Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời
NSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.
Đạo diễn Ngọc Hùng cho biết anh được gia đình Ngọc Trinh báo tin nữ nghệ sĩ vừa qua đời. Theo diễn viên, á hậu Trịnh Kim Chi, Ngọc Trinh bị đột quỵ sau khi đi tập thể dục về, sáng 1/9. Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Hiện linh cữu quàn tại TP HCM, dự kiến lễ động quan diễn ra vào ngày 4/9. Thi hài Ngọc Trinh sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP HCM.
Nhiều bạn bè, khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng khi nghe tin diễn viên Mùi ngò gai qua đời đột ngột.
Ngọc Trinh sinh năm 1974, nổi tiếng với vai Vy trong phim Mùi ngò gai (2006) - một vai diễn để đời, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Ngoài ra, cô tham gia nhiều phim k hác như Trái tim nhảy múa, Ngọc trong đá , đồng thời gặt hái nhiều thành công trên sân khấu kịch.
Cuộc sống riêng của Ngọc Trinh trải qua không ít thăng trầm, từ hôn nhân tan vỡ đến biến cố pháp lý năm 2023. Dù vậy, cô vẫn được công chúng nhớ đến như một nữ diễn viên tài năng, giàu cảm xúc và tận tụy với nghệ thuật.
