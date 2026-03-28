Chìa khóa cho đôi mắt sáng khỏe: 5 loại thực phẩm giúp bạn nhìn đời sắc nét hơn mỗi ngày
GĐXH - Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng rời mắt khỏi màn hình điện thoại là thấy "hoa mắt, chóng mặt", nhìn đâu cũng thấy mờ ảo? Nhiều người vội vàng tìm đến thuốc nhỏ mắt như một cứu cánh tức thời, nhưng lại quên mất rằng đôi mắt cũng cần được "nuôi dưỡng" từ bên trong.
Thay vì để đôi mắt phải "nhịn đói" giữa cơn bão ánh sáng xanh, hãy bổ sung ngay 5 loại thực phẩm "vàng" dưới đây để lấy lại thị lực tinh anh và sự thoải mái cho đôi mắt.
1. Việt quất: "Viên tẩy" tự nhiên cho võng mạc
Việt quất không chỉ là loại trái cây thơm ngon mà còn được mệnh danh là "vàng ròng" cho đôi mắt. Sắc tím đặc trưng của loại quả này đến từ Anthocyanin – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng và gốc tự do.
Việc bổ sung việt quất thường xuyên giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo sắc tố thị giác, giúp bạn nhìn rõ hơn trong bóng tối và giảm tình trạng mỏi mắt khi làm việc đêm.
Lưu ý đừng rửa quá kỹ lớp phấn trắng bên ngoài quả, đó chính là "lớp giáp" tự nhiên chứa nhiều dưỡng chất nhất.
2. Cà rốt: "Chuyên gia" chống khô mắt
Dân gian có câu "ăn gì bổ nấy", và cà rốt với hàm lượng Beta-carotene cực cao chính là minh chứng rõ nhất. Khi vào cơ thể, chất này chuyển hóa thành Vitamin A – thành phần thiết yếu để duy trì độ ẩm cho giác mạc và ngăn ngừa chứng quáng gà.
Vitamin A tan trong dầu, vì vậy hãy xào cà rốt với một chút dầu ăn hoặc dùng kèm chất béo để cơ thể hấp thụ tối đa dinh dưỡng. Một đĩa cà rốt xào trứng không chỉ đẹp mắt mà còn là "liều thuốc" bổ mắt cực rẻ tiền.
3. Rau bina (Cải bó xôi): "Kính râm" sinh học cho đôi mắt
Ít ai biết rằng các loại rau lá xanh đậm như rau bina chứa một lượng lớn Lutein và Zeaxanthin. Hai hợp chất này tập trung tại điểm vàng của mắt, đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên ngăn chặn các tia cực tím và ánh sáng xanh có hại.
Ăn rau bina thường xuyên giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi. Để giữ trọn vitamin, bạn chỉ nên chần sơ rau qua nước sôi rồi trộn cùng chút dầu mè hoặc hạt thông.
4. Cá biển sâu: "Nguồn nhựa sống" cho dây thần kinh thị giác
Các loại cá như cá hồi, cá thu chứa hàm lượng Omega-3 (đặc biệt là DHA) rất lớn. Đây là thành phần cấu tạo chính của võng mạc và giúp nuôi dưỡng hệ thần kinh thị giác.
Đối với những người thường xuyên phải "đối đầu" với màn hình máy tính dẫn đến khô mắt kinh niên, Omega-3 đóng vai trò như một loại thuốc nhỏ mắt tự nhiên, giúp duy trì độ ẩm và sự linh hoạt cho đôi mắt.
5. Kỷ tử: Tinh hoa từ thảo dược cổ truyền
Trong y học cổ truyền, kỷ tử luôn đứng đầu danh sách các vị thuốc "minh mục" (sáng mắt). Khoa học hiện đại đã xác nhận kỷ tử chứa hàm lượng Zeaxanthin cực cao, giúp bảo vệ mắt khỏi các tổn thương do lão hóa.
Cách dùng hiện đại và hiệu quả là thêm kỷ tử vào trà, sữa hạt hoặc thậm chí là ăn trực tiếp như một món ăn vặt lành mạnh. Vị ngọt thanh của kỷ tử không chỉ làm dịu cổ họng mà còn giúp đôi mắt thêm long lanh.
3 thói quen "vàng" cho đôi mắt sáng khỏe
Bên cạnh việc ăn uống, hãy thực hiện quy tắc 20-20-20:
Cứ sau 20 phút làm việc với màn hình.
Hãy nhìn xa khoảng 20 feet (khoảng 6 mét).
Trong vòng 20 giây để mắt được nghỉ ngơi hoàn toàn.
Đôi mắt là tài sản vô giá nhưng cũng là cơ quan dễ bị tổn thương nhất trong thời đại số. Hãy biến giờ trà chiều thành "Happy Hour" cho đôi mắt bằng những thực phẩm tươi ngon kể trên. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy thế giới trở nên rõ nét và tràn đầy sức sống hơn chỉ sau một thời gian ngắn thay đổi thực đơn.
