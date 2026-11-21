Quên Vision đi, xe máy điện trang bị cực khủng vượt SH Mode, giá siêu rẻ 30 triệu đồng GĐXH - Xe máy điện sở hữu trang bị cực khủng, vượt xa Honda Vision hay thậm chí cả SH Mode, trong khi có giá quy đổi dự kiến chỉ 30 triệu đồng.

Xe máy điện đi xa tới 280km/lần sạc, kết nối thông minh, động cơ mạnh 2.800W





Xe máy điện Yadea Voltguard U80

Một trong những yếu tố được quan tâm nhất khi lựa chọn xe máy điện là phạm vi hoạt động sau mỗi lần nạp năng lượng. Yadea Voltguard U80 được phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu này với hệ thống pin lithium có khả năng bổ sung dung lượng.

Theo thông số giới thiệu, xe sử dụng bộ pin chính 72V50Ah, tương đương dung lượng năng lượng danh định khoảng 3,6 kWh. Với cấu hình tiêu chuẩn, Yadea công bố Voltguard U80 có thể di chuyển khoảng 201km/lần sạc đầy.

Đáng chú ý, mẫu xe hỗ trợ lắp thêm bộ pin phụ 72V30Ah, tương đương khoảng 2,16 kWh.

Khi sử dụng đồng thời hai bộ pin, tổng dung lượng năng lượng danh định đạt khoảng 5,76 kWh giúp phạm vi hoạt động được công bố tăng lên tối đa 280km.

Chẳng hạn, với nhu cầu đi lại khoảng 30 km/ngày, phạm vi hoạt động công bố 201 km tương đương hơn sáu ngày di chuyển về mặt lý thuyết. Nếu lắp thêm pin phụ, con số này có thể tăng lên hơn chín ngày.

Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính dựa trên thông số lý thuyết, chưa tính đến mức điện năng dự phòng và những yếu tố ảnh hưởng trong thực tế.

Về thời gian nạp năng lượng, thông số được cung cấp cho biết Yadea Voltguard U80 cần khoảng 7–8 giờ để sạc. Tuy nhiên, thời gian cụ thể có thể phụ thuộc vào cấu hình pin, mức dung lượng còn lại và bộ sạc sử dụng.

Yadea Voltguard U80 được phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu này với hệ thống pin lithium có khả năng bổ sung dung lượng.

Đối với người có điều kiện sạc tại nhà vào ban đêm, thời gian này có thể phù hợp với thói quen sử dụng hằng ngày. Ngược lại, những người thường xuyên phải sạc bổ sung giữa các hành trình cần cân nhắc khả năng tiếp cận nguồn điện và thời gian chờ.

Thông tin trên Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, bên cạnh hệ thống pin, Yadea Voltguard U80 còn được trang bị động cơ điện TTFAR do hãng phát triển. Động cơ sử dụng cấu hình Hub Motor, tức mô-tơ được tích hợp tại khu vực bánh xe.

Theo thông số giới thiệu, công suất danh định của động cơ đạt 1.500 W, trong khi công suất tối đa lên tới 2.800 W. Hai thông số này phản ánh những điều kiện vận hành khác nhau.

Trong đó, công suất danh định thể hiện mức công suất động cơ được thiết kế để duy trì theo điều kiện quy định, còn công suất tối đa thể hiện khả năng cung cấp sức mạnh lớn hơn trong những tình huống nhất định.

Yadea cho biết động cơ TTFAR trên Voltguard U80 có hiệu suất trên 90%. Hiệu suất động cơ là yếu tố ảnh hưởng đến lượng điện năng được chuyển đổi thành chuyển động qua đó góp phần quyết định mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện.

Tuy nhiên, hiệu suất động cơ không đồng nghĩa với hiệu suất tổng thể của toàn bộ xe, bởi quá trình vận hành còn chịu ảnh hưởng từ bộ điều khiển, pin, lốp và các điều kiện sử dụng.

Về tốc độ, Yadea Voltguard U80 được công bố có thể đạt tối đa 64 km/h. Theo thông số giới thiệu, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 30 km/h trong khoảng 4,31 giây.

Yadea Voltguard U80 có chiều dài khoảng 1.919 mm, rộng 685 mm và cao 1.150 mm. Chiều cao yên đạt 770 mm, trong khi khoảng sáng gầm được công bố ở mức 140 mm.

