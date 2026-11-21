Giá vàng hôm nay 20/11: Vàng SJC giảm sâu, thấp nhất gần 14 tháng GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn loại 1, 2, 5 chỉ cùng giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,05%, hiện ở mức 103,84 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD giảm 0,5% so với franc Thụy Sĩ và giảm 0,6% so với yên Nhật, xuống lần lượt 158,78 yên/USD. Trong khi đó, lạm phát lõi Nhật Bản tăng lên 2,2% trong tháng 10, vượt mục tiêu 2% tháng thứ hai liên tiếp, củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sớm tăng lãi suất. Đồng bảng Anh gần như đi ngang, ở mức 1,3091 USD, nhưng vẫn quanh vùng thấp nhất trong một năm so với đồng bạc xanh...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 103,84 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR tăng nhẹ.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi đà tăng kéo dài nhiều tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn bắt đầu chững lại. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trong bối cảnh lo ngại về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) gây sức ép lên thị trường chứng khoán, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, những phát biểu ủng hộ tăng lãi suất của các quan chức Fed tiếp tục tạo lực hỗ trợ nhất định cho đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 21/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 13 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.659 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ chiều bán ra so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.891 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 21/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 21/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 21/11/2026.

Tỷ giá USD tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 40 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,570-25,980 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.440-25.980 đồng/USD, đã tăng 18 đồng cả chiều mua vào và tăng 13 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,580-25,960 đồng/USD, đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 21/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 10h02 phút cho thấy giá Đô la Mỹ không thay đổi so với phiên hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.932 đồng và bán ra là 26.052 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 21/11, tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,582.27-29,037.28 đồng/EUR, đã tăng 53 đồng cả chiều mua vào và tăng 56 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.436-29.156 đồng/EUR, đã giảm 267 đồng chiều mua vào và tăng 143 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,721-29,106 đồng/EUR, đã tăng 29 đồng chiều mua vào và tăng 30 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.93-166.68 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên đã tăng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 157,24-168,74 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.38-167.21 đồng, tăng bật so với phiên hôm qua.

Lưu ý khi mua USD lúc này?

Ngày 21/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh đảo chiều giảm nhẹ sau đà tăng mạnh những ngày trước đó. Tại thị trường trong nước, giá USD biến động trái chiều, cụ thể theo ghi nhận giá Đô tiếp tục tăng nhẹ tại khối khối ngân hàng, tại thị trường chợ đen USD tiếp tục chững giá sau.

Dù giảm nhẹ, tuy nhiên đồng USD vẫn tác động mạnh đến các đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD chưa biến động quá mạnh, thậm chí có nhiều diễn biến trái chiều so với diễn biến thị trường thế giới. Động thái này cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.