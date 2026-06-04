Diện mạo tuổi 18 tuổi của con gái út cựu người mẫu Thúy Hạnh

Các fan cứng của "Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?" có lẽ sẽ khó mà quên được cô bé Suti 5 tuổi ngày nào với hàm răng sún, hai má phúng phính. Thúy Hạnh từng chia sẻ, có giai đoạn con gái út bị thừa cân. Ở tuổi dậy thì, Suti chạm mốc chiều cao 1m63 nhưng cân nặng ở mức 63,5kg. Khi có ý thức hơn về vấn đề ngoại hình, Suti quyết tâm giảm cân để có được thân hình cân đối.