Bị đồn bất hòa với ê-kíp phim 'Mùi phở', Thu Trang khẳng định 'không có mâu thuẫn, hay xích mích nào'
GĐXH - Việc không xuất hiện trong các sự kiện quảng bá phim "Mùi phở" ở Hà Nội đã khiến Thu Trang bị đồn bất hòa với ê-kíp. Trước sự việc này, nữ diễn viên đã phải lên tiếng.
Ngoài nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang là một trong những diễn viên chính của phim Tết "Mùi phở". Tuy nhiên, trong quá trình quảng bá phim ở Hà Nội, cô không xuất hiện và chính điều này đã khiến nữ diễn viên bị cho là bất hòa với ê-kip đoàn phim.
Ngay khi thông tin này được chia sẻ khắp MXH, Thu Trang đã trực tiếp lên tiếng. Cô cho biết bản thân buồn vì thông tin này chưa phản ánh đúng sự thật và vô tình khiến khán giả hiểu sai về thái độ, cũng như trách nhiệm nghề nghiệp của cô với dự án phim "Mùi phở".
Thu Trang khẳng định, "Mùi Phở" là dự án cô tham gia với vai trò một diễn viên và không đầu tư hay là nhà sản xuất phim. Dù vậy khi đã nhận lời bước vào một bộ phim, nữ diễn viên luôn xem đó là một phần hành trình nghề nghiệp của mình và đã cố gắng hết sức trong khả năng cho phép, bằng tất cả sự trân trọng dành cho ê-kíp và khán giả.
Giải thích về việc quảng bá phim "Mùi phở", Thu Trang giải thích rõ từng cột mốc thời gian. Cụ thể: Khi phim "Mùi phở" quảng bá tại TP.HCM như Showcase và Premiere, Thu Trang đều có mặt. Cô giải thích có những thời điểm lịch làm việc chồng chéo, di chuyển liên tục nhưng nữ diễn viên vẫn ưu tiên sắp xếp để được đồng hành cùng ê-kíp. Còn ở Hà Nội, lý do cô không xuất hiện là do vướng lịch công tác đã được xác nhận từ trước. Nữ diễn viên cũng cho biết phía quản lý của Trang đã trao đổi sớm với đoàn phim để thống nhất phương án.
Tuy không xuất hiện trong các sự kiện quảng bá phim nhưng Thu Trang vẫn chia sẻ thông tin về "Mùi phở" trên các nền tảng MXH của mình. "Phía Trang cũng chủ động xin thêm tư liệu hậu trường từ ê-kíp phim để biên tập và đăng tải trên các kênh TikTok, YouTube, Facebook như một cách ủng hộ, lan tỏa tác phẩm đến khán giả", nữ diễn viên cho biết.
Thu Trang cũng khẳng định mối quan hệ giữa cô với ê-kíp làm phim như nghệ sĩ Xuân Hinh, đạo diễn Minh Beta, diễn viên Cường Cá, Hà Hương và Tiến Lộc vẫn tốt đẹp. "Hoàn toàn không có bất kỳ xích mích hay mâu thuẫn nào như những lời đồn đoán đang lan truyền", Thu Trang cho hay.
Cuối cùng Thu Trang nhấn mạnh bản thân không muốn để xảy ra tranh cãi, chỉ muốn mọi người dành sự công tâm cho phim. "Là một diễn viên, có ai tham gia một bộ phim mà lại không mong tác phẩm đó được khán giả đón nhận và thành công? Trang không mong tranh luận đúng - sai, càng không muốn tạo thêm ồn ào. Trang chỉ mong những điều chưa chính xác sớm được nhìn nhận lại để bộ phim "Mùi phở" được đến với khán giả một cách trọn vẹn, công bằng - và để những người làm nghề không phải buồn lòng vì những hiểu lầm không đáng có", Thu Trang giãi bày.
