Điều 99% cặp đôi gặp phải khi ở trên giường, khiến ham muốn dễ bị 'đánh rơi'

Nó có thể âm thầm len lỏi, bào mòn ham muốn và khiến cả những khoảnh khắc lẽ ra phải tràn đầy hưng phấn trở nên gượng gạo, thậm chí là áp lực.

Tiến sĩ tình dục học Gloria Brame từng nói: “Cơ thể chúng ta là công cụ của khoái cảm. Nếu bạn liên tục phán xét nó, bạn sẽ vô tình làm tắt mọi ngọn lửa đam mê." Không chỉ phụ nữ mới e ngại về vòng eo, làn da hay vết rạn. Thống kê cho thấy hơn 90% nam giới từng lo lắng về kích thước “cậu nhỏ” của mình, và nhiều người vì thế mà né tránh hoặc không thể thả lỏng khi gần gũi.

Tôi nhớ có lần, một người bạn tâm sự rằng dù yêu vợ rất nhiều, anh vẫn hay “tắt cảm xúc” giữa chừng vì ám ảnh rằng cơ thể mình không đủ hấp dẫn. Cảm giác này càng tệ hơn khi anh nhận ra vợ cũng… đang cố che đi bụng sau sinh của mình. Cả hai yêu nhau nhưng lại chẳng thể nhìn thẳng vào nhau với sự tự tin trọn vẹn.

Chuyên gia trị liệu tình dục Ian Kerner nhận định: “Sức hấp dẫn tình dục không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ sự tự tin và thoải mái khi hiện diện bên người mình yêu". Một người có thể không sở hữu số đo chuẩn mực, nhưng nếu họ biết trân trọng từng đường nét trên cơ thể mình, đối phương sẽ cảm nhận được sự quyến rũ toát ra từ ánh mắt, giọng nói, và từng cái chạm.

Với phụ nữ, sự tự ti còn có thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục – một trạng thái mà việc đạt khoái cảm trở nên khó khăn hoặc bất khả thi. Còn với nam giới, nỗi lo về kích thước hoặc phong độ có thể gây áp lực tâm lý, làm giảm khả năng cương cứng hoặc duy trì cuộc yêu.

Vậy, làm cách nào để thoát khỏi sự tự ti về cơ thể? Hãy tham khảo các chỉ dẫn dưới đây:

Tập trung vào cảm xúc, không phải hình thức: Thay vì bận tâm liệu bụng có phẳng hay không, hãy nghĩ về sự kết nối và khoái cảm mà mình đang trao và nhận.

Khen ngợi và động viên nhau: Lời khen không chỉ giúp đối phương tự tin hơn, mà còn tạo ra một vòng lặp tích cực, nơi cả hai đều muốn trở nên quyến rũ hơn.

Chăm sóc cơ thể theo cách mình yêu thích: Tập luyện, ăn uống lành mạnh, chăm sóc da… không chỉ để đẹp hơn, mà để cảm thấy mình khỏe mạnh và đáng yêu.

Chia sẻ nỗi lo với bạn đời: Khi hai người có thể nói thật về những mặc cảm, áp lực ấy sẽ mất dần sức nặng.