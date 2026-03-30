Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn

Tết Thanh minh 2026 ngày nào? Lịch chi tiết và những việc cần làm để tưởng nhớ tổ tiên, cầu tài lộc, bình an GĐXH – Năm nay, Thanh minh 2026 trùng vào Chủ nhật, được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để các gia đình thực hiện nghi lễ. Trong ngày này, các gia đình nên thực hiện những việc sau để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong bình an, may mắn.

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026

Ngày tảo mộ Thanh minh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4-5/4, sau tiết Xuân Phân, và kéo dài đến khoảng 20-21/4 khi Tiết Cốc Vũ bắt đầu. Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ và tri ân tổ tiên, thể hiện lòng hiếu thảo.

Thông thường, tiết thanh minh sẽ vào tháng 3, nhưng năm 2026 lại không như mọi năm. Năm 2026, ngày chính Thanh minh rơi vào 5/4/2026 (Chủ nhật) tương ứng khoảng giữa tháng 2 âm lịch (thay vì tháng 3 như nhiều năm). Điểm "hiếm gặp" không phải là thay đổi quy luật, mà là sự lệch pha giữa âm lịch và dương lịch, khiến Thanh minh đến sớm hơn về mặt cảm nhận truyền thống.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong Thanh minh, mọi người thường cùng nhau về thăm mộ của tổ tiên, dọn dẹp quét rửa mộ phần và bày mâm cúng cho tổ tiên, mong tổ tiên phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh, bình an.

Để lựa chọn ngày đi viếng mộ đẹp nhất trong Tết Thanh minh 2026, mọi người có thể tham khảo:

+ Ngày chính Thanh minh (5/4/2026) là lựa chọn an toàn. Đây là thời điểm khí trời trong lành, dương khí ổn định, phù hợp với ý nghĩa "tảo mộ – tưởng niệm – kết nối tổ tiên". Với đa số gia đình, đây là lựa chọn chuẩn mực và dễ thực hiện nhất vì năm nay là ngày chủ nhật.

+ Ngoài ra, có thể lựa chọn ngày 3/4 hoặc 4/4/2026 trước 1 hoặc 2 ngày để tránh giờ cao điểm và cảm thấy thoải mái hơn. Việc này giúp mọi người có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo, tránh đông đúc, di chuyển cũng thuận tiện hơn. Trong dân gian còn có quan niệm, tảo mộ sớm thể hiện lòng hiếu kính chủ động.

Theo chuyên gia phong thủy, ngoài việc chọn ngày, mọi người nên chọn khung giờ đi tảo mộ đẹp. Vào những ngày đi tảo mộ, mọi người có thể tham khảo những khung giờ hoàng đạo, hoặc thời gian từ 9 đến 11 giờ sáng vì lúc này khí dương mạnh và ổn định hơn, tránh những giờ tối lạnh lẽo và u ám. Nên tránh đi quá sớm vì trời còn ẩm lạnh, hay chiều tối hoặc ban đêm âm khí nặng, không tốt cho sức khỏe.

Những điều cần tránh khi đi tảo mộ Thanh minh

Tảo mộ không mặc đồ sặc sỡ

Người xưa cho rằng, tảo mộ Tết Thanh minh là một dịp trang trọng, thể hiện sự hiếu kính. Ưu tiên màu trầm như đen, trắng, xám, xanh đậm; Tránh quần áo quá nổi bật, thiếu tôn kính. Phụ nữ cũng nên tránh trang điểm đậm, còn nam giới không nên đi dép lê hoặc mặc quần short khi đi tảo mộ.

Đừng đốt vàng mã bừa bãi

Theo người xưa, khi đốt cần nhẹ nhàng khuấy bằng que để đảm bảo đồ vàng mã, tiền giấy cháy hết hoàn toàn; đừng chỉ vứt vào lửa là xong. Tro tàn nên được gió thổi bay; không được dập tắt bằng nước.

Ngoài ra, không được nói chuyện trong khi đốt tiền giấy, đặc biệt là không được gọi tên người còn sống. Theo người xưa, việc gọi tên vào lúc này có thể dễ dàng thu hút ma quỷ đi theo.

Thực tế hiện nay, nhiều địa phương khuyến khích giảm đốt vàng mã, thay bằng hương hoa, lễ đơn giản.

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người yếu bệnh không nên đi tảo mộ

Phụ nữ mang thai, trẻ em dưới ba tuổi và những người yếu ớt hoặc ốm đau nên tránh đến thăm nghĩa trang. Bởi nghĩa trang được cho là có năng lượng âm nặng nề có thể gây gánh nặng về thể chất và căng thẳng tinh thần với những người có sức đề kháng yếu. Nếu bắt buộc phải đến, bạn cần ở lại nghĩa trang trong thời gian ngắn, đừng nán lại quá lâu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.