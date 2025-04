Điều tra nguyên nhân 27 học sinh Trường Tiểu học Nước Hai, Cao Bằng nhập viện

Ngày 24/4, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng thông tin vào chiều 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hòa An tiếp nhận cấp cứu cho 27 học sinh Trường tiểu học Nước Hai, nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nổi mề đay.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ học buổi chiều một số em có xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và nổi mề đay trên cơ thể. Ngay sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường và các giáo viên đưa các em đi nhập viện.

Ông Nông Trí Truyền - Phó Giám đốc TTKSBT tỉnh và các chuyên gia đến thăm khám, điều tra các trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh Sở Y tế Cao Bằng

Bác sĩ CKII Đoàn Thị Nga, Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc - Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Hòa An cho biết, Trung tâm tiếp nhận ca bệnh đầu tiên vào khoảng 13h30, sau đó liên tiếp có nhiều cháu đang theo học tại Trường Tiểu học Nước Hai được đưa đến nhập viện.

Các em có biểu hiện gần giống nhau, một số có biểu hiện đau bụng và buồn nôn, nhiều em nổi mề đay trên cơ thể. Tới 14h30 cùng ngày đã có 27 em nhập viện , trong đó 21 học sinh lớp 5 và 6 học sinh lớp 2.

Ông Nông Văn Thánh - Phó Giám đốc Sở Y tế và đại diện lãnh đạo huyện Hòa An đến kiểm tra, xác minh các trường hợp nhập viện. Ảnh Sở Y tế Cao Bằng

Do chưa có kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp này nên ngành Y tế chưa xác định được nguyên nhân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đã có mặt, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu nước và thức ăn. Cử bác sĩ của Khoa nhi, BVĐK tỉnh đến hỗ trợ tại Trung tâm Y tế huyện Hòa An.

Các nguyên nhân đang tiếp tục được điều tra làm rõ và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.