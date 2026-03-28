Điều gì xảy ra khi bạn ngủ thêm 11 phút mỗi đêm: Kết quả khiến bạn kinh ngạc

Thứ bảy, 19:47 28/03/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Một nghiên cứu mới nhất công bố trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng Châu Âu đã mang đến một tin vui chấn động: Chỉ cần thêm 11 phút ngủ, 4,5 phút đi bộ nhanh và 50g rau xanh mỗi ngày, nguy cơ đột quỵ và đau tim của bạn sẽ giảm đi đáng kể.

Bạn có tin rằng việc bảo vệ trái tim không nhất thiết phải là những giờ đổ mồ hôi trong phòng gym hay chế độ ăn kiêng khắc nghiệt? Một nghiên cứu mới nhất công bố trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng Châu Âu đã mang đến một tin vui chấn động: Chỉ cần ngủ thêm 11 phút, 4,5 phút đi bộ nhanh và 50g rau xanh mỗi ngày, nguy cơ đột quỵ và đau tim của bạn sẽ giảm đi đáng kể. 

Bí quyết nằm ở sự kiên trì với những "thói quen siêu nhỏ" thay vì những kế hoạch vĩ đại nhưng dở dang.

Sức mạnh của việc ngủ thêm 11 phút mỗi đêm

1. Công thức "10%" cho một trái tim khỏe mạnh

Nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia từ Đại học Sydney, Đại học Monash (Úc) cùng các chuyên gia từ Chile và Brazil trên dữ liệu của hơn 53.000 người trung niên tại Anh. Kết quả cho thấy:

Ngủ thêm 11 phút: Giúp cơ thể có thêm thời gian quý báu để phục hồi hệ tim mạch.

Đi bộ nhanh thêm 4,5 phút: Tăng cường lưu thông máu và sức bền cơ tim.

Ăn thêm 50g rau xanh: Bổ sung chất xơ và các vi chất chống oxy hóa bảo vệ mạch máu.

Kết quả: Sự kết hợp của 3 thay đổi nhỏ này giúp giảm 10% nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc đột quỵ.

Chỉ cần ngủ thêm 11 phút, thêm 4,5 phút đi bộ nhanh và 50g rau xanh mỗi ngày, bạn sẽ có sự thay đổi đáng kinh ngạc.


2. Tại sao "thói quen siêu nhỏ" lại hiệu quả hơn "kế hoạch lớn"?

Tiến sĩ Nicholas Koemel, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích rằng rào cản lớn nhất của sức khỏe là tính bền vững.

Dễ thực hiện, khó bỏ cuộc: Việc đi ngủ sớm hơn 11 phút hay đi bộ nhanh thêm vài phút là điều ai cũng có thể làm được ngay lập tức mà không cần chuẩn bị cầu kỳ.

Sự tích tụ kỳ diệu: Những thay đổi này khi được thực hiện đều đặn sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, mang lại lợi ích sức khỏe thực chất hơn nhiều so với việc tập luyện hùng hục vài tuần rồi bỏ cuộc vì quá mệt mỏi.

3. "Tiêu chuẩn vàng" để giảm 57% nguy cơ tử vong

Dựa trên dữ liệu từ các thiết bị đeo thông minh, các nhà khoa học đã thiết lập một "bảng vàng" cho sức khỏe tim mạch lý tưởng:

- Ngủ từ 8 đến 9 tiếng mỗi đêm.

- Vận động cường độ trung bình đến cao ít nhất 42 phút/ngày (như đi bộ nhanh, đạp xe, khiêu vũ).

- Chế độ ăn uống cân bằng, giàu thực vật.

Nếu đạt được cả 3 tiêu chuẩn này, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng sẽ giảm tới 57%.

Lời khuyên từ chuyên gia: Đừng coi thường từng 1 phút

Bà Emily McGrath, y tá cao cấp tại Hiệp hội Tim mạch Anh, nhấn mạnh rằng trong cuộc sống bận rộn và đầy áp lực, chúng ta không cần phải thực hiện những "cú nhảy vọt" quá sức.

Bắt đầu từ bữa tối: Thêm một bát rau nhỏ vào thực đơn hằng ngày.

Bắt đầu từ giấc ngủ: Đặt báo thức đi ngủ sớm hơn chỉ 10-15 phút.

Bắt đầu từ đôi chân: Thay vì đi bộ thong thả, hãy đẩy nhanh tốc độ thêm một chút khi di chuyển từ bãi xe vào văn phòng.

Kiên trì nhỏ, gặt hái lớn

Trái tim của chúng ta không cần những lời hứa to tát, nó cần những hành động nhỏ nhưng đều đặn. Mỗi phút bạn dành thêm cho giấc ngủ hay vận động đều là một "khoản tiết kiệm" quý giá cho tuổi thọ sau này.

Hãy nhớ: Một thói quen nhỏ mà bạn có thể duy trì cả đời luôn có giá trị hơn một kế hoạch hoàn hảo nhưng chỉ tồn tại trong vài tuần. Đừng xem nhẹ bất kỳ 1 phút nào trong cuộc sống, vì đó chính là chìa khóa để trái tim bạn luôn đập khỏe mạnh và bền bỉ!

Điều gì xảy ra khi bạn ngủ thêm 11 phút mỗi đêm: Kết quả khiến bạn kinh ngạc - Ảnh 3.5 dấu hiệu cho thấy thận của nam giới khỏe mạnh: Bạn có bao nhiêu?

GĐXH - Riêng với nam giới, thận còn được coi là biểu tượng của sức mạnh và bản lĩnh. Một hệ thận khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn nâng cao chất lượng sống.

Điều gì xảy ra khi bạn ngủ thêm 11 phút mỗi đêm: Kết quả khiến bạn kinh ngạc - Ảnh 4.Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là lãng phí? Đây mới là số bước chân mang lại hiệu quả nhất

GĐXH - Từ trước đến nay, "10.000 bước" vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu khổng lồ trên 160.000 người vừa được công bố trên tạp chí y khoa danh giá Lancet Public Health đã lật ngược quan điểm này.

