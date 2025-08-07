15 loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C hơn cam
Trái cây họ cam quýt thường được biết đến rất giàu vitamin C. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt nhất, nhiều loại thực phẩm còn chứa nhiều vitamin C hơn cả cam...
Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), vitamin C giúp cơ thể sản xuất collagen, hấp thụ sắt và chống lại nhiễm trùng. Hầu hết người trưởng thành cần 75 – 90mg vitamin C mỗi ngày. Một quả cam trung bình cung cấp 70mg - tương đương 78% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày. Tuy nhiên, có rất nhiều nguồn thực phẩm cung cấp vitamin C khác nhau, giúp bạn dễ dàng đa dạng hóa bữa ăn mà vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.
Dưới đây là 15 thực phẩm ít được có thể cung cấp nhiều vitamin C hơn cả cam:
1. Dâu tây giàu vitamin C
Dâu tây là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C cao, thậm chí còn vượt trội hơn cả cam và chanh. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), mỗi cốc dâu tây (khoảng 150g) chứa khoảng 89,4 mg vitamin C. Chúng còn chứa một lượng lớn mangan, có thể giúp ổn định lượng đường trong máu.
Ngoài ra, dâu tây còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác, như canxi, magiê và kali…
Dâu tây là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C cao.
2. Dứa
Dứa rất giàu vitamin C. Theo USDA, có khoảng 96,7 mg vitamin C trong mỗi cốc dứa. Dứa còn chứa nhiều bromelain, một loại enzyme giúp cơ thể tiêu hóa protein. Vitamin C trong dứa có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch , hỗ trợ làm lành vết thương và nhiều chức năng khác của cơ thể.
3. Cải bắp
Loại cải này vốn bị đánh giá thấp, nhưng lại chứa 83,7 mg vitamin C mỗi cốc, theo USDA. Cải bắp cũng chứa nhiều kali, vitamin B. Giống như nhiều rau họ cải khác, cải bắp còn là nguồn cung cấp chất xơ tốt cho đường ruột.
4. Xoài
Xoài là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, đặc biệt là xoài chín. 100g xoài chín có thể cung cấp khoảng 40% nhu cầu vitamin C hàng ngày của người lớn. Vitamin C trong xoài có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và hỗ trợ chức năng nhận thức.
Ngoài vitamin C, xoài còn chứa nhiều dưỡng chất khác như vitamin A, vitamin B6, vitamin E, chất xơ, pectin, phốt pho, kali và magiê. Xoài cũng được biết đến với khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm cholesterol và tốt cho tim mạch .
Xoài là một nguồn cung cấp vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch.
5. Cải Brussels
Cải Brussels cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Chỉ với một cốc cải Brussels, bạn có thể bổ sung 125,8 mg vitamin C cùng với một canxi, kali và chất xơ. Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, cần thiết cho sự phát triển và phục hồi mô, hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thụ sắt.
6. Kiwi
Trung bình một quả kiwi không chứa nhiều vitamin C hơn một quả cam, nhưng theo USDA, chỉ cần cắt một cốc kiwi, bạn sẽ có 105,8 mg vitamin C. Trộn kiwi với dâu tây để tăng gấp đôi lượng vitamin C, hoặc ăn kèm với sữa chua để bổ sung canxi, chất béo lành mạnh.
Trộn kiwi với dâu tây để tăng gấp đôi lượng vitamin C.
7. Ổi
Ổi có thể không nằm trong danh sách thực phẩm hàng ngày của bạn, nhưng loại trái cây nhiệt đới này xứng đáng có một vị trí trong danh sách lựa chọn để cung cấp vitamin C cho cơ thể.
Một quả ổi chứa 125 mg vitamin C - gần gấp đôi lượng vitamin C bạn nhận được từ một quả cam. Ổi cũng giàu các chất dinh dưỡng khác như kali, folate và vitamin A.
8. Ớt chuông
Ớt chuông là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất, nhưng không phải loại nào cũng giống nhau. Trong khi một quả ớt chuông xanh chứa 118,4mg vitamin C, một quả ớt chuông vàng chứa 165,4mg và một quả ớt chuông đỏ cung cấp 168,9 mg. Nếu mục tiêu của bạn là bổ sung thêm vitamin C, nên chọn quả ớt chuông đỏ với lượng vitamin C lên đến 168,9mg.
9. Quả tầm xuân
Quả tầm xuân là nguồn cung cấp vitamin C đáng kinh ngạc. Theo USDA, một cốc quả tầm xuân chứa 541g vitamin C. Vì vậy, ngay cả khi bạn chỉ ăn một khẩu phần nhỏ hơn nhiều, bạn vẫn có thể hấp thụ được rất nhiều chất dinh dưỡng.
Quả tầm xuân là nguồn cung cấp vitamin C.
10. Đu đủ
Đu đủ là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Một khẩu phần đu đủ (khoảng 150g) có thể cung cấp hơn 100% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày cho cơ thể. Ngoài ra, đu đủ còn chứa nhiều dưỡng chất khác như vitamin A, beta-carotene, chất xơ và enzyme papain, tất cả đều có lợi cho sức khỏe.
11. Rau bina
Rau bina cũng rất giàu vitamin C. 100g rau bina chứa khoảng 28,1mg vitamin C, đáp ứng khoảng 47% nhu cầu hàng ngày. Ngoài ra, rau bina còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất quan trọng khác như vitamin A, K, folate, sắt, canxi, kali và magiê.
Rau bina rất chứa vitamin C.
12. Bông cải xanh
Theo USDA, một cốc bông cải xanh sống thái nhỏ chứa khoảng 81mg vitamin C. Nó cũng chứa nhiều vitamin K (92,8mcg) - rất quan trọng cho sức khỏe xương và quá trình đông máu bình thường – cung cấp hơn nhu cầu hàng ngày của hầu hết mọi người.
Bông cải xanh sống thái nhỏ giàu vitamin C.
13. Nước ép cà chua
Một cốc nước ép cà chua chứa 121mg vitamin C cùng với 8,5% lượng kali cần thiết trong ngày. Tuy nhiên, một quả cà chua lớn chỉ chứa 24,9mg vitamin C, Do vậy, nếu bạn thích ăn cà chua hơn uống, n có thể ăn vài quả để bù lại.
14. Cải xoăn
Loại rau lá xanh này là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, với 93,4mg trong mỗi khẩu phần 100g. Cải xoăn cũng chứa nhiều vitamin B6, A, và 4,1g chất xơ tốt cho đường ruột.
Cải xoăn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào.
15. Súp lơ
Giống như nhiều loại rau họ cải khác, súp lơ chứa rất nhiều vitamin C. Một bông súp lơ lớn chứa tới 563,6mg vitamin C. Vì vậy, ngay cả khi bạn chỉ dùng một phần nhỏ súp lơ, vẫn có thể nhận được rất nhiều vitamin C cùng với các chất dinh dưỡng khác, như kali và magiê.
