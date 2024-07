Điều tra vụ một người Hàn Quốc bị đánh đập dã man ngoài đường giữa đêm

1 giờ trước

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (An Giang) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Văn Bi (SN 1969, cư trú khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “ Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.