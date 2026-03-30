Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn

Thứ hai, 19:00 30/03/2026 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Năm 2026, thời điểm Thanh minh có một số điểm khác biệt so với thường lệ mọi năm, khiến nhiều người băn khoăn nên đi tảo mộ vào ngày nào là phù hợp nhất.

GĐXH – Năm nay, Thanh minh 2026 trùng vào Chủ nhật, được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để các gia đình thực hiện nghi lễ. Trong ngày này, các gia đình nên thực hiện những việc sau để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong bình an, may mắn.

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026

Ngày tảo mộ Thanh minh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4-5/4, sau tiết Xuân Phân, và kéo dài đến khoảng 20-21/4 khi Tiết Cốc Vũ bắt đầu. Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ và tri ân tổ tiên, thể hiện lòng hiếu thảo.

Thông thường, tiết thanh minh sẽ vào tháng 3, nhưng năm 2026 lại không như mọi năm. Năm 2026, ngày chính Thanh minh rơi vào 5/4/2026 (Chủ nhật) tương ứng khoảng giữa tháng 2 âm lịch (thay vì tháng 3 như nhiều năm). Điểm "hiếm gặp" không phải là thay đổi quy luật, mà là sự lệch pha giữa âm lịch và dương lịch, khiến Thanh minh đến sớm hơn về mặt cảm nhận truyền thống.

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và ngày nên chọn đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn - Ảnh 2.

Thanh minh năm 2026 có khác biệt khi vào tháng 2 âm lịch thay vì tháng 3 âm như thường thấy. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong Thanh minh, mọi người thường cùng nhau về thăm mộ của tổ tiên, dọn dẹp quét rửa mộ phần và bày mâm cúng cho tổ tiên, mong tổ tiên phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh, bình an.

Để lựa chọn ngày đi viếng mộ đẹp nhất trong Tết Thanh minh 2026, mọi người có thể tham khảo:

+ Ngày chính Thanh minh (5/4/2026) là lựa chọn an toàn. Đây là thời điểm khí trời trong lành, dương khí ổn định, phù hợp với ý nghĩa "tảo mộ – tưởng niệm – kết nối tổ tiên". Với đa số gia đình, đây là lựa chọn chuẩn mực và dễ thực hiện nhất vì năm nay là ngày chủ nhật.

+ Ngoài ra, có thể lựa chọn ngày 3/4 hoặc 4/4/2026 trước 1 hoặc 2 ngày để tránh giờ cao điểm và cảm thấy thoải mái hơn. Việc này giúp mọi người có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo, tránh đông đúc, di chuyển cũng thuận tiện hơn. Trong dân gian còn có quan niệm, tảo mộ sớm thể hiện lòng hiếu kính chủ động.

Theo chuyên gia phong thủy, ngoài việc chọn ngày, mọi người nên chọn khung giờ đi tảo mộ đẹp. Vào những ngày đi tảo mộ, mọi người có thể tham khảo những khung giờ hoàng đạo, hoặc thời gian từ 9 đến 11 giờ sáng vì lúc này khí dương mạnh và ổn định hơn, tránh những giờ tối lạnh lẽo và u ám. Nên tránh đi quá sớm vì trời còn ẩm lạnh, hay chiều tối hoặc ban đêm âm khí nặng, không tốt cho sức khỏe.

Những điều cần tránh khi đi tảo mộ Thanh minh

Tảo mộ không mặc đồ sặc sỡ

Người xưa cho rằng, tảo mộ Tết Thanh minh là một dịp trang trọng, thể hiện sự hiếu kính. Ưu tiên màu trầm như đen, trắng, xám, xanh đậm; Tránh quần áo quá nổi bật, thiếu tôn kính. Phụ nữ cũng nên tránh trang điểm đậm, còn nam giới không nên đi dép lê hoặc mặc quần short khi đi tảo mộ.

Đừng đốt vàng mã bừa bãi

Theo người xưa, khi đốt cần nhẹ nhàng khuấy bằng que để đảm bảo đồ vàng mã, tiền giấy cháy hết hoàn toàn; đừng chỉ vứt vào lửa là xong. Tro tàn nên được gió thổi bay; không được dập tắt bằng nước.

Ngoài ra, không được nói chuyện trong khi đốt tiền giấy, đặc biệt là không được gọi tên người còn sống. Theo người xưa, việc gọi tên vào lúc này có thể dễ dàng thu hút ma quỷ đi theo.

Thực tế hiện nay, nhiều địa phương khuyến khích giảm đốt vàng mã, thay bằng hương hoa, lễ đơn giản.

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người yếu bệnh không nên đi tảo mộ

Phụ nữ mang thai, trẻ em dưới ba tuổi và những người yếu ớt hoặc ốm đau nên tránh đến thăm nghĩa trang. Bởi nghĩa trang được cho là có năng lượng âm nặng nề có thể gây gánh nặng về thể chất và căng thẳng tinh thần với những người có sức đề kháng yếu. Nếu bắt buộc phải đến, bạn cần ở lại nghĩa trang trong thời gian ngắn, đừng nán lại quá lâu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Vị trí đặt bát tụ bảo giúp chiêu tài, giải tà khí và mang lại bình an cho gia chủ

GĐXH – Bát tụ bảo là vật phong thủy ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn với kỳ vọng chiêu tài, giữ lộc và ổn định vận khí. Tuy nhiên, hiệu quả của vật phẩm này phụ thuộc rất lớn vào cách sử dụng và đặc biệt là vị trí đặt trong không gian sống.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cách đặt tỏi trên bàn thờ thần Tài hút tài lộc, tiền vào như nước không phải ai cũng biết

Cách đặt tỏi trên bàn thờ thần Tài hút tài lộc, tiền vào như nước không phải ai cũng biết

GĐXH – Năm nay, Thanh minh 2026 trùng vào Chủ nhật, được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để các gia đình thực hiện nghi lễ. Trong ngày này, các gia đình nên thực hiện những việc sau để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong bình an, may mắn.

Tết Thanh minh 2026 ngày nào? Lịch chi tiết và những việc cần làm để tưởng nhớ tổ tiên, cầu tài lộc, bình an

Tết Thanh minh 2026 ngày nào? Lịch chi tiết và những việc cần làm để tưởng nhớ tổ tiên, cầu tài lộc, bình an

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top