Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn nhận tin tích cực giữa lúc dưỡng bệnh

Nữ diễn viên được Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu là vợ: Mỹ nhân Hà thành xưa, được ví là 'hoa hậu màn ảnh Việt' GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn từng chia sẻ một nữ diễn viên là vợ trên trang cá nhân. Nhiều người bất ngờ đó là diễn viên Khánh Huyền, sự thật mối quan hệ của họ ra sao?

Huỳnh Anh Tuấn là nam thần màn ảnh một thời khi đóng phim cùng nhiều giai nhân như: Diễm Hương, Việt Trinh, Trương Ngọc Ánh. Thời gian qua, anh không còn mặn mà với phim ảnh mà trở về với miệt vườn, sống cuộc đời bình yên. Bên cạnh đó, anh còn lập các kênh trên nền tảng mạng xã hội thể hiện tài nội trợ. Nam diễn viên có nhiều clip nấu ăn ngon với những khoảnh khắc chân thực.

Huỳnh Anh Tuấn bị bắt gặp ngồi xe lăn ở bệnh viện. Ảnh cắt từ clip của kênh ShowbizVTV24H

Tuy nhiên, những ngày qua, thông tin anh bị đột quỵ phải nhập viện khiến fan xót xa. Đặc biệt, một hình ảnh do kênh ShowbizVTV24H đăng tải đã khiến mọi người lo lắng. Trong hình ảnh, nam thần điển trai một thời phải ngồi xe lăn và có người chăm sóc. Trước hình ảnh này, người quản lý của Huỳnh Anh Tuấn đã lên tiếng xác nhận anh bị đột quỵ nhưng may mắn tình hình sức khỏe đã ổn. Thời gian này, nam diễn viên sẽ nghỉ ngơi và mọi việc sẽ do ê-kíp quản lý lo liệu.

Huỳnh Anh Tuấn là nam thần một thời ở thập niên 90. Ảnh: FBNV

Cách đây ít tiếng, người quản lý của Huỳnh Anh Tuấn còn tiết lộ kênh Tiktok của nam diễn viên đã nhận được tick xanh sau một thời gian dài chăm chỉ làm nội dung. Người quản lý viết: "Cuối cùng thì Tiktok cũng thương anh bệnh nên cấp tick xanh để anh mau khoẻ, lẹ lẹ về nấu tiếp".

Kênh Tiktok của Huỳnh Anh Tuấn đã được cấp tick xanh. Ảnh: FBNV

Nhiều bạn bè, người hâm mộ cũng mong nam diễn viên sớm hồi phục sức khỏe, quay trở lại công việc để cống hiến cho khán giả những nội dung hay.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, anh là nam thần cùng thời với các tên tuổi như: Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh,... Nam diễn viên nổi tiếng qua các phim: Em và Micheal, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa...

