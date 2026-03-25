Các nhà khoa học đã phát hiện ra chìa khóa của tuổi thọ nằm ở 1 'vị trí không ngờ tới'
GĐXH - Khi nói đến tuổi thọ cao, chúng ta thường nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng, tập thể dục hay gen di truyền. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa quy mô lớn gần đây tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu đã chỉ ra một yếu tố then chốt thường bị bỏ qua.
Yếu tố then chốt để xác định tuổi thọ, đó là số lượng và tình trạng sức khỏe của răng. Hóa ra, khả năng nhai và việc chăm sóc răng miệng không chỉ giúp bạn ăn ngon, mà còn là chỉ số dự báo chính xác về chiều dài sự sống.
Sức khỏe răng miệng - Chìa khóa của tuổi thọ
1. "Suy yếu răng miệng": Sát thủ thầm lặng của người cao tuổi
Các nhà khoa học dùng thuật ngữ "suy yếu răng miệng" (oral frailty) để chỉ tình trạng bao gồm: khô miệng, khó nhai, nuốt vướng và phát âm không rõ.
Hệ lụy dây chuyền: Răng hỏng hoặc mất răng dẫn đến nhai kém, từ đó gây ra suy dinh dưỡng, sụt cân và suy nhược cơ thể.
Nguy cơ bệnh tật: Nghiên cứu tại Đại học Osaka (Nhật Bản) trên 200.000 người cao tuổi chỉ ra rằng, những người có nhiều răng sâu chưa điều trị hoặc mất nhiều răng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, sa sút trí tuệ và thậm chí là ung thư cao hơn hẳn nhóm còn lại.
2. Những con số "biết nói" từ các nghiên cứu quốc tế
Tại Nhật Bản: Những người gặp từ 3 triệu chứng suy yếu răng miệng trở lên có nguy cơ tử vong cao gấp 1,34 lần. Ngược lại, việc thăm khám nha khoa định kỳ có thể giúp kéo dài thêm khoảng 1 năm tuổi thọ khỏe mạnh.
Tại Mỹ và Phần Lan: Các cuộc khảo sát sức khỏe quốc gia cho thấy những người để răng sâu kéo dài mà không trám hoặc phục hồi có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch tăng cao rõ rệt. Việc trám răng và điều trị kịp thời giúp bệnh nhân tim mạch sống thọ hơn đáng kể.
3. Tại sao răng lại quyết định tuổi thọ?
Mối liên hệ này không chỉ nằm ở việc ăn uống. Các nhà khoa học giải thích rằng:
Viêm nhiễm toàn thân: Sâu răng và áp xe răng nếu không điều trị sẽ tạo ra các ổ viêm. Vi khuẩn từ miệng có thể theo đường máu đi khắp cơ thể, gây viêm nhiễm hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến tim và thận.
Chất lượng sống: Khả năng nhai tốt giúp duy trì hoạt động của não bộ, giảm nguy cơ mất trí nhớ (Alzheimer) ở người già.
Lời khuyên từ chuyên gia: Chăm sóc răng là đầu tư cho tương lai
Dù việc đi khám nha sĩ không mấy dễ chịu, nhưng đây là khoản đầu tư "siêu lợi nhuận" cho sức khỏe:
Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Đừng đợi đến khi đau mới đi khám. Hãy định kỳ kiểm tra răng 6 tháng/lần.
Phục hồi sớm: Nếu có răng sâu, hãy trám ngay. Nếu mất răng, hãy trồng lại để đảm bảo chức năng nhai và ngăn chặn sự xô lệch của các răng còn lại.
Vệ sinh đúng cách: Đánh răng, dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng là những bước cơ bản nhưng quan trọng nhất để bảo vệ "hàng rào" sức khỏe đầu tiên của cơ thể.
Răng khỏe - thân an - trường thọ
Hóa ra, bí mật của sự sống lâu không nằm ở đâu xa xôi mà nằm ngay trong chính nụ cười và khả năng ăn uống mỗi ngày của chúng ta. Một hàm răng chắc khỏe chính là minh chứng cho một cơ thể bền bỉ.
Hãy trân trọng từng chiếc răng như trân trọng từng năm tháng của cuộc đời mình. Chăm sóc răng miệng hôm nay chính là cách bạn đang "mua" thêm những năm tháng sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mai sau!
Người phụ nữ ở Ninh Bình mắc bệnh tuyến giáp ở tuổi 33 chia sẻ kinh nghiệm mổ 'giấu sẹo'Sống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - "Tôi cảm thấy rất yên tâm và nhẹ nhõm. Không chỉ được điều trị bệnh, mà còn giữ được sự tự tin trong cuộc sống". Bệnh nhân sau khi được tuyến giáp qua đường nách - vú chia sẻ.
Thói quen ăn uống tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc phải mà không biếtSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm.
Thanh niên 29 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Đau tức ngực kéo dài, nam thanh niên 29 tuổi phát hiện mắc một dạng ung thư mạch máu cực hiếm.
5 nhóm người cần bổ sung vitamin A và những lưu ý cần thiết khi sử dụngSống khỏe - 19 giờ trước
Vitamin A là vi chất thiết yếu đối với sinh lý tự nhiên của cơ thể, thuộc nhóm vitamin tan trong chất béo. Cơ thể không thể tự tổng hợp vitamin A mà cần được tiếp nhận hàng ngày thông qua thực phẩm và thực phẩm bổ sung.
Điểm danh 5 bệnh gây đau cột sống phổ biến hiện nay và cách phòng ngừaSống khỏe - 21 giờ trước
Đau cột sống không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi. Thực tế cho thấy tỷ lệ người trẻ, dân văn phòng và người lao động nặng bị đau lưng, đau cổ vai gáy ngày càng gia tăng.
Người phụ nữ 50 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp dù khối u rất nhỏ, chưa gây triệu chứng.
3 hành vi quyết định tuổi thọ: Uống nước xếp thứ hai, đi bộ xếp thứ ba, vị trí số một ai cũng cần biết!Sống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Tại sao có những người ở tuổi 70 vẫn giữ được thần thái trẻ trung, cơ thể dẻo dai như mới ngoài 50? Bí quyết tuổi thọ cao không nằm ở những loại thuốc bổ đắt tiền hay phương pháp trị liệu xa xỉ.
Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 hồi phục ngoạn mục: Bài học kiểm soát bệnh không phải ai cũng biếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Từ tình trạng suy thận giai đoạn 3, suy kiệt chỉ còn 40kg sau COVID-19, người đàn ông 59 tuổi đã hồi phục ấn tượng nhờ điều trị đúng cách và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt.
3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyênBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.
Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?Y tế - 1 ngày trước
Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60Y tế
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.