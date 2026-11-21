Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận bảng giá vàng mới nhất của các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… giá vàng SJC đang được các thương hiệu niêm yết giá bán ở mức từ 128,3 – 134,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

So với bảng giá trước đó, chiều mua tăng 300.000 đồng/lượng, chiều bán giảm 700.000 đồng/lượng. Trong khi giá vàng nhẫn cũng tiếp tục giảm ở hầu hết các thương hiệu.

Giá vàng nhẫn hôm nay trong nước đồng loạt giảm ở các thương hiệu. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay được niêm yết tại các thương hiệu

Thương hiệu Giá vàng (mua vào – bán ra) Đơn vị: triệu đồng/lượng Giá vàng SJC Giá vàng nhẫn Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC 128,5 – 133,5 127,3 – 133,3 PNJ 128,5 – 133,5 126 - 131,5 DOJI 128,5 – 133,5 129,3 - 133,3 Bảo Tín Mạnh Hải 129,2 - 134,2 127,3 - 132,3 Bảo Tín Minh Châu 128,3 - 134,2 128,3 - 133,3 Phú Quý 128,7 - 134,2 128,7 - 132,7

Từ mức giá niêm yết tại các thương hiệu vàng cho thấy, chênh lệch mua – bán vàng miếng SJC giữ ở mức từ 5 triệu đồng/lượng đến gần 6 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá vàng nhẫn tại SJC được mua vào ở mức 127,3 triệu đồng và bán ra 133,3 triệu đồng, mức chênh lệch cũng đến 6 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua sẽ lỗ ngay 6 triệu đồng.

Được biết, đà giảm của giá vàng trong nước chủ yếu xuất phát từ xu hướng đi xuống trên thị trường quốc tế. Khi vàng thế giới mất hàng trăm USD trong tuần, các doanh nghiệp trong nước phải điều chỉnh bảng niêm yết để phản ánh diễn biến thị trường và cân đối hoạt động kinh doanh.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo VNF, giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống 3.539 USD/ounce, mất 48 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá bán 25.980 đồng/USD của Vietcombank, giá tương đương khoảng 110,9 triệu đồng mỗi lượng, chưa gồm thuế và phí.

Chỉ số đồng USD (DXY) ở 103,84, tăng 0,42% trong 5 phiên và 2,07% trong 24 phiên. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở 4,912%, giảm 0,242 điểm phần trăm trong 5 phiên. Thông thường, USD mạnh khiến vàng kém hấp dẫn với người dùng các đồng tiền khác, còn lợi suất giảm lại làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Hai yếu tố đang đi ngược nhau và bảng số liệu không cho biết tác nhân cụ thể nào đang chi phối giá.

Tạp chí điện tử Gia đình mới dẫn thông tin từ dữ liệu thị trường được Reuters chia sẻ cho thấy, giới đầu tư đang đặt cược xác suất khoảng 96% Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới. Môi trường lãi suất cao thường làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, qua đó cũng gây sức ép lên giá vàng.