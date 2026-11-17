"Có những hành trình mà điều quý giá nhất không chỉ là tấm bằng nhận được ở đích đến, mà còn là những kiến thức, trải nghiệm, tình bạn và những người đã đồng hành cùng ta trên suốt chặng đường.... Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng học tập không đơn thuần là hành trình tích lũy tri thức, mà còn là hành trình mở rộng tư duy, học cách khiêm nhường trước những điều mình chưa biết và không ngừng bước ra khỏi giới hạn của bản thân. Một chặng đường khép lại, nhưng hành trình học hỏi thì chưa bao giờ dừng lại", Thanh Tú chia sẻ.