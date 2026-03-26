Vị trí đặt bát tụ bảo giúp chiêu tài, giải tà khí và mang lại bình an cho gia chủ

Thứ năm, 19:01 26/03/2026
Hà My
GĐXH – Bát tụ bảo là vật phong thủy ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn với kỳ vọng chiêu tài, giữ lộc và ổn định vận khí. Tuy nhiên, hiệu quả của vật phẩm này phụ thuộc rất lớn vào cách sử dụng và đặc biệt là vị trí đặt trong không gian sống.

Bát tụ bảo có ý nghĩa gì trong phong thủy?

Trong quan niệm phong thủy, bát tụ bảo được ví như một "kho chứa tài lộc", có chức năng thu hút và tích tụ tiền bạc, giữ tài khí không bị thất thoát, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển lâu dài.

Thiết kế bát tụ bảo được mô phỏng theo hình túi tiền: miệng rộng, cổ thắt và bụng phình to, mang ý nghĩa giữ tiền của, hút lộc và sinh sôi nảy nở tài vận.

Bên trong thường chứa thạch anh ngũ sắc giúp điều hòa năng lượng, tài khí; đồng tiền xu biểu tượng tài lộc. Ngoài ra, nhiều bát còn khắc các biểu tượng phong thủy như quẻ cát hoặc "chủng tử", mang ý nghĩa sinh sôi, phát triển.

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, bát tụ bảo phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là những người kinh doanh, buôn bán; Người làm tài chính, kế toán; Chủ doanh nghiệp, cửa hàng hoặc gia chủ muốn cải thiện tài vận.

Khi được an vị đúng cách và khai quang trì chú chuẩn pháp, bát tụ bảo sẽ trở thành cát khí mạnh mẽ, giúp gia chủ phát triển, ổn định tài vận và viên mãn trong gia đạo.

Những công năng của bát tụ bảo thường thấy là:

+ Kích hoạt và giữ tài khí: Nhờ thiết kế miệng rộng, thân phình và đáy vững, bát tụ bảo được xem là điểm "gom" dòng tiền, giúp hạn chế hao hụt tài chính, gia tăng tích lũy và tạo dòng tiền ổn định.

+ Sự kết hợp giữa vật liệu tự nhiên và biểu tượng phong thủy giúp cân bằng năng lượng không gian, hóa giải năng lượng xấu, từ đó mở đường cho vận may và cơ hội tốt đến với gia chủ.

+ Ngoài yếu tố tài lộc, bát tụ bảo còn bổ trợ sinh khí, góp phần tạo cảm giác an tâm, cân bằng môi trường sống, hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Những vị trí đặt bát tụ bảo giúp phát huy hiệu quả

Trên bàn thờ Thần Tài

Đây là vị trí phổ biến nhất, mang ý nghĩa kích hoạt tài lộc, tăng khả năng "tụ khí" và hỗ trợ kinh doanh. Mọi người lưu ý đặt ở vị trí gọn gàng, không che khuất tượng thờ.

Trên két sắt hoặc nơi giữ tiền

Đặt bát tụ bảo tại đây giúp tăng tính "giữ của", hạn chế thất thoát tài chính và ổn định dòng tiền.

Bàn làm việc hoặc quầy thu ngân phù hợp với người kinh doanh, tài chính: Hỗ trợ thu hút khách hàng, tăng cơ hội giao dịch và tạo cảm giác tự tin khi làm việc.

Góc tụ tài trong nhà

Theo nguyên tắc phong thủy, nhà có cửa chính ở giữa, đặt ở hai góc chéo phía trong. Nhà có cửa lệch, đặt ở góc chéo đối diện cửa. Đây là khu vực được xem là nơi hội tụ tài khí.

Để vật phẩm phát huy hiệu quả, cần tuân thủ các nguyên tắc để ở nơi sạch sẽ, khô ráo, tránh khu vực ẩm thấp, nhà vệ sinh, bồn rửa… Mọi người cũng cần lưu ý mặt biểu tượng "chiêu tài" nên hướng ra ngoài, phần "tụ lộc" hướng vào trong nhà và hạn chế di chuyển sau khi đã an vị.

Ngoài ra cần tránh những sai lầm trong sử dụng có thể làm giảm hiệu quả, thậm chí phản tác dụng: Không để bát trống rỗng; Không dùng tiền giả, tiền rách; Tránh để người khác tùy ý chạm vào; Không để bám bụi bẩn…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

