Tiết Xuân Phân 2026 kéo dài bao lâu? Điều cần làm để kích hoạt tài lộc, sức khỏe

Thứ sáu, 12:36 20/03/2026 |
Hà My
GĐXH – Tiết Xuân Phân là một trong những thời điểm “vàng” trong năm khi âm dương cân bằng, vạn vật sinh sôi. Năm 2026, tiết khí này kéo dài hơn nửa tháng và được xem là giai đoạn thuận lợi để khởi sự, cải thiện vận khí và chăm sóc sức khỏe.

GĐXH – Gà lắc phô mai là món ăn vặt quen thuộc, nhất là được trẻ nhỏ ưa thích nhờ lớp vỏ giòn rụm, thơm béo và vị phô mai đậm đà. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản, bạn hoàn toàn có thể làm món đùi gà chiên giòn lắc phô mai ngay tại nhà vừa hấp dẫn vừa đảm bảo vệ sinh.

Tiết Xuân Phân 2026 bắt đầu khi nào, kéo dài bao lâu?

Tiết Xuân Phân 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 (hoặc 21) tháng 3 đến ngày 4 (hoặc 5) tháng 4, là một trong 24 tiết khí quan trọng trong năm. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, thời điểm này đánh dấu sự chuyển mình của thiên nhiên, mang đến nhiều ý nghĩa và cơ hội cho mọi người.

Theo lịch tiết khí phương Đông, Tiết Xuân Phân năm 2026 bắt đầu từ 21h46 ngày 20/3/2026 và kết thúc vào 1h40 ngày 5/4/2026. Như vậy, tiết khí này kéo dài khoảng 15 ngày, nằm trọn trong giai đoạn giữa mùa xuân – khi thiên nhiên đạt trạng thái cân bằng hoàn hảo.

Tiết Xuân Phân 2026 kéo dài bao lâu? Những điều cần biết để kích hoạt tài lộc, sức khỏe - Ảnh 2.

Điểm đặc biệt của Xuân Phân là thời điểm ngày và đêm dài bằng nhau, Mặt Trời nằm gần xích đạo nhất. Đây được xem là cột mốc chuyển dịch năng lượng quan trọng trong năm mang lại nhiều ý nghĩa để mọi người có thể "kích hoạt" tài lộc cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Ý nghĩa phong thủy của tiết Xuân Phân

Trong quan niệm phương Đông, Xuân Phân mang ý nghĩa sâu sắc về sự cân bằng âm – dương, mở ra giai đoạn tăng trưởng, sinh sôi mạnh mẽ của vạn vật. Thời điểm này rất thuận lợi cho khởi đầu mới, kế hoạch dài hạn và gia tăng về vận khí tài lộc, công danh.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết khí Xuân Phân cực kỳ tốt trong số 24 tiết khí. Do đó, thời điểm này thích hợp để tiến hành cho những sự kiện lớn vui như đám hỏi, đám cưới, lễ hội hay lên kế hoạch đi du lịch.

Tuy nhiên, nếu mất cân bằng, năng lượng này cũng có thể dẫn đến tâm lý bất ổn, thị phi, tranh chấp. Mọi người cũng dễ gặp phải các vấn đề về gan, mật hoặc tay chân.

Tiết Xuân Phân mang lại nhiều hy vọng may mắn nhất cho việc trồng trọt cây cối, hoa màu, lương thực. Do vậy trong thời gian này con người sẽ tích cực trồng trọt và chăm sóc thật tốt để gặt hái được một vụ mùa bội thu chất lượng.

Những việc nên làm để kích hoạt tài lộc trong tiết Xuân Phân

Để tận dụng tối đa năng lượng tích cực của tiết khí này, cần chú ý:

Điều chỉnh lối sống theo tự nhiên trong tiết Xuân Phân 2026

Trời mưa nồm ẩm làm tâm trạng mọi người bức bối, khó chịu. Thời điểm này, mọi người hãy tích cực hoạt động thể dục thể thao, cân bằng dinh dưỡng để giữ gìn sức khỏe. Ngủ sớm, dậy sớm để hòa nhịp sinh học, tăng cường vận động nhẹ như đi bộ, yoga.

Thanh lọc không gian sống trong tiết Xuân Phân

Dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ đồ cũ. Tăng ánh sáng tự nhiên, giữ nhà khô ráo, đặc biệt là thời tiết nồm ẩm miền Bắc.

Chủ động chăm sóc sức khỏe

Xuân Phân là thời điểm giao mùa độ ẩm tăng cao, môi trường ẩm ướt bởi các cơn mưa phùn tạo điều kiện cho virus và vi khuẩn phát triển sinh sôi. Đồng thời khí trời buổi sáng và chiều tối tại miền Bắc và miền Trung vẫn còn sương lạnh, nhiệt độ thấp.

Thời điểm này độ ẩm cao, dễ phát sinh vi khuẩn, cần giữ ấm sáng sớm và tối. Mọi người cần tăng sức đề kháng, chọn những thực phẩm theo mùa, sẵn có, vừa có tác dụng tăng cường sức khỏe bổ phế bổ phổi, tiêu đờm, trị ho lại hỗ trợ khai vận hanh thông.

Chú ý dưỡng sinh trong tiết Xuân Phân 2026

Thời tiết trong tiết Xuân Phân đã ấm áp hơn, không cần mặc áo khoác khi ra ngoài, nhưng lại là mốc chuyển giao giữa khí hậu nóng – lạnh. Người già và trẻ em cần đặc biệt lưu ý để phòng tránh các bệnh về hô hấp, tai mũi họng…

Trong tiết khí Xuân Phân nên chọn các món ăn và thực phẩm giúp tăng dương khí, bổ phế – tăng đề kháng: cà rốt, cải bắp, súp lơ, cải thìa, cải dầu, ớt, cà chua, rau hẹ, cam, quýt, chanh, táo, vừng, hạch đào, hạt sen, sữa đậu nành…

Mọi người không nên ăn đồ lạnh, sống, nhiều dầu mỡ, thực phẩm có tính hàn. Món ăn dưỡng sinh nên làm thời điểm tiết khí Xuân Phân như cháo đậu đỏ, lươn chiên, ruốc cóc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc và vượng khí năm 2026? Những lưu ý phong thủy nhiều người chưa biết

5 loại cây “nuốt” bụi mịn, lọc không khí tốt, nhiều gia đình được khuyên trồng trong nhà

GĐXH - Dưới đây là 5 loại cây cảnh thường được khuyên trồng trong nhà vì khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà và mang lại nhiều lợi ích cho không gian sống.

GĐXH - Ít ai biết rằng, việc lựa chọn đúng loại cây, đặc biệt là cây cọ cảnh, đặt đúng vị trí theo phong thủy có thể mang lại những thay đổi tích cực, thu hút tài lộc, bình an và hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực.

GĐXH - Việc thắp hương, thờ cúng tổ tiên, thần Phật tuyệt đối không được làm cho có lệ. Trong đó, một trong những điều nên tránh là thắp hương vào buổi tối muộn.

GĐXH - Những điều kiêng kỵ khi ra mộ không chỉ là vấn đề tâm linh mà còn phản ánh đạo hiếu và sự tôn trọng của con cháu với người đã khuất. Đây là những điều kiêng kỵ khi đi ra mộ để bạn đọc tham khảo.

Trong thiết kế nội thất hiện đại, hệ phụ kiện được xem là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện công năng và thẩm mỹ cho không gian sống.

GĐXH - Ngôi nhà mới của gia đình Đình Bắc đang thi công đến tầng hai với mặt tiền bề thế, nằm kế bên căn nhà gắn với tuổi thơ của tiền đạo 2K4.

GĐXH - Việc nhận biết sớm dấu hiệu trong nhà có tà khí đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe.

GĐXH - Cây xanh từ lâu được xem là yếu tố giúp không gian sống trở nên tươi mát và dễ chịu hơn. Nhiều gia đình thích đặt cây cảnh trong phòng khách, phòng làm việc hoặc ban công để tạo điểm nhấn và mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

GĐXH - Trên mỗi con số có thể gắn liền với những ý nghĩa riêng biệt. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm các con số thần số học có chỉ số cần thiết cho bản thân thì hãy theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

GĐXH - Trong văn hóa Phương Đông bàn thờ là nơi vô cùng linh thiêng. Đối với người Việt chúng ta cũng vậy. Bởi vậy phong thủy cho rằng vị trí tối kỵ đặt bàn thờ thì tránh đặt ở những vị trí dưới đây kẻo tán lộc.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
