm ức trong lòng khi được bày tỏ sẽ dễ giải quyết hơn và cũng khiến gia đình xích lại gần nhau hơn, đó cũng là cách mà tôi và con mình gắn kết với nhau trong đời sống hàng ngày.

Cảm ơn chị Hồng Đào về cộc trò chuyện này!