Về hệ thống phanh, Voltguard U80 được trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Trang bị này hướng đến khả năng kiểm soát tốc độ trong những tình huống di chuyển thường ngày.

Yadea cho biết động cơ TTFAR trên Voltguard U80 có hiệu suất trên 90%.

Tuy nhiên, thông tin được cung cấp chưa xác nhận xe có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, vì vậy không nên mặc định mẫu xe máy điện sở hữu công nghệ này.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng chống nước của những bộ phận quan trọng. Theo thông số giới thiệu, động cơ đạt chuẩn IP67, trong khi bộ pin đạt chuẩn IPX7.

Người sử dụng vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và tránh đi qua những khu vực ngập sâu hoặc có dòng nước chảy mạnh.

Ngoài khả năng vận hành, Yadea Voltguard U80 còn được trang bị nhiều công nghệ kết nối phục vụ việc quản lý phương tiện. Nổi bật là màn hình LCD màu kích thước 8,4 inch, được bố trí tại khu vực điều khiển. Màn hình này hỗ trợ hiển thị các thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng giúp người lái theo dõi trạng thái hoạt động của xe.

Yadea Voltguard U80 còn được trang bị nhiều công nghệ kết nối phục vụ việc quản lý phương tiện.

Bên cạnh đó, Voltguard U80 hỗ trợ nhiều phương thức mở khóa khác nhau. Người dùng có thể mở khóa thông qua ứng dụng YADEA APP trên điện thoại, kết nối Bluetooth, điều khiển từ xa hoặc núm xoay trên xe.

Việc tích hợp nhiều lựa chọn mở khóa giúp người sử dụng linh hoạt hơn trong các tình huống hằng ngày.

Đáng chú ý, hệ thống Bluetooth có khả năng tự động kết nối khi thiết bị tương thích đến gần xe, theo cấu hình được nhà sản xuất hỗ trợ.

Thông qua YADEA APP, người dùng có thể theo dõi tình trạng pin, quãng đường di chuyển và thực hiện một số thao tác quản lý phương tiện từ xa.

Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ chia sẻ tài khoản sử dụng cho các thành viên trong gia đình, với số lượng được giới thiệu tối đa năm người. Tính năng này có thể hữu ích đối với những gia đình sử dụng chung một phương tiện.

Về an ninh, Yadea Voltguard U80 được tích hợp hệ thống định vị GPS, hỗ trợ xác định vị trí xe.

Đi kèm với đó là chức năng thiết lập hàng rào điện tử và cảnh báo khi phương tiện xuất hiện chuyển động bất thường. Những công nghệ này giúp người dùng chủ động theo dõi tình trạng xe, đặc biệt khi đỗ tại những khu vực công cộng.

Tuy nhiên, các tính năng định vị và cảnh báo chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể bảo đảm ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ mất trộm.

Ở khía cạnh tiện dụng, Voltguard U80 được trang bị hệ thống đèn Full LED.

Voltguard U80 hỗ trợ nhiều phương thức mở khóa khác nhau.

Theo thông tin giới thiệu, đèn pha có khả năng chiếu xa tới 55 m trong điều kiện thử nghiệm. Bên cạnh đó, khu vực phía trước có hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB, phục vụ nhu cầu sử dụng thiết bị di động.

Khoang chứa đồ dưới yên cũng là một điểm đáng quan tâm đối với khách hàng sử dụng xe máy điện hằng ngày. Tuy nhiên, thông tin giới thiệu hiện có hai số liệu khác nhau về dung tích cốp, gồm 15 lít và 20 lít.

Giá xe máy điện Yadea Voltguard U80

Hiện tại, Yadea Voltguard U80 được niêm yết mức giá 38,99 triệu đồng (đã bao gồm một pin, bộ sạc và thuế VAT).

Theo Tạp chí Người đưa tin, về chính sách hậu mãi, bộ pin lithium được giới thiệu với thời hạn bảo hành ba năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Trong khi đó, khung xe có thời hạn bảo hành hai năm theo thông tin được cung cấp.

Đây là những yếu tố người mua nên tìm hiểu kỹ, bởi chi phí sử dụng xe máy điện không chỉ phụ thuộc vào giá bán ban đầu mà còn liên quan đến tuổi thọ pin, bảo dưỡng và khả năng thay thế linh kiện.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.