Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Trái tim quyết định tuổi thọ: Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu

Thứ sáu, 13:29 27/03/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bước sang tuổi 50, điều đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay tóc bạc, mà là khi trái tim bắt đầu "hụt hơi". Những cơn thở dốc khi leo cầu thang, những đêm trằn trọc hay cảm giác mệt mỏi vô cớ đều là lời cảnh báo từ "nhà máy năng lượng" của cơ thể.

Có câu nói: "Tuổi của trái tim mới là tuổi thực của bạn". Để giữ cho trái tim luôn trẻ trung và bền bỉ, tuổi thọ cao, chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt. Dưới đây là 4 thực phẩm "vàng" giúp nuôi dưỡng trái tim mà bất kỳ ai cũng có thể mua được.

4 thực phẩm vàng giúp trái tim khỏe mạnh, tuổi thọ cao

1. Yến mạch: "Kẻ dọn rác" cho mạch máu

Thay vì bữa sáng chỉ có cháo trắng hay bánh mì, yến mạch chính là sự lựa chọn tối ưu cho người cao tuổi.

Lợi ích: Yến mạch giàu chất xơ hòa tan $\beta$-glucan, hoạt động như một "miếng bọt biển" hút cholesterol xấu và đào thải ra ngoài, giúp mạch máu thông thoáng, giảm gánh nặng cho tim.

Mẹo nhỏ: Hãy chọn loại yến mạch nguyên hạt cần nấu thay vì loại ăn liền có nhiều đường và hương liệu. Một bát cháo yến mạch ấm nóng vào buổi sáng là khởi đầu hoàn hảo cho một trái tim khỏe.

2. Cá biển sâu: "Dầu bôi trơn" cho hệ tim mạch

Nếu phải chọn một loại thịt tốt nhất cho người già, đó chắc chắn là cá, đặc biệt là các loại cá giàu Omega-3.

Lợi ích: Axit béo Omega-3 giúp giảm độ nhớt của máu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông và ổn định nhịp tim. Các loại cá như cá hồi, cá mòi, cá thu hoặc đơn giản là cá vược, cá hố đều rất tốt.

Cách chế biến: Hấp là phương pháp tốt nhất để giữ trọn dinh dưỡng mà không làm tăng lượng chất béo có hại.

3. Các loại hạt: "Quả hộ mệnh" ẩn trong lớp vỏ cứng

Hạnh phúc cho dạ dày đôi khi nằm ở một nắm hạt nhỏ mỗi ngày như hạt óc chó, hạnh nhân hay lạc (đậu phộng).

Lợi ích: Chúng chứa axit béo không bão hòa, vitamin E và chất xơ giúp bảo vệ lớp nội mạc mạch máu và kháng viêm hiệu quả.

Lưu ý: Chỉ nên ăn hạt nguyên vị (không muối, không đường) và giới hạn khoảng 20-30g mỗi ngày để tránh dư thừa năng lượng.

4. Rau củ đậm màu: "Chất chống gỉ" tự nhiên

Súp lơ xanh, rau chân vịt, cà chua, cà rốt... là những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Lợi ích: Trái tim làm việc liên tục sẽ tạo ra các phản ứng oxy hóa giống như kim loại bị gỉ sét. Các dưỡng chất như lycopene trong cà chua hay axit folic trong rau xanh chính là chất "chống gỉ", giúp ngăn ngừa lão hóa các cơ tim và mạch máu.

3 việc quan trọng hơn cả ăn uống để bảo vệ trái tim 

Để trái tim thực sự khỏe mạnh, thực phẩm thôi là chưa đủ, bạn cần lưu ý:

Quản lý cảm xúc: Tim sợ nhất là sự giận dữ. Hãy học cách nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng, tâm bình khí hòa thì nhịp tim mới ổn định.

Ngủ đủ giấc: Đừng thức khuya. Giấc ngủ là thời gian để trái tim được nghỉ ngơi và tự sửa chữa các tổn thương.

Vận động vừa sức: Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày giúp tăng cường sức co bóp cho cơ tim, khiến tim trở nên "có lực" hơn.

Trái tim khỏe, đời thêm vui

Trái tim là cơ quan tận tụy nhất, làm việc không ngừng nghỉ từ khi ta còn trong bụng mẹ. Ở tuổi trung niên, đã đến lúc chúng ta cần chăm sóc ngược lại cho "người bạn" đường dài này.

Yến mạch, cá, các loại hạt và rau xanh — 4 thực phẩm này không hề đắt đỏ, có thể tìm thấy ở bất kỳ khu chợ nào. Hãy kiên trì bổ sung chúng vào thực đơn ít nhất 3 lần mỗi tuần. Bạn sẽ thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, hơi thở sâu hơn và tinh thần phấn chấn hơn. Hãy đối xử tốt với trái tim, nó sẽ đồng hành cùng bạn lâu hơn!

