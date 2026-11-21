Hatchback điện giá 220 triệu đồng công nghệ hiện đại, đi 430km/lần sạc đậm chất đô thị sẽ có ở Việt Nam? GĐXH - Hatchback điện có giá khởi điểm chỉ 220 triệu đồng, sở hữu loạt công nghệ hiện đại và tầm hoạt động tối đa 430km, dễ sòng phẳng với BYD Seagull, Wuling Bingo.

Hatchback Hyundai kích thước ngang Toyota Yaris Cross, động cơ mild-hybrid, nội thất hiện đại

Hyundai i20 với thiết kế phong cách SUV đô thị và được mệnh danh là "tiểu SantaFe" với giá bán quy đổi từ 518 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

Từ một mẫu hatchback cỡ nhỏ, i20 nay được phát triển theo phong cách SUV đô thị, hướng đến nhóm khách hàng ngày càng ưa chuộng xe gầm cao.

Dù vẫn giữ tên gọi i20, thế hệ mới đã có sự thay đổi đáng kể về vóc dáng, với kích thước được mở rộng và phong cách thiết kế mang đậm dấu ấn SUV. Mẫu xe được định vị tiệm cận nhóm crossover đô thị, nơi có sự góp mặt của những cái tên như Toyota Yaris Cross và Volkswagen T-Cross.

Sự chuyển hướng này phản ánh xu thế chung của thị trường ô tô, khi các nhà sản xuất ngày càng chú trọng kết hợp sự linh hoạt của hatchback với kiểu dáng khỏe khoắn, tính thực dụng của SUV nhằm đáp ứng thị hiếu khách hàng.

Hyundai i20 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.130 x 1.780 x 1.495 mm, nhỉnh hơn đôi chút so với mẫu SUV cỡ nhỏ Venue. Chiều dài cơ sở đạt 2.580 mm, hứa hẹn cải thiện không gian dành cho hành khách.

Về ngoại hình, xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Art of Steel mới nhất của Hyundai. Những đường gân dập nổi sắc nét, thân xe vuông vức cùng các chi tiết ốp thể thao tạo nên diện mạo mạnh mẽ hơn.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED thanh mảnh, dải đèn định vị kéo dài theo chiều rộng và thiết kế mui vuốt thấp. Tổng thể mang đến hình ảnh hiện đại, có nhiều nét tương đồng với phong cách tạo hình trên các mẫu SUV mới của Hyundai, trong đó có Santa Fe.

Khoang cabin của Hyundai i20 mới được thiết kế theo hướng tối giản, đồng thời kế thừa một số đường nét từ những mẫu xe đàn anh trong gia đình Hyundai.

Nội thất của i20 với tâm điểm là cụm màn hình kép kích thước lên tới 12,3 inch. Ảnh: Tổng hợp

Điểm nhấn tại khu vực điều khiển là cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây cùng khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Theo Hyundai, không gian hàng ghế thứ hai của i20 thuộc nhóm rộng rãi hàng đầu phân khúc. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 346 lít và có thể tăng lên 1.152 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như những chuyến đi dài.

Về nền tảng, thế hệ mới được phát triển trên kiến trúc khung gầm K3, hiện cũng được sử dụng trên Hyundai Kona, Kia Seltos và Kia Niro. Kiến trúc này cho phép hãng tích hợp nhiều cấu hình truyền động khác nhau, từ động cơ xăng truyền thống đến hệ truyền động hybrid.

Giá hatchback Hyundai i20 có vượt tầm?

Brazil là thị trường đầu tiên đón nhận Hyundai i20 thế hệ mới. Tại đây, mẫu xe được trang bị động cơ mild-hybrid 1.0L, 3 xi-lanh, với hai mức công suất lần lượt là 55 kW và 84 kW.

Xe được phân phối với 6 phiên bản, giá bán dao động từ 99.990-139.990 BRL, tương đương khoảng 518-725 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn i20 Comfort có giá quy đổi khoảng 518 triệu đồng. Hai bản Limited MT và Limited AT lần lượt có giá khoảng 544 triệu đồng và 653 triệu đồng. Phiên bản X Line được niêm yết ở mức tương đương 668 triệu đồng.

Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp nhất Platinum và Ultimate có giá quy đổi lần lượt khoảng 699 triệu đồng và 725 triệu đồng.

Với thiết kế mới, mẫu hatchback Hyundai i20 nếu bán tại Việt Nam hứa hẹn sẽ khiến nhiều khách Việt thích về thiết kế và nếu giá hấp dẫn cũng là một điểm cộng với những ai đang có ý định mua xe. Ảnh: Tổng hợp

Với sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, kích thước và trang bị, Hyundai i20 thế hệ mới không còn đơn thuần là một mẫu hatchback đô thị truyền thống. Hướng phát triển mang phong cách SUV cho thấy nỗ lực của Hyundai trong việc mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt ở nhóm người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn nhưng có ngoại hình khỏe khoắn và tính thực dụng cao.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.