Điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân nghi ngộ độc tại Nghệ An

Chiều 6/12, TS.BS Nguyễn Hữu Lê (Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An) cho biết, đã yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn hỗ trợ tối đa để điều trị tốt nhất cho các công nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở huyện Nghi Lộc vào chiều cùng ngày.

Lãnh đạo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc có mặt tại bệnh viện để nắm bắt tình hình bệnh nhân và thực hiện công tác điều tra vụ việc.

Theo đó, Sở Y tế Nghệ An đề nghị UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Y tế huyện, Ban quản lý khu công nghiệp WHA Nghệ An và các công ty phối hợp cùng các đơn vị y tế trong quá trình triển khai xử trí, điều tra và cấp cứu bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Các Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị, theo dõi tình trạng của các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Thực hiện tốt công tác phối hợp hỗ trợ chuyên môn, nhân lực và kịp thời vận chuyển bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nặng đến các cơ sở y tế tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn.

Rà soát, sẵn sàng bố trí nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, giường bệnh một cách tối đa, tiếp nhận xử trí và điều trị các bệnh nhân chuyển đến.

Phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc cung cấp hồ sơ bệnh án, các kết quả xét nghiệm lâm sàng, cận lâm sàng và các thông tin liên quan phục vụ công tác xử trí, điều tra vụ việc. Lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và bàn giao cho đơn vị chủ trì điều tra để gửi kiểm nghiệm xác định nguyên nhân.

Riêng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ đạo Tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện trên và các đơn vị tuyến dưới trong trường hợp cần thiết. Chỉ đạo Khoa Hồi sức chống độc và các khoa liên quan chuẩn bị phương án, sẵn sàng bố trí nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng từ tuyến dưới chuyển đến.

Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức điều tra, phối hợp với UBND, Phòng Y tế huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai các hoạt động điều tra, xử trí, khắc phục kịp thời hậu quả vụ việc.

Hướng dẫn Ban quản lý Khu công nghiệp WHA Nghệ An thông báo đến tất cả nhân viên đã tham gia bữa ăn trưa cùng các bệnh nhân vào ngày 06/12 đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu bất thường như: Đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy,....

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An thăm khám cho bệnh nhân nghi ngộ độc.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, sau giờ ăn trưa ngày 6/12, 63 công nhân thuộc 2 công ty khác nhau (57 người thuộc Công ty Premium Fashion, còn có 6 người thuộc 1 công ty ở Khu công nghiệp VSIP) xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn… nên được đưa vào các bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc tiếp nhận 42 công nhân điều trị tại với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, cảm giác nóng bừng mặt, một số ca có cảm giác tức ngực, dát đỏ, sẩn ở da vùng mặt cổ, cánh tay, mệt. Hướng chẩn đoán ban đầu là ngộ độc thực phẩm, phản vệ độ 1, bệnh viện đã xử trí truyền dịch, kháng histamin, corticoid...

Sau khi được truyền dịch, kháng histamin, corticoid... tất cả các bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe. Hiện, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực cho các bệnh nhân.

Ngoài 42 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc, còn nhiều công nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cửa Đông và Bệnh viện đa khoa 115.

Được biết, 63 người này đều sử dụng bữa trưa của một công ty cung cấp suất ăn. Bữa ăn trưa gồm có các món: cơm, thịt kho củ cải, cá bạc má chiên, dưa xào thịt, rau cải xào, cam, canh chua...