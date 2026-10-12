Diện mạo lạ lẫm của Ninh Dương Lan Ngọc khi đến chúc mừng Anh Tú Atus

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đã có mặt tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo để chúc mừng người bạn thân thiết Anh Tú Atus. Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt khi cô mang đến một diện mạo có phần lạ lẫm, khác biệt so với phong cách thường thấy.

Ninh Dương Lan Ngọc tại sự kiện.

Trong loạt ảnh được ghi lại tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc lựa chọn chiếc váy đen ôm sát cơ thể, thiết kế lệch vai kết hợp cùng đường xẻ tà khoe đôi chân thon dài. Bộ trang phục giúp nữ diễn viên tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời mang đến vẻ ngoài quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý nhất lại là mái tóc ngắn ngang vai được uốn cụp nhẹ, kết hợp cùng phần mái bằng và màu nhuộm nâu ánh đồng nổi bật. Kiểu tóc mới khiến gương mặt Ninh Dương Lan Ngọc trông khác lạ, mang đến cảm giác trẻ trung, có phần tinh nghịch so với hình ảnh nữ tính, dịu dàng mà khán giả thường thấy ở cô.

Bên cạnh đó, lối trang điểm nhấn vào đôi mắt, làn da sáng cùng màu son tươi tắn cũng góp phần tạo nên tổng thể mới mẻ cho nữ diễn viên. Trong những khoảnh khắc được ống kính ghi lại, Ninh Dương Lan Ngọc liên tục nở nụ cười rạng rỡ, tự tin tạo dáng trước truyền thông và người hâm mộ.

Diện mạo có phần lạ lẫm của Ninh Dương Lan Ngọc nhận được "mưa lời khen" từ cư dân mạng.

Ngay sau khi loạt ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, diện mạo của Ninh Dương Lan Ngọc đã trở thành chủ đề được nhiều cư dân mạng bàn luận. Không ít khán giả dành lời khen cho sự thay đổi lần này, cho rằng mái tóc ngắn giúp nữ diễn viên trông trẻ trung và cá tính hơn. Một số người cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi thoạt nhìn, họ có phần chưa quen với hình ảnh mới của cô.

Đáng chú ý, dù xuất hiện với diện mạo khác lạ, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ được thần thái rạng rỡ và sự gần gũi vốn là điểm cộng của cô trong mắt công chúng.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, việc Ninh Dương Lan Ngọc dành thời gian đến chúc mừng Anh Tú Atus cũng cho thấy sự thân thiết giữa hai nghệ sĩ. Giữa lịch trình hoạt động riêng, nữ diễn viên vẫn có mặt để ủng hộ người bạn trong cột mốc mới của sự nghiệp điện ảnh.

Anh Tú Atus và Ninh Dương Lan Ngọc có mối quan hệ vô cùng thân thiết, từ màn ảnh đến cuộc sống.

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