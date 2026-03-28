Chìa khóa cho đôi mắt sáng khỏe: 5 loại thực phẩm giúp bạn nhìn đời sắc nét hơn mỗi ngày

Thứ bảy, 17:19 28/03/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng rời mắt khỏi màn hình điện thoại là thấy "hoa mắt, chóng mặt", nhìn đâu cũng thấy mờ ảo? Nhiều người vội vàng tìm đến thuốc nhỏ mắt như một cứu cánh tức thời, nhưng lại quên mất rằng đôi mắt cũng cần được "nuôi dưỡng" từ bên trong.

Thay vì để đôi mắt phải "nhịn đói" giữa cơn bão ánh sáng xanh, hãy bổ sung ngay 5 loại thực phẩm "vàng" dưới đây để lấy lại thị lực tinh anh và sự thoải mái cho đôi mắt.

1. Việt quất: "Viên tẩy" tự nhiên cho võng mạc

Việt quất không chỉ là loại trái cây thơm ngon mà còn được mệnh danh là "vàng ròng" cho đôi mắt. Sắc tím đặc trưng của loại quả này đến từ Anthocyanin – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng và gốc tự do.

Việc bổ sung việt quất thường xuyên giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo sắc tố thị giác, giúp bạn nhìn rõ hơn trong bóng tối và giảm tình trạng mỏi mắt khi làm việc đêm.

Lưu ý đừng rửa quá kỹ lớp phấn trắng bên ngoài quả, đó chính là "lớp giáp" tự nhiên chứa nhiều dưỡng chất nhất.

2. Cà rốt: "Chuyên gia" chống khô mắt

Dân gian có câu "ăn gì bổ nấy", và cà rốt với hàm lượng Beta-carotene cực cao chính là minh chứng rõ nhất. Khi vào cơ thể, chất này chuyển hóa thành Vitamin A – thành phần thiết yếu để duy trì độ ẩm cho giác mạc và ngăn ngừa chứng quáng gà.

Vitamin A tan trong dầu, vì vậy hãy xào cà rốt với một chút dầu ăn hoặc dùng kèm chất béo để cơ thể hấp thụ tối đa dinh dưỡng. Một đĩa cà rốt xào trứng không chỉ đẹp mắt mà còn là "liều thuốc" bổ mắt cực rẻ tiền.

3. Rau bina (Cải bó xôi): "Kính râm" sinh học cho đôi mắt

Ít ai biết rằng các loại rau lá xanh đậm như rau bina chứa một lượng lớn Lutein và Zeaxanthin. Hai hợp chất này tập trung tại điểm vàng của mắt, đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên ngăn chặn các tia cực tím và ánh sáng xanh có hại.

Ăn rau bina thường xuyên giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi. Để giữ trọn vitamin, bạn chỉ nên chần sơ rau qua nước sôi rồi trộn cùng chút dầu mè hoặc hạt thông.

4. Cá biển sâu: "Nguồn nhựa sống" cho dây thần kinh thị giác

Các loại cá như cá hồi, cá thu chứa hàm lượng Omega-3 (đặc biệt là DHA) rất lớn. Đây là thành phần cấu tạo chính của võng mạc và giúp nuôi dưỡng hệ thần kinh thị giác.

Đối với những người thường xuyên phải "đối đầu" với màn hình máy tính dẫn đến khô mắt kinh niên, Omega-3 đóng vai trò như một loại thuốc nhỏ mắt tự nhiên, giúp duy trì độ ẩm và sự linh hoạt cho đôi mắt.

5. Kỷ tử: Tinh hoa từ thảo dược cổ truyền

Trong y học cổ truyền, kỷ tử luôn đứng đầu danh sách các vị thuốc "minh mục" (sáng mắt). Khoa học hiện đại đã xác nhận kỷ tử chứa hàm lượng Zeaxanthin cực cao, giúp bảo vệ mắt khỏi các tổn thương do lão hóa.

Cách dùng hiện đại và hiệu quả là thêm kỷ tử vào trà, sữa hạt hoặc thậm chí là ăn trực tiếp như một món ăn vặt lành mạnh. Vị ngọt thanh của kỷ tử không chỉ làm dịu cổ họng mà còn giúp đôi mắt thêm long lanh.

3 thói quen "vàng" cho đôi mắt sáng khỏe

Bên cạnh việc ăn uống, hãy thực hiện quy tắc 20-20-20:

Cứ sau 20 phút làm việc với màn hình.

Hãy nhìn xa khoảng 20 feet (khoảng 6 mét).

Trong vòng 20 giây để mắt được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Đôi mắt là tài sản vô giá nhưng cũng là cơ quan dễ bị tổn thương nhất trong thời đại số. Hãy biến giờ trà chiều thành "Happy Hour" cho đôi mắt bằng những thực phẩm tươi ngon kể trên. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy thế giới trở nên rõ nét và tràn đầy sức sống hơn chỉ sau một thời gian ngắn thay đổi thực đơn.

