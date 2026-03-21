Xem ngày giờ tuần mới 23/3 - 29/3/2026 để gia chủ tiến hành động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

1. Xem ngày giờ tuần mới cho động thổ, khai trương và xuất hành ngày 23/3/2026

Âm lịch: 05/02/2026 tức ngày Bính Thân, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết các khung giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Quý Tỵ (9h-11h): Bảo Quang

+ Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Thân; tức Can khắc Chi (Hỏa, Kim) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Theo chuyên gia phong thủy, ngày 23/3/2026 nên lựa chọn hướng xuất hành tốt mang tới may mắn là Tây Nam và tài lộc là hướng Đông. Ngoài ra, mọi người di chuyển xa nên lưu ý tới giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Ngày này tiến hành các công việc thuận lợi, trong đó rất tốt cho các công việc như cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

Ảnh minh họa

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 24/3/2026

Âm lịch: 06/02/2026 tức ngày Đinh Dậu, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo giờ hoàng đạo:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Dậu; tức Can khắc Chi (Hỏa, Kim) – ngày trung bình.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành tốt mang lại may mắn trong ngày 24/3 là hướng Nam và hướng đem lại tài lộc là hướng Đông. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong cần lưu ý lựa chọn, nhất là khi di chuyển xa để mọi việc thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 25/3/2026

Âm lịch: 07/02/2026 tức ngày Mậu Tuất, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Chuyên gia cho biết, lựa chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Đinh Tỵ (9h-11h): Minh Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Tuất; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt. Trong ngày tiến hành được nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành trong ngày 25/3/2026 theo chuyên gia là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Đồng thời, mọi người lưu ý thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 26/3/2026

Âm lịch: 08/02/2026 tức ngày Kỷ Hợi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày 26/3/2026 là:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Hợi; tức Can khắc Chi (Thổ, Thủy) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong ngày 26/3 nên chọn hướng xuất hành mang lại may mắn và tài lộc là hướng Đông Bắc, hướng Nam. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Ngày này nên thực hiện các công việc như nhập học, xây cất, trổ cửa dựng cửa…

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 27/3/2026

Âm lịch: 09/02/2026 tức ngày Canh Tý, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Tý; tức Can sinh Chi (Kim, Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 27/3/2026 là hướng Tây Bắc và Tây Nam nên chọn để có nhiều may mắn và tài lộc. Bên cạnh đó, chuyên gia khuyên mọi người chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 28/3/2026

Âm lịch: 10/02/2026 tức ngày Tân Sửu, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Quý Tỵ (9h-11h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Sửu; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. | Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong ngày này không nên thực hiện các công việc quan trọng vì có Sao Liễu. Để thực hiện các việc quan trọng, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 28/3 là hướng Tây Nam. Đồng thời nên lưu ý chọn các giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 29/3/2026

Âm lịch: 11/02/2026 tức ngày Nhâm Dần, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Dần; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 29/3/2026 là hướng Nam và hướng Tây để mang lại may mắn, tài lộc. Ngoài ra, lưu ý thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.