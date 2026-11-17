Bố mẹ ruột Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada GĐXH - Bố mẹ Diễm Hương đã sống ở Canada được 2 năm, giữ gìn sức khỏe và tinh thần tích cực. Hình ảnh đẹp của gia đình mới được nàng hậu hé lộ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hoa hậu Diễm Hương vừa chia sẻ hình ảnh quán phở Việt do vợ chồng cô gây dựng trên một con phố sầm uất ở Vancouver. Quán đã treo bảng hiệu, phục vụ hai món chính là phở và bún bò Huế. Người đẹp cho biết gia đình đang chờ "ngày đẹp" để khai trương. Khi đi vào hoạt động, quán dự kiến mở cửa 24 giờ mỗi ngày.

Trong những lý do khiến vợ chồng Diễm Hương chọn mở quán phở, có một lý do đến từ sở thích của bố mẹ cô. Cả hai ông bà đều thích ăn phở và đã sang Canada hỗ trợ các con trong thời gian chuẩn bị.

Nhắc đến chuyện kinh doanh, người đẹp còn dí dỏm nói muốn kiếm tiền mua nhà cho hai con trai sau này. Cậu cả Noah nói với mẹ rằng mình chỉ thích ở nhà riêng, kiểu single house (kiểu nhà ở riêng biệt trong khuôn viên đất riêng). Mà Diễm Hương tìm hiểu thì giá một căn như vậy vào khoảng hai triệu đô.

Bố mẹ Diễm Hương đã sang Canada, giúp vợ chồng cô khai trương cửa hàng.

Cô cũng hài hước tiết lộ đó là lý do khách quan chứ bản thân không có nhiều tham vọng vì nhu cầu cá nhân rất đơn giản: đủ tiền uống trà trái cây, mua sắm online. Còn những thú vui như: túi hiệu giờ ít xách vì tê tay, đau vai; xe có nhưng ngại lái, còn sắm thêm đồ lại phải nghĩ chỗ cất.

"Tóm lại là bị lười mà dòng đời bắt phải lao động", Diễm Hương hài hước nói. Phía sau câu đùa là mong muốn có công việc riêng để góp phần lo kinh tế gia đình và tìm hướng làm ăn lâu dài ở Canada.

Thực tế, từ lúc tìm mặt bằng đến khi treo bảng hiệu, vợ chồng Diễm Hương phải vừa làm vừa tìm hiểu quy trình mở quán. Hồ sơ sửa chữa, giấy phép kinh doanh và các yêu cầu về an toàn thực phẩm là những khâu khiến cô lúng túng dù có chồng hỗ trợ. Chi phí phát sinh cũng buộc hai người cân nhắc từng hạng mục để giữ chất lượng trong khả năng tài chính của gia đình.

Trên trang cá nhân, ông xã của Diễm Hương là David Liêu kể bố mẹ vợ đồng hành với hai người suốt thời gian chuẩn bị. Khi quán đã thành hình, ông bà trở về Việt Nam. Anh tiếc vì bố mẹ vợ đã góp công từ những ngày đầu nhưng không kịp có mặt trong ngày khai trương. "Chúng tôi vô cùng biết ơn ông bà ngoại đã giúp đỡ để vợ chồng tôi thực hiện mong ước", anh viết.

Diễm Hương sinh năm 1990, đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cùng năm, cô vào Top 14 Miss Earth và hai năm sau đại diện Việt Nam dự Miss Universe. Từ khi sang Canada định cư vào tháng 10/2023, người đẹp làm phun xăm thẩm mỹ, trang điểm cô dâu và bán hàng trực tuyến.

Tháng 1/2024, cô công khai ảnh cưới với David Liêu. Tháng 11/2025, hai người đón con trai chung Lucas, tên thân mật là Ong. Noah, con trai lớn của cô từ cuộc hôn nhân trước, cũng sống cùng gia đình tại Vancouver.