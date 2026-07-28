Điều thú vị về mẹ ruột ca sĩ Mỹ Linh

Diva Mỹ Linh vừa chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu bên mẹ ruột năm nay đã 85 tuổi. Cô hài hước viết: "51 đi tập có 85 hộ tống! Ngày xưa thì con bám đuôi mẹ đi chơi, giờ đến lượt mẹ lại bám theo con cả ngày".

Theo diva Mỹ Linh tiết lộ, ở tuổi 51, cô nghe lời con gái út bắt đầu lên kế hoạch tập gym, đến nay đã được nửa năm. Nữ diva tập 3 buổi/tuần để tăng lượng cơ và từ đó lượng mỡ xấu cũng giảm theo. Kết quả là sau 6 tháng, quần áo đã giảm từ size L xuống size M; gân cốt vững vàng, đi giày cao gót không đau lưng, đau chân; Đi chơi golf vác theo bộ gậy thấy nhẹ nhàng; đặc biệt hát cả chương trình mười mấy bài không thở dốc.

Mẹ ruột Mỹ Linh 85 tuổi vẫn hộ tống con gái đi tập gym.

Không chỉ khiến fan ngưỡng mộ về tinh thần rèn luyện ở tuổi 51, bài đăng của Mỹ Linh còn khiến nhiều người thích thú vì có sự đồng hành của mẹ ruột. Có thể thấy mẹ Mỹ Linh dù đã ở tuổi 85 nhưng vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn, đến mức có thể "hộ tống" con gái đi tập gym.

"Bà vẫn phong độ lắm, cứ đi vui cùng con gái là còn trẻ khoẻ đẹp mãi"; "Bà Liễu trông vẫn phong độ nhỉ Mỹ Linh"; "Bà khoẻ là các con cháu vui nhất rồi!"; "Thật hạnh phúc khi còn được mẹ đồng hành";... một số ý kiến bình luận dưới bài đăng của Mỹ Linh.

Ở tuổi 51, diva Mỹ Linh chăm chỉ tập gym 3 buổi/tuần.

Mẹ ruột của ca sĩ Mỹ Linh là một người phụ nữ gốc Hà Nội, xuất thân trong gia đình công nhân, không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng có vai trò rất lớn đứng sau sự nghiệp của con gái. Bà là người ủng hộ con gái theo đuổi con đường ca hát và chính là người đã động viên, vun vén cho cuộc hôn nhân giữa cô và nhạc sĩ Anh Quân.

Nữ diva nhạc Việt nhớ lại cơn giận của bố khi thấy chị không chăm chỉ học hành mà chỉ lo đi "hát hò vớ vẩn". Với ông, nghề ca sĩ chỉ là "xướng ca vô loài". Rất may, Mỹ Linh được mẹ ủng hộ tuyệt đối: "Mẹ tôi bảo thế nó hát thì xấu cái gì? Ai phải hổ thẹn? Ông làm sao đấy, con tôi tôi quyết".

"Vai trò của mẹ giống mình làm cho Anna, tức là "shape my life" (định hình cuộc đời tôi - PV)", diva Mỹ Linh khẳng định về sự ảnh hưởng của mẹ.

Hồi giữa năm 2025, mẹ ruột ca sĩ Mỹ Linh bất ngờ lên sân khấu cùng con gái giao lưu với khán giả.

Về chuyện hôn nhân với nhạc sĩ Anh Quân - người có một con riêng, Mỹ Linh cũng được mẹ ủng hộ: "Tất cả những gì mình đang có là nhờ mẹ định hình. Ngay cả đến khi cưới, mẹ cũng định hình luôn. Lúc ấy mình đang rất phân vân. Ca sĩ vừa nổi, ai muốn lấy chồng. Thì mẹ mình bảo: "Mẹ thấy thằng Quân là người tốt. Mẹ nhìn thấy cách nó chăm sóc con nó. Con lấy nó được". Người mẹ có những bản năng ghê gớm như thế. Còn bố mình thì bảo: 'Nếu con quyết lấy thằng Quân, con phải thương con Anna như con con đấy nhé'".

Nhờ mẹ định hình, Mỹ Linh có một sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, một cuộc hôn nhân bền chặt. Mỹ Linh là giọng ca được yêu mến trong thập niên 90 và những năm đầu 2000 với các ca khúc gây sốt như: Hương Ngọc Lan, Khúc giao mùa, Những giấc mơ dài... Hiện tại, Mỹ Linh vẫn giữ được sức nóng tên tuổi. Ở tuổi 51, Mỹ Linh chăm chỉ tập gym để quyết tâm thay đổi bản thân, lấy lại vóc dáng thon gọn.