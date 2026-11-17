Mẹ ruột Phan Hiển 'nhắc khéo' con trai đừng làm Khánh Thi buồn GĐXH - Phan Hiển hài hước chia sẻ câu chuyện được mẹ gọi lên nhắc nhở khi thấy Khánh Thi không vui.

Khánh Thi trên trang cá nhân chia sẻ niềm vui khi gia đình và những người gắn bó với bộ môn dancesport lại có thêm một dấu mốc đáng nhớ. Bản thân cô tiếp tục được trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, trong khi Hoàng Ngọc lần đầu tiên nhận phần thưởng cao quý này. Với nữ kiện tướng, đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng mỗi người mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực, quá trình tập luyện và cống hiến bền bỉ trong lĩnh vực thể thao. Thành quả lần này càng có ý nghĩa khi cả cô và Hoàng Ngọc đều có cơ hội đón nhận sự ghi nhận đặc biệt cho hành trình đã theo đuổi.

Hình ảnh Khánh Thi và VĐV Hoàng Ngọc lên nhận Huân chương Lao động hạng 3.

Trong lịch sử phát triển của bộ môn dancesport tại Việt Nam, cái tên Khánh Thi luôn được nhắc đến như một biểu tượng đặc biệt. Không chỉ là vận động viên tài năng, cô còn là người có công lớn trong việc đưa dancesport đến gần hơn với công chúng, góp phần xây dựng nền tảng cho bộ môn này phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua.

Không chỉ dừng lại ở vai trò vận động viên, Khánh Thi còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo. Cô mở các trung tâm huấn luyện dancesport, trực tiếp giảng dạy và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học viên trẻ. Nhiều vận động viên từng được Khánh Thi đào tạo sau này đã đạt thành tích cao tại các giải đấu lớn, góp phần khẳng định vị thế của dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Khánh Thi chính là người đứng sau những thành công của chồng - vũ công Phan Hiển.

Khánh Thi có sự nghiệp thành công trong làng dancesport.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Khánh Thi còn được xem là doanh nhân thành công trong lĩnh vực đào tạo khiêu vũ. Học viện dancesport do cô sáng lập và điều hành nhiều năm qua thu hút đông đảo học viên, trở thành một trong những trung tâm đào tạo uy tín tại Việt Nam. Đây được cho là nguồn thu nhập ổn định giúp nữ kiện tướng có cuộc sống sung túc.

Khánh Thi - Phan Hiển có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ngoài sự nghiệp cá nhân, về cuộc sống hôn nhân, sau hơn một thập kỷ gắn bó, Khánh Thi và Phan Hiển hiện không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn xây dựng được tổ ấm hạnh phúc với ba người con đáng yêu. Khối tài sản của họ được hình thành từ nhiều nguồn, bao gồm hoạt động nghệ thuật, kinh doanh, đào tạo dancesport và nền tảng kinh tế gia đình. Đây cũng là lý do Khánh Thi được xem là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống sung túc và viên mãn của showbiz Việt hiện nay.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.