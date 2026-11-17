Những khoảnh khắc 'đốn tim' của mẹ con Khánh Huyền - bé Sam GĐXH - Những khoảnh khắc đáng yêu như "đôi bạn thân" của hai mẹ con Lê Thị Khánh Huyền - bé Sam đã "đốn tim" hàng loạt người hâm mộ.

Sáng 17/11, ê-kíp phim "Bắt cá ba tay" công bố trailer và poster chính thức, giới thiệu câu chuyện tình cảm tréo ngoe của Yên (Thúy Ngân). Từng trải qua những đổ vỡ trong tình yêu, cô gái này bất ngờ rơi vào tình huống có cùng lúc ba người yêu cũ muốn nối lại quan hệ.

Ba chàng trai với ba tính cách khác biệt khiến cuộc sống của Yên trở nên rối ren. Phong (Ngô Kiến Huy) có vẻ ngoài duyên dáng, ấm áp và không thiếu những lời nói ngọt ngào. Minh (Otis) trẻ trung, năng động, chủ động thể hiện tình cảm với người phụ nữ hơn tuổi. Trong khi đó, Tùng (Steven Nguyễn) lại chọn cách chinh phục bằng sự tinh tế. Anh âm thầm biến mong muốn được tham quan một triển lãm yêu thích của Yên thành hiện thực, thay vì dùng những lời tán tỉnh.

Khánh Huyền vào vai mẹ Thúy Ngân trong "Bắt cá ba tay".

Sự xuất hiện cùng lúc của ba người đàn ông khiến Yên liên tục rơi vào những tình huống khó xử. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ, những lần phải tìm cách né tránh và cả nguy cơ mọi chuyện bị phanh phui tạo nên nhiều tình huống hài hước. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng ở một mối quan hệ tay ba mang tính giải trí.

Điểm đáng chú ý trong trailer là mâu thuẫn giữa Yên và mẹ ruột (nghệ sĩ Khánh Huyền). Không đồng tình với cách cư xử của con gái, người mẹ thẳng thắn trách móc: "Nay thằng này, mai thằng khác, quá lắm rồi đấy". Cuộc tranh cãi cho thấy khoảng cách trong suy nghĩ giữa hai thế hệ, đồng thời hé lộ những vấn đề sâu xa hơn trong gia đình Yên.

Khi bị mẹ cho rằng thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Yên đáp lại bằng câu nói: "Mẹ yên tâm đi, con không giống ba đâu". Chi tiết này gợi mở một phần quá khứ nhiều tổn thương của cô gái. Đặc biệt, sự trở về bất ngờ của người cha (Trung Lùn) sau nhiều năm xa cách càng khiến câu chuyện thêm phức tạp.

Vai diễn trở lại của Khánh Huyền gây chú ý.

Trước người đàn ông từng bỏ mẹ con cô suốt hơn chục năm, Yên không chọn cách đón nhận mà thẳng thừng từ chối: "Con không có ba. Ông ấy bỏ mẹ con mình đi mười mấy năm trời". Những lời nói tưởng như lạnh lùng ấy phần nào cho thấy sự thiếu hụt tình cảm gia đình đã ảnh hưởng đến cách Yên nhìn nhận các mối quan hệ.

Trước đó, Thúy Ngân từng chia sẻ cô không đồng tình với lựa chọn hẹn hò cùng lúc ba người của nhân vật Yên, nhưng vẫn dành sự cảm thông cho những biến cố mà cô gái này trải qua. Qua những hình ảnh mới, có thể thấy Yên không đơn thuần là một cô gái thích chinh phục nhiều người đàn ông. Đằng sau cách hành xử có phần ích kỷ ấy là những bất an và tổn thương chưa được giải quyết.

Đạo diễn Như Trang cũng cho biết Yên không phải nhân vật chính diện hay phản diện. Theo chị, đây là câu chuyện mang tính riêng tư, không đại diện cho số đông mà tập trung vào sự bất an của phụ nữ trong tình yêu. Nhân vật là một cô gái chưa hoàn thiện trong cách yêu và phải trải qua những va vấp để nhận ra, thay đổi bản thân.

Bên cạnh câu chuyện của Thúy Ngân, sự trở lại của nghệ sĩ Khánh Huyền cũng nhận được sự chú ý. Nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như "Người thổi tù và hàng tổng", "Ngọt ngào và man trá" và gần đây là "Gió ngang khoảng trời xanh". Trong "Bắt cá ba tay", chị đảm nhận vai người mẹ có mối quan hệ nhiều bất đồng với con gái.

Dù trailer chưa tiết lộ nhiều về nhân vật, những phân đoạn đối thoại căng thẳng với Thúy Ngân cho thấy đây không chỉ là vai diễn làm nền cho câu chuyện tình cảm của nữ chính. Mối quan hệ mẹ con nhiều khúc mắc có thể là một trong những tuyến nội dung quan trọng, góp phần lý giải tính cách và những lựa chọn của Yên.

Thúy Ngân và Steven Nguyễn.

Với Thúy Ngân, bộ phim đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng sau hơn 3 năm. Khác với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ từng quen thuộc, nữ diễn viên lần này vào vai một cô gái có vẻ ngoài tinh nghịch, đôi khi khiến người khác nghĩ cô là người không nghiêm túc trong tình yêu. Tuy nhiên, những tổn thương bên trong lại khiến nhân vật trở nên phức tạp hơn.

Sự đan xen giữa những tình huống hài hước, chuyện tình cảm rắc rối và mâu thuẫn gia đình là hướng khai thác mà đạo diễn Như Trang lựa chọn cho dự án điện ảnh đầu tay. Câu chuyện đặt ra câu hỏi liệu Yên có thể tìm được người phù hợp, hay trước khi lựa chọn một người đàn ông, cô cần học cách đối diện với những tổn thương của chính mình.

Phim "Bắt cá ba tay" dự kiến khởi chiếu tại rạp từ ngày 4/12/2026.

Khánh Huyền (sinh năm 1971) là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là vai Thơm – vợ trưởng thôn Kiên trong Người thổi tù và hàng tổng. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng cùng lối diễn xuất tự nhiên, chị từng là gương mặt được yêu thích của phim truyền hình phía Bắc. Sau biến cố hôn nhân, Khánh Huyền chuyển vào TP.HCM sinh sống, xây dựng gia đình mới và có ba người con. Bên cạnh diễn xuất, chị còn hoạt động với vai trò MC.