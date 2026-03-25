Cách đặt tỏi trên bàn thờ thần Tài hút tài lộc, tiền vào như nước không phải ai cũng biết

Thứ tư, 19:01 25/03/2026 |
Hà My
Hà My
GĐXH – Đặt tỏi trên bàn thờ hút tài lộc không chỉ là phong tục, mà còn mang lại may mắn cho gia đình. Tìm hiểu cách thực hiện để thu hút tài lộc và giữ gìn không gian thờ cúng trang nghiêm.

Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an

GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, đặt tỏi tại các vị trí trong nhà có tác dụng xua đuổi vận xui, thu hút tài lộc.

Đặt tỏi trên bàn thờ hút tài lộc cho gia đình như thế nào?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không đặt tỏi trực tiếp lên bàn thờ gia tiên vì mùi nồng làm ô uế và cản trở gia tiên. Mọi người cũng không đặt lên ban thờ Phật vì làm không gian thờ cúng không trang nghiêm.

Tỏi thường chỉ được đặt trên bàn thờ Thần Tài. Hơn nữa, gia chủ cũng có thể đặt thêm một ông Cóc bên trái bàn thờ, sáng thì quay ra và tối quay vào để tiền bạc không bị trôi ra ngoài.

Cách đặt tỏi trên bàn thờ hút tài lộc cho gia đình năm 2026 - Ảnh 2.

Tỏi thường được đặt ở ban thờ Thần Tài. Ảnh TL

Trong dân gian, tỏi được xem là vật mang dương khí mạnh, có khả năng xua đuổi năng lượng tiêu cực, trấn trạch, giúp giữ lộc và hỗ trợ việc kinh doanh may mắn.

Chính vì vậy, từ xưa trên bàn thờ Thần Tài – Thổ địa vẫn thường đặt tỏi với ý nghĩa hỗ trợ việc kinh doanh may mắn, đường tài vận của gia đình hanh thông, tiền vào như nước.

Nên đặt bao nhiêu củ tỏi để hút tài lộc, tiền vào như nước?

Theo quan niệm phổ biến 5 củ tỏi tươi là lựa chọn phổ biến nhất. Con số 5 tượng trưng cho ngũ hành (Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ).

Một số gia đình dùng cả bó tỏi hoặc xếp thành tháp, biểu trưng cho sự sung túc. Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy, tỏi dâng ở ban thờ Thần Tài – Thổ địa điều quan trọng không nằm ở số lượng mà là tỏi cần phải tươi, đều, không dập nát, khô héo. Ngoài ra, mọi người lưu ý bài trí gọn gàng, sạch sẽ.

Cách bày trí tỏi trên bàn thờ Thần Tài để hút lộc

Để đảm bảo tính trang nghiêm và hợp lý, theo chuyên gia phong thủy nên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn tỏi

Chọn củ tròn đều, còn tươi, không dùng tỏi héo, mọc mầm hoặc hư hỏng. Bày những củ tỏi hư hỏng lên bàn thờ làm giảm đi khí vận, mất đi sự yên tĩnh của không gian thờ tự.

Bước 2: Đặt 5 củ tỏi lên đĩa sạch hoặc có thể xếp hình tháp bày gọn gàng.

Bước 3: Mọi người đặt vào đĩa sạch nhỏ để bên cạnh hoặc phía sau tượng Thiềm Thừ (ông Cóc), góc trong cùng bên trái hoặc phải bàn thờ.

Cách đặt tỏi trên bàn thờ hút tài lộc cho gia đình năm 2026 - Ảnh 3.

Khi đặt tỏi trên bàn thờ nên đặt 5 củ.

Những lưu ý tránh mất lộc khi thờ Thần Tài

Những điểm cần đặc biệt lưu ý khi thờ Thần Tài cần chú ý thay tỏi thường xuyên, khi khô héo phải bỏ ngay và thắp hương đều đặn, giữ bàn thờ sạch sẽ, thông thoáng.

Bàn thờ cần cần có điểm tựa vững chắc phía sau, tránh đặt gần nhà vệ sinh hoặc nơi ô nhiễm.

Nước lau, khăn tắm cho thần Tài và khăn lau bàn thờ phải sạch sẽ và không được sử dụng vào việc khác.

Khi cúng Thần Tài, nên lưu ý dùng nước sạch và đảm bảo chén luôn được sạch sẽ. Cần lưu ý xếp 5 chén nước thành hình chữ thập tượng trưng cho ngũ phương và ngũ hành phát triển.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp "đổi vận", tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, sự thay đổi về sinh khí trong ngôi nhà có thể báo hiệu vận may đang dần cải thiện. Không gian sống trong nhà xuất hiện các dấu hiệu này có thể là thời điểm gia chủ đón nhận nhiều cơ hội thuận lợi về tài chính và công việc, giúp tiền vào như nước.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