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là lãng phí? Đây mới là số bước chân mang lại hiệu quả nhất

GĐXH - Từ trước đến nay, "10.000 bước" vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu khổng lồ trên 160.000 người vừa được công bố trên tạp chí y khoa danh giá Lancet Public Health đã lật ngược quan điểm này.


Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu, tăng tuổi thọ

Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu, tăng tuổi thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn răng là biết: 'Chìa khóa' then chốt nhiều người Việt thường bỏ qua

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn răng là biết: 'Chìa khóa' then chốt nhiều người Việt thường bỏ qua

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Uống nước xếp thứ hai, đi bộ xếp thứ ba, vị trí số một ai cũng cần biết!

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Uống nước xếp thứ hai, đi bộ xếp thứ ba, vị trí số một ai cũng cần biết!

3 thói quen ăn uống 'nuôi' tế bào ung thư, nhiều người vẫn làm hàng ngày mà không hề hay biết

3 thói quen ăn uống 'nuôi' tế bào ung thư, nhiều người vẫn làm hàng ngày mà không hề hay biết

Dấu hiệu nguy hiểm nhất của đột quỵ không phải tê tay chân, nhiều người vẫn đang hiểu lầm

Dấu hiệu nguy hiểm nhất của đột quỵ không phải tê tay chân, nhiều người vẫn đang hiểu lầm

Người đàn ông bất ngờ phát hiện mắc ung thư thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông bất ngờ phát hiện mắc ung thư thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Chỉ đi khám vì rối loạn tiêu hóa, một người đàn ông 69 tuổi bất ngờ phát hiện khối ung thư thận giai đoạn sớm.

"Người mãi không giảm được cân" thường có 7 đặc điểm của hội mê ăn! Bạn dính bao nhiêu?

"Người mãi không giảm được cân" thường có 7 đặc điểm của hội mê ăn! Bạn dính bao nhiêu?

Lý do không giảm được cân cuối cùng cũng lộ diện!

5 lợi ích khi đi bộ 1 km mỗi ngày

5 lợi ích khi đi bộ 1 km mỗi ngày

Chỉ cần đi bộ 1 km mỗi ngày, tương đương 10–15 phút, có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, tinh thần và cân nặng. Đây là thói quen đơn giản, dễ duy trì, phù hợp với người bận rộn.

5 món quen thuộc giúp cơ thể 'tự buồn ngủ'

5 món quen thuộc giúp cơ thể 'tự buồn ngủ'

GĐXH - Không ít người nhận ra rằng, càng vào thời điểm giao mùa, giấc ngủ càng trở nên chập chờn: khó ngủ, ngủ không sâu, hay tỉnh giấc giữa đêm. Nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết, mà còn từ thói quen ăn uống và sinh hoạt chưa phù hợp.

Cô gái 23 tuổi phát hiện mắc ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Cô gái 23 tuổi phát hiện mắc ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Phát hiện bất thường khi sờ thấy khối u nhỏ ở cổ, cô gái đi khám phát hiện ung thư dạ dày thể ác tính cao. Đây là lời cảnh báo về những biểu hiện dễ bị bỏ qua.

8 loại rau xanh dồi dào magie giúp nâng cao sức khỏe tổng thể

8 loại rau xanh dồi dào magie giúp nâng cao sức khỏe tổng thể

Việc bổ sung đủ lượng magie cho cơ thể không quá khó nếu chúng ta duy trì một chế độ ăn uống cân bằng. Nên bổ sung đa dạng các loại rau giàu magie vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ gan, ổn định thần kinh và tăng cường sức khỏe...

Nữ sinh 21 tuổi nhiễm HPV, bác sĩ cảnh báo: 3 cách giặt đồ lót nguy cơ nhiễm bệnh

Nữ sinh 21 tuổi nhiễm HPV, bác sĩ cảnh báo: 3 cách giặt đồ lót nguy cơ nhiễm bệnh

Giặt đồ lót theo cách này không chỉ khiến việc loại bỏ virus trở nên khó khăn hơn mà còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thực quản di căn hạch có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày trong nhiều năm.

Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu, tăng tuổi thọ

Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu, tăng tuổi thọ

GĐXH - Bước sang tuổi 50, điều đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay tóc bạc, mà là khi trái tim bắt đầu "hụt hơi". Những cơn thở dốc khi leo cầu thang, những đêm trằn trọc hay cảm giác mệt mỏi vô cớ đều là lời cảnh báo từ "nhà máy năng lượng" của cơ thể.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Nghiên cứu mới: 1 kiểu đi bộ giúp kéo dài tuổi thọ đáng kinh ngạc

Nghiên cứu mới: 1 kiểu đi bộ giúp kéo dài tuổi thọ đáng kinh ngạc

Loại rau mát bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận nếu ăn cần phải đúng cách

Loại rau mát bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận nếu ăn cần phải đúng cách

Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu, tăng tuổi thọ

Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu, tăng tuổi thọ

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

