Xe ga 113cc đẹp hơn SH Mode, siêu tiết kiệm nhiên liệu

Suzuki Let's 2027

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Suzuki Let's 2027 đã xuất hiện tại thị trường Campuchia với một số thay đổi về màu sắc và tem trang trí, tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng trẻ và người dùng có nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Ở phiên bản 2027, Suzuki Let's được giới thiệu với bộ tem mới cùng các tùy chọn màu sắc mang phong cách hiện đại hơn. Xe vẫn duy trì kiểu dáng nhỏ nhắn đặc trưng của dòng Let's, với thân xe gọn gàng, thuận tiện khi luồn lách trong phố đông hoặc di chuyển trên những tuyến đường có không gian hạn chế. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu xe hướng đến đối tượng khách hàng trẻ, người mới sử dụng xe máy và những người ưu tiên tính tiện dụng.





Suzuki Let's được giới thiệu với bộ tem mới cùng các tùy chọn màu sắc mang phong cách hiện đại hơn.

Về trang bị, mẫu xe được giới thiệu với đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ hiển thị dạng analog, ổ khóa có nắp che chống trộm và phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau. Một số tiện ích đáng chú ý khác gồm hai hộc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB bố trí bên dưới yên xe. Những trang bị này giúp tăng tính thực dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Xe được giới thiệu với đèn chiếu sáng LED

Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Let's là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 112,7 cc, làm mát bằng không khí, sử dụng cơ cấu SOHC 2 van và hệ thống phun xăng điện tử FI. Theo thông số được công bố của phiên bản đang phân phối tại Campuchia, động cơ sản sinh công suất khoảng 9,2 mã lực tại 8.800 vòng/phút và mô-men xoắn 8,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp CVT, hệ thống khởi động điện và cần đạp, đồng thời ứng dụng công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP) nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu.





Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Let's là động cơ xi-lanh đơn

Suzuki Let's có kích thước tổng thể dài 1.845 mm, rộng 680 mm và cao 1.040 mm, chiều dài cơ sở 1.235 mm. Chiều cao yên 740 mm, khoảng sáng gầm 135 mm và trọng lượng xe ở mức 90 kg. Bình xăng dung tích 3,5 lít. Những thông số này cho thấy mẫu xe được thiết kế ưu tiên sự gọn nhẹ, thuận tiện cho việc điều khiển và sử dụng trong môi trường đô thị.

Giá xe ga 113cc Suzuki Let's

Theo Tạp chí Thời trang vàng, mẫu xe gây chú ý nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế trẻ trung, khả năng vận hành linh hoạt và ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu. Xe được mở bán với mức giá khoảng 1.800 USD (khoảng 46 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.