Tư thế ngủ quyết định tuổi thọ?: 3 kiểu ngủ nguy hiểm nhiều người mắc phải mà không biếtTư thế ngủ quyết định tuổi thọ?: 3 kiểu ngủ nguy hiểm nhiều người mắc phải mà không biết

GĐXH - Một tư thế ngủ sai không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn âm thầm gây áp lực lên tim, phổi và hệ tiêu hóa, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tuổi thọ.

Mãn kinh sớm là "tuổi thọ ngắn"?: Phụ nữ có 3 biểu hiện này thường có cơ thể trường thọMãn kinh sớm là 'tuổi thọ ngắn'?: Phụ nữ có 3 biểu hiện này thường có cơ thể trường thọ

GĐXH - Nhiều phụ nữ coi mãn kinh là "dấu chấm hết" của thời kỳ đỉnh cao, nhưng y học hiện đại coi đó là một cuộc "tái khởi động hệ thống".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn răng là biết: 'Chìa khóa' then chốt nhiều người Việt thường bỏ qua

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Uống nước xếp thứ hai, đi bộ xếp thứ ba, vị trí số một ai cũng cần biết!

3 thói quen ăn uống 'nuôi' tế bào ung thư, nhiều người vẫn làm hàng ngày mà không hề hay biết

5 dấu hiệu cho thấy thận của nam giới khỏe mạnh: Bạn có bao nhiêu?

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là lãng phí? Đây mới là số bước chân mang lại hiệu quả nhất

Cùng chuyên mục

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

3 thời điểm 'vàng' bổ sung protein trong ngày: Chuyên gia chỉ rõ cách ăn đúng

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Protein đóng vai trò quan trọng với sức khỏe và cơ bắp. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Đại học Y Hà Nội) cho biết, bổ sung đúng thời điểm giúp tối ưu trao đổi chất và phục hồi cơ thể.

Nghiên cứu mới: 1 kiểu đi bộ giúp kéo dài tuổi thọ đáng kinh ngạc

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Một nghiên cứu mới cho thấy, chỉ cần đi bộ nhanh vài phút mỗi ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim và góp phần kéo dài tuổi thọ đáng kể.

Tích luỹ 'vốn sức khỏe' - nếp sống mới của người hiện đại

Sống khỏe - 6 giờ trước

Để duy trì sự dẻo dai của cơ thể đặc biệt là trung và cao niên khi cơ thể bắt đầu đối mặt với những thách thức về lão hóa như tim mạch, cơ xương khớp và lão hóa miễn dịch người dân đã quan tâm nhiều hơn đến sự kết hợp giữa vận động hợp lý và chế độ ăn uống phù hợp, khoa học đang dần được khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trung niên.

Loại rau mát bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận nếu ăn cần phải đúng cách

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Với người mắc suy thận, việc sử dụng rau má cần thận trọng vì có thể tiềm ẩn nguy cơ rối loạn điện giải nếu dùng không đúng cách.

TTƯT. Bác sĩ Lê Hữu Tuấn - Khám chữa bệnh và giữ hồn cốt y học cổ truyền

Sống khỏe - 21 giờ trước

Hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghề y cả quân và dân y, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Lê Hữu Tuấn thuộc thế hệ bác sĩ vàng của Y học cổ truyền Việt Nam. Ông không chỉ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm mà còn truyền lửa, gìn giữ hồn cốt và phát triển tinh hoa Y học dân tộc.

Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông 44 tuổi tưởng chỉ đau ngực nhẹ bất ngờ nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim có thể khởi phát với triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị bỏ qua.

Bệnh tay chân miệng tăng nhanh, xuất hiện chủng nguy hiểm: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ trẻ?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Số ca tay chân miệng tại TP.HCM đã xuất hiện chủng virus EV71 có nguy cơ gây biến chứng nặng. Phụ huynh cần chú ý để tránh nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Loại rau ngon bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận cần biết để tránh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Cải bó xôi không phải là “thực phẩm xấu”, nhưng với người suy thận hoặc có nguy cơ sỏi thận, việc ăn không kiểm soát có thể gây hại.

Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Nuôi con dưới 5 tuổi đang trở thành áp lực lớn với nhiều cha mẹ. Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân không chỉ từ trẻ, mà còn đến từ kỳ vọng và thông tin sai lệch.

Xem nhiều

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Y tế

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Loại rau ngon bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận cần biết để tránh

Sống khỏe
Dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua, bác sĩ cảnh báo người Việt có dấu hiệu này cần cảnh giác

Sống khỏe
Cô gái 27 tuổi bị ung thư buồng trứng giai đoạn III thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Sống khỏe
Chế độ ăn chống viêm 'gây bão' mạng xã hội: Hiểu sai một chút là lợi bất cập hại

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top