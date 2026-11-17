Diện mạo hai con trai gây chú ý trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ của Á hậu Thanh Tú
GĐXH - Á hậu Thanh Tú vừa nhận bằng thạc sĩ trong lễ tốt nghiệp tại Đại học FPT. Chồng doanh nhân và hai con trai cùng bố mẹ đã đến chúc mừng, thể hiện tình yêu thương và sự ủng hộ.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Vợ chồng Diễm Hương mở quán phở tại CanadaGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương và chồng là David Liêu khởi nghiệp quán phở, bún bò Huế tại Vancouver, Canada. Người đẹp chia sẻ một số lý do mở quán khiến nhiều fan bất ngờ thích thú.
Khánh Huyền 'Người thổi tù và hàng tổng' tái xuất màn ảnh rộng gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, nghệ sĩ Khánh Huyền trở lại với vai mẹ của Thúy Ngân trong phim điện ảnh "Bắt cá ba tay". Trailer vừa công bố hé lộ những mâu thuẫn giữa hai mẹ con, đồng thời phần nào lý giải những tổn thương trong quá khứ khiến nhân vật Yên có cách yêu đương khác thường.
Khánh Thi có tin vuiGiải trí -
GĐXH - Khánh Thi bất ngờ có tin vui ở tuổi 44, đây cũng là niềm vinh dự của nữ kiện tướng dancesport Việt Nam.
Toản trở thành nhân chứng quan trọng trong màn vạch mặt 'tiểu tam'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Nhờ lời khai quan trọng của Toản, sự thật và âm mưu xoay quanh mẹ con cô Nguyệt chính thức bị lật tẩy.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh hợp tác làm 'diễn viên nhí' cùng mẹGiải trí -
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh mới đây gây chú ý khi diện Hanbok và làm diễn viên nhí trong một clip đi công tác tại Hàn Quốc cùng mẹ.
Doanh nhân người Pháp vừa cầu hôn Á hậu Thảo Nhi Lê là ai?Giải trí -
GĐXH - Bạn trai của Thảo Nhi Lê là doanh nhân Romain Leclef xuất thân từ gia tộc làm nước hoa tại Pháp. Anh từng giúp bạn gái trong quá trình xây dựng và vận hành thương hiệu nước hoa riêng.
Nhan Phúc Vinh hóa thân xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, tái hiện cuộc đấu nghẹt thở tại Olympic Rio 2016Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Bộ phim điện ảnh "Viên đạn cuối cùng" vừa tung teaser trailer đầu tiên, hé lộ hành trình đầy áp lực của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016. Không chỉ tái hiện những giây phút quyết định trên trường bắn, phim còn khai thác những thất bại, mâu thuẫn và sự đánh đổi phía sau hành trình chạm tới vinh quang.
'Mỹ nhân trăm tỷ' lấy nước mắt khán giả trong phim đang dẫn đầu phòng vé là ai?Câu chuyện văn hóa -
Đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nữ diễn viên này tiếp tục gây chú ý về nhan sắc lẫn diễn xuất.
Tùng Dương, Mỹ Tâm cùng dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ hội tụ tại Mỹ Đình trong đêm nghệ thuật 'Muôn sắc Việt Nam'Giải trí -
GĐXH - NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... sẽ cùng xuất hiện trong chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam", diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
NSƯT Lê Vi: Tôi hạnh phúc khi con trai từ Pháp về Việt Nam sống và làm việcCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Hơn 20 năm sống ở Pháp cùng gia đình nhưng NSƯT Lê Vi vẫn luôn hướng về quê hương. Vì thế, khi biết con trai lớn quyết định về Việt Nam sinh sống và làm việc, chị vô cùng xúc động. Chị gọi đó là sự trở về nhà sau một chuyến đi xa.