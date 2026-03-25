Các nhà khoa học đã phát hiện ra chìa khóa của tuổi thọ nằm ở 1 'vị trí không ngờ tới'

Thứ tư, 07:00 25/03/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
GĐXH - Khi nói đến tuổi thọ cao, chúng ta thường nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng, tập thể dục hay gen di truyền. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa quy mô lớn gần đây tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu đã chỉ ra một yếu tố then chốt thường bị bỏ qua.

GĐXH - Tại sao có những người ở tuổi 70 vẫn giữ được thần thái trẻ trung, cơ thể dẻo dai như mới ngoài 50? Bí quyết tuổi thọ cao không nằm ở những loại thuốc bổ đắt tiền hay phương pháp trị liệu xa xỉ.

Yếu tố then chốt để xác định tuổi thọ, đó là số lượng và tình trạng sức khỏe của răng. Hóa ra, khả năng nhai và việc chăm sóc răng miệng không chỉ giúp bạn ăn ngon, mà còn là chỉ số dự báo chính xác về chiều dài sự sống.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra chìa khóa của tuổi thọ nằm ở 1 'vị trí không ngờ tới' - Ảnh 1.

Hóa ra, bí mật của sự sống lâu không nằm ở đâu xa xôi mà nằm ngay trong chính nụ cười và khả năng ăn uống mỗi ngày. Ảnh minh họa

Sức khỏe răng miệng - Chìa khóa của tuổi thọ

1. "Suy yếu răng miệng": Sát thủ thầm lặng của người cao tuổi

Các nhà khoa học dùng thuật ngữ "suy yếu răng miệng" (oral frailty) để chỉ tình trạng bao gồm: khô miệng, khó nhai, nuốt vướng và phát âm không rõ.

Hệ lụy dây chuyền: Răng hỏng hoặc mất răng dẫn đến nhai kém, từ đó gây ra suy dinh dưỡng, sụt cân và suy nhược cơ thể.

Nguy cơ bệnh tật: Nghiên cứu tại Đại học Osaka (Nhật Bản) trên 200.000 người cao tuổi chỉ ra rằng, những người có nhiều răng sâu chưa điều trị hoặc mất nhiều răng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, sa sút trí tuệ và thậm chí là ung thư cao hơn hẳn nhóm còn lại.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra chìa khóa của tuổi thọ nằm ở 1 'vị trí không ngờ tới' - Ảnh 2.

2. Những con số "biết nói" từ các nghiên cứu quốc tế

Tại Nhật Bản: Những người gặp từ 3 triệu chứng suy yếu răng miệng trở lên có nguy cơ tử vong cao gấp 1,34 lần. Ngược lại, việc thăm khám nha khoa định kỳ có thể giúp kéo dài thêm khoảng 1 năm tuổi thọ khỏe mạnh.

Tại Mỹ và Phần Lan: Các cuộc khảo sát sức khỏe quốc gia cho thấy những người để răng sâu kéo dài mà không trám hoặc phục hồi có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch tăng cao rõ rệt. Việc trám răng và điều trị kịp thời giúp bệnh nhân tim mạch sống thọ hơn đáng kể.

3. Tại sao răng lại quyết định tuổi thọ?

Mối liên hệ này không chỉ nằm ở việc ăn uống. Các nhà khoa học giải thích rằng:

Viêm nhiễm toàn thân: Sâu răng và áp xe răng nếu không điều trị sẽ tạo ra các ổ viêm. Vi khuẩn từ miệng có thể theo đường máu đi khắp cơ thể, gây viêm nhiễm hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến tim và thận.

Chất lượng sống: Khả năng nhai tốt giúp duy trì hoạt động của não bộ, giảm nguy cơ mất trí nhớ (Alzheimer) ở người già.

Lời khuyên từ chuyên gia: Chăm sóc răng là đầu tư cho tương lai

Dù việc đi khám nha sĩ không mấy dễ chịu, nhưng đây là khoản đầu tư "siêu lợi nhuận" cho sức khỏe:

Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Đừng đợi đến khi đau mới đi khám. Hãy định kỳ kiểm tra răng 6 tháng/lần.

Phục hồi sớm: Nếu có răng sâu, hãy trám ngay. Nếu mất răng, hãy trồng lại để đảm bảo chức năng nhai và ngăn chặn sự xô lệch của các răng còn lại.

Vệ sinh đúng cách: Đánh răng, dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng là những bước cơ bản nhưng quan trọng nhất để bảo vệ "hàng rào" sức khỏe đầu tiên của cơ thể.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra chìa khóa của tuổi thọ nằm ở 1 'vị trí không ngờ tới' - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Răng khỏe - thân an - trường thọ

Hóa ra, bí mật của sự sống lâu không nằm ở đâu xa xôi mà nằm ngay trong chính nụ cười và khả năng ăn uống mỗi ngày của chúng ta. Một hàm răng chắc khỏe chính là minh chứng cho một cơ thể bền bỉ.

Hãy trân trọng từng chiếc răng như trân trọng từng năm tháng của cuộc đời mình. Chăm sóc răng miệng hôm nay chính là cách bạn đang "mua" thêm những năm tháng sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mai sau!

